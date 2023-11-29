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Удаленка в науке снизила частоту прорывных открытий
Дистанционные технологии расширили возможность взаимодействия ученых из разных уголков планеты. Казалось бы, это должно подстегнуть научную мысль и вызвать всплеск прорывных открытий. Однако, как показало исследование, в реальности из-за роста удаленного сотрудничества в науке наблюдается обратный эффект.
Сегодня в мире много ученых и изобретателей, и они взаимосвязаны как никогда прежде. Онлайн-сотрудничество позволяет исследователям быть в контакте с коллегами, рассредоточенными по разным странам, объединять знания и опыт. Тем не менее, похоже, это не облегчает поиск новых революционных идей, способных совершить переворот в науке и технике.
Обширный анализ исследовательских статей и патентных заявок, который провели сотрудники Питтсбургского (США) и Оксфордского университетов (Великобритания), говорит о том, что дистанционно взаимодействующие ученые менее продуктивны в плане прорывных открытий, необходимых для дальнейшего прогресса, чем команды, работающие в одном месте и контактирующие лично. Исследование об этом опубликовал журнал Nature.
Ученые сформировали два массива данных. В первый вошли более 20 миллионов научных статей, опубликованных с 1960 по 2020 год. В их подготовке участвовали свыше 22,5 миллиона исследователей почти из 23 тысяч учреждений в 3562 городах.
Кроме того, специалисты рассмотрели более четырех миллионов патентных заявок, зарегистрированных с 1976-го по 2020-й. Среди изобретателей — свыше 2,7 миллиона человек из 87 937 городов.
При анализе данных исследователи обращали внимание на аффилиацию авторов и соавторов, их географическую разнесенность, а также оценивали значимость работ и открытий в зависимости от того, насколько прорывными они оказались. В результате выяснилось, что во всех областях науки и при любом размере команд исследователи в удаленных группах реже генерировали прорывные идеи, чем их коллеги, работающие в одном месте.
Хотя дистанционное сотрудничество позволяет объединить больше коллективных знаний, чем это было бы возможно при работе в одном месте, исследовательским командам бывает сложнее эффективно интегрировать научный «багаж». Авторы новой статьи также обнаружили, что взаимодействие ученых в удаленных группах концентрируется на поздних этапах выполнения технических задач, где больше требуются кодифицированные знания. В то же время они реже объединяют усилия для решении концептуальных задач, таких как генерирование новых идей и разработка плана исследования, при которых задействуются неявные знания, получаемые через личный опыт.
В заключение исследователи заявили, что растущие тенденции к удаленному сотрудничеству, скорее всего, будут способствовать менее масштабным, постепенным инновациям в ущерб радикальным, которые всецело меняют положение вещей в какой-то из областей.
Ранее другие американские исследователи пришли к выводу, что частота прорывных открытий и изобретений за последние 50 лет снизилась примерно на 90%. Ученые также отметили, что преобладающие сегодня инкрементальные исследования резко замедлили темпы научно-технического прогресса.
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