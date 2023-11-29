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2 часа назад
Игорь Байдов
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«Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев 

3.8

Исследователи из Англии разоблачили одного из «ведущих ученых колонизированной Тасмании», который жил 150 лет назад. Они узнали, как этому человеку удалось заработать репутацию «выдающегося ученого», хотя почти никакого вклада в науку он не внес.

История
# Аборигены
# сумчатый волк
# Тасмания
# ученые
Мортон Оллпорт
Мортон Оллпорт / © Allport Library and Museum of Fine Arts, State Library of Tasmania

В 1878 году ушел из жизни австралийский натуралист и адвокат Мортон Олпорт (Morton Allport). В одном из некрологов этого человека называли «самым выдающимся ученым в колонии Тасмания». У его современников были причины так считать. При жизни Олпорт занимал должность вице-президента Королевского общества Тасмании. Кроме того, у него было достаточно много международных научных наград.

Однако спустя более чем столетие вскрылась вся правда об этом человеке. Случилось это усилиями Джека Эшби из Музея зоологии Кембриджского университета (University Museum of Zoology).

Ученый попытался узнать, как, несмотря на относительно слабую научную деятельность (опубликовал всего несколько статей), Олпорт стал «настолько известным научным деятелем». Чтобы это выяснить, Эшби изучил переписку австралийского натуралиста. В частности, корреспонденцию, которую тот отправлял в Европу и Австралию. Потом на основе полученных выводов Эшби опубликовал статью в журнале Archives of Natural History. Многие из этих писем сегодня хранятся в Государственной библиотеке Тасмании.

Оказалось, репутацию «ведущего ученого» Олпорт получил не столько за научные изыскания (которых практически не было; завез в Тасманию некоторые виды, такие как линь, окунь и водяные лилии), сколько за «темные делишки». Он отправлял коллекционерам в Европу останки аборигенов, а также сумчатых волков, или тилацинов. Отправка происходила во времена, когда вовсю процветал геноцид коренных жителей острова и шла охота на сумчатых волков, ставшая одной из главных причин их вымирания. Этот эндемик полностью истреблен человеком в 1930-х годах. 

В своих письмах Олпорт признавался в торговле животными и человеческими останками, а также в том, что руководил разграблением могил. За услуги он часто просил «вознаграждение» в виде «научных почестей».

Например, в одном из писем Олпорт писал, как для музея Королевского общества Тасмании помогал собирать скелеты тасманийских млекопитающих, а после намекал: «<…> я бы с радостью сделал то же самое для любого английского научного сообщества, если бы в ответ меня избрали членом. Наверняка такое возможно?»

письмо Олпорта
Одно из писем Олпорта / © Allport Library and Museum, State Library of Tasmania

Как выяснилось, возможно. Олпорт был членом Лондонского Линнеевского общества (The Linnean Society of London), Зоологического общества Лондона (The Zoological Society of London), Королевского ботанического общества (Royal Botanical Society). А еще членом-корреспондентом Британо-Ирландского королевского антропологического института (Anthropological Institute of Great Britain) — туда Олпорта избрали после того, как он предоставил скелет аборигена. Также он был пожизненным членом Энтомологического и малакологического общества (Entomological and Malacological Societies), и других европейских научных организаций. 

В переписке Олпорт часто называл себя «основным экспортером» останков аборигенов в Европу. По мере того как популяция коренных жителей сокращалась, спрос на их останки в частных коллекциях и западных музеях возрастал. Олпорт старался удовлетворить ее. Особенно стремились заполучить «материал» европейские натуралисты, которые довольно часто обращались с этим требованием к Олпорту. И, поэтому, скорее всего, осквернение могил не была редкостью. 

Например, в письме от 1872 года некоему Джозефу Барнарду Олпорт писал: «Я могу заверить вас, что кости извлекли из мест, где были погребены только аборигены».

Тилацины
В 1830 году британские поселенцы в Тасмании учредили первые благотворительные фонды, поощряющие насилие как против аборигенов, так и против тилацинов. Последний известный тилацин умер в 1936 году / © Tasmanian Museum and Art Gallery

Коренных жителей Тасмании истребили не полностью, в отличие от тилацинов. По некоторым данным, по вине колонизаторов с лица земли исчезло до 95 процентов аборигенов. Тем не менее считается, что последним «чистокровным» тасманийцем-мужчиной был человек по имени Уильям Ланн (William Lanne). Он умер от холеры и дизентерии в 1869 году.

После смерти тело Ланна стало «ценным экземпляром», которое хотели заполучить огромное число желающих. Олпорт передал останки тасманийца разным музеям. Причем исследователи полагают, что австралийский натуралист, прежде чем «отправить посылку», изуродовал тела Ланна как до, так и после эксгумации. Вероятно, Олпорт думал, что так оно будет «привлекать больше внимания». 

шкуры тилацина
Пять шкур тилацина, которые Мортон Олпорт отправил в Университетский музей зоологии в Кембридже в 1869 и 1871 годах / © University of Cambridge

Останки аборигенов, отправленные Оллпортом в Великобританию, больше не хранятся в британских коллекциях — они были либо уничтожены бомбардировками во время Второй мировой войны, либо переданы обратно Тасмании.

Первое британское колониальное поселение на острове Тасмания основали в 1803 году. Спустя три десятилетия европейцы полностью покорили эти земли. В 1828-м колонизаторы официально разрешили убивать тасманийцев, а еще через некоторое время за каждого убитого аборигена стали давать вознаграждение. В историю истребление тасманийцев британскими колонистами вошло под названием «Черная война». Как колония Великобритании Тасмания существовала между 1856 и 1901 годами.

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История
# Аборигены
# сумчатый волк
# Тасмания
# ученые
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Комментарии

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3 Комментария

Sam Dowson
Sam Dowson
26 секунд назад
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Типичный британский учёный, весь такой учёный... Если бы при освоении Сибири и Дальнего востока в каком-нибудь 17 веке пришлые казаки стали отстреливать местных аборигенов как зайцев, пытаясь продать потом их кости музеям, этих казаков царскими указами потом всех вешали бы на столбах за такую дичь или на кол сажали.
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Иван Колупаев
Иван Колупаев
56 минут назад
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Нет а те кто покупал эти кости за фальшивые дипломы и членства были красавцы что ли? Чувак всего лишь поставлял товар который требовался богатым коллекционерам и научным сообществам. Ну а то что брал не деньгами, так это скорей на совести "королевских обществ" что только радовались такой экономии.
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Дмитрий GF
Дмитрий GF
1 час назад
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Дичь конечно. Наверно лет через 100 из за кучки уродцев и про нас будут думать так же
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Sam Dowson
26 секунд назад
Типичный британский учёный, весь такой учёный... Если бы при освоении Сибири и Дальнего востока в каком-нибудь 17 веке пришлые казаки стали

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Иван Колупаев
56 минут назад
Нет а те кто покупал эти кости за фальшивые дипломы и членства были красавцы что ли? Чувак всего лишь поставлял товар который требовался богатым

«Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев «Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев 

Дмитрий GF
1 час назад
Дичь конечно. Наверно лет через 100 из за кучки уродцев и про нас будут думать так же

«Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев «Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев 

Влад Булыжник
1 час назад
Shelove517, есть о чем призадуматься....

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный языкЛингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

Николай Цыгикало
2 часа назад
Ну не вручную раскрашенный. А получен съёмкой в соответствии с натуральным видом, в реальных цветах, за счёт технологии светофильтров. То есть не

Таким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планетыТаким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планеты

Иван Колупаев
2 часа назад
черно-белые, цвет получался за счет сложения снимков сделанных через разные светофильтры. Но да таки не вручную )) впрочем нынешние камеры устроены

Таким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планетыТаким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планеты

Sharkie From
2 часа назад
Nick K, кому вам? Вы тут один, Никита Сергеевич. Перелогиньтесь.

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный языкЛингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

smile1986777
3 часа назад
Только в первом случае это будет радио диапазон, а во втором гамма.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Игорь Петелин
3 часа назад
Михаил, мы же с Вами вменяемые люди, признайтесь, это бред какой-то...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Александр Бочаров
3 часа назад
Педро Зурита, Сократ

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Александр Бочаров
3 часа назад
Vasya Ber, нет, со стороны тоже

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
3 часа назад
Почему не показывать свою некомпетентность? )) разве вы мне её не простите?)) не поможете разобраться в вопросах орбитальной баллистики? Дело в

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Евгений Тихомиров
3 часа назад
kpi, я не говорю, что Вы врёте осознанно, Вы врёте не осознанно. По человечески Вас можно понять. Если Вы хотите работать в науке Вы должны говорить,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Настоящий Кот
3 часа назад
Николай Цыгикало, не показывайте свою некомпетентность, 4к км это чуть выше чем низкая околоземная орбита, но на которой уже достаточно мало

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Евгений Тихомиров
4 часа назад
kpi, Вы не правы, дружище, все серьезно, без всякого профессорского шапкозакидательства. Сначала появилась СТО, а только потом появились,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Евгений Тихомиров
4 часа назад
kpi, 1.причем тут система отсчёта, если утверждается, что свет во всех системах отсчёта движется с одинаковой скоростью? 2. Чем подтверждается, что

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
4 часа назад
Dowson, для Израиля то вопрос выживания однако,- поскольку страна с ЯО, желающая его уничтожить, уже даже когда саудиты готовы переговариваться - в

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smile1986777
4 часа назад
То что мы их не видим, лишь доказывает, что они движутся быстрее света относительно нас.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
4 часа назад
Affidavit Donda, это твой третий экаунт в коментах? ))(

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