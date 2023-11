«Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев 

В 1878 году ушел из жизни австралийский натуралист и адвокат Мортон Олпорт (Morton Allport). В одном из некрологов этого человека называли «самым выдающимся ученым в колонии Тасмания». У его современников были причины так считать. При жизни Олпорт занимал должность вице-президента Королевского общества Тасмании. Кроме того, у него было достаточно много международных научных наград.

Однако спустя более чем столетие вскрылась вся правда об этом человеке. Случилось это усилиями Джека Эшби из Музея зоологии Кембриджского университета (University Museum of Zoology).

Ученый попытался узнать, как, несмотря на относительно слабую научную деятельность (опубликовал всего несколько статей), Олпорт стал «настолько известным научным деятелем». Чтобы это выяснить, Эшби изучил переписку австралийского натуралиста. В частности, корреспонденцию, которую тот отправлял в Европу и Австралию. Потом на основе полученных выводов Эшби опубликовал статью в журнале Archives of Natural History. Многие из этих писем сегодня хранятся в Государственной библиотеке Тасмании.

Оказалось, репутацию «ведущего ученого» Олпорт получил не столько за научные изыскания (которых практически не было; завез в Тасманию некоторые виды, такие как линь, окунь и водяные лилии), сколько за «темные делишки». Он отправлял коллекционерам в Европу останки аборигенов, а также сумчатых волков, или тилацинов. Отправка происходила во времена, когда вовсю процветал геноцид коренных жителей острова и шла охота на сумчатых волков, ставшая одной из главных причин их вымирания. Этот эндемик полностью истреблен человеком в 1930-х годах.

В своих письмах Олпорт признавался в торговле животными и человеческими останками, а также в том, что руководил разграблением могил. За услуги он часто просил «вознаграждение» в виде «научных почестей».

Например, в одном из писем Олпорт писал, как для музея Королевского общества Тасмании помогал собирать скелеты тасманийских млекопитающих, а после намекал: «<…> я бы с радостью сделал то же самое для любого английского научного сообщества, если бы в ответ меня избрали членом. Наверняка такое возможно?»

Одно из писем Олпорта / © Allport Library and Museum, State Library of Tasmania

Как выяснилось, возможно. Олпорт был членом Лондонского Линнеевского общества (The Linnean Society of London), Зоологического общества Лондона (The Zoological Society of London), Королевского ботанического общества (Royal Botanical Society). А еще членом-корреспондентом Британо-Ирландского королевского антропологического института (Anthropological Institute of Great Britain) — туда Олпорта избрали после того, как он предоставил скелет аборигена. Также он был пожизненным членом Энтомологического и малакологического общества (Entomological and Malacological Societies), и других европейских научных организаций.

В переписке Олпорт часто называл себя «основным экспортером» останков аборигенов в Европу. По мере того как популяция коренных жителей сокращалась, спрос на их останки в частных коллекциях и западных музеях возрастал. Олпорт старался удовлетворить ее. Особенно стремились заполучить «материал» европейские натуралисты, которые довольно часто обращались с этим требованием к Олпорту. И, поэтому, скорее всего, осквернение могил не была редкостью.

Например, в письме от 1872 года некоему Джозефу Барнарду Олпорт писал: «Я могу заверить вас, что кости извлекли из мест, где были погребены только аборигены».

В 1830 году британские поселенцы в Тасмании учредили первые благотворительные фонды, поощряющие насилие как против аборигенов, так и против тилацинов. Последний известный тилацин умер в 1936 году / © Tasmanian Museum and Art Gallery

Коренных жителей Тасмании истребили не полностью, в отличие от тилацинов. По некоторым данным, по вине колонизаторов с лица земли исчезло до 95 процентов аборигенов. Тем не менее считается, что последним «чистокровным» тасманийцем-мужчиной был человек по имени Уильям Ланн (William Lanne). Он умер от холеры и дизентерии в 1869 году.

После смерти тело Ланна стало «ценным экземпляром», которое хотели заполучить огромное число желающих. Олпорт передал останки тасманийца разным музеям. Причем исследователи полагают, что австралийский натуралист, прежде чем «отправить посылку», изуродовал тела Ланна как до, так и после эксгумации. Вероятно, Олпорт думал, что так оно будет «привлекать больше внимания».

Пять шкур тилацина, которые Мортон Олпорт отправил в Университетский музей зоологии в Кембридже в 1869 и 1871 годах / © University of Cambridge

Останки аборигенов, отправленные Оллпортом в Великобританию, больше не хранятся в британских коллекциях — они были либо уничтожены бомбардировками во время Второй мировой войны, либо переданы обратно Тасмании.

Первое британское колониальное поселение на острове Тасмания основали в 1803 году. Спустя три десятилетия европейцы полностью покорили эти земли. В 1828-м колонизаторы официально разрешили убивать тасманийцев, а еще через некоторое время за каждого убитого аборигена стали давать вознаграждение. В историю истребление тасманийцев британскими колонистами вошло под названием «Черная война». Как колония Великобритании Тасмания существовала между 1856 и 1901 годами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.