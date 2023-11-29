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7 минут назад
Дарья Губина
43

Открыта редкая система с шестью «резонансными» экзопланетами

5.1

Астрономы описали редкую звездную систему, все планеты которой находятся в резонансе. Это означает, что со времен формирования система почти не изменилась.

Астрономия
# Tess
# космос
# орбиты планет
# экзопланеты
система HD110067
Иллюстрация парных резонансов планет в системе HD110067 / © Dr. Hugh Osborn (University of Bern)

В северном созвездии Волосы Вероники, примерно в 100 световых годах от Земли, находится звезда HD110067 спектрального класса K0. В 2020 году космический телескоп TESS обнаружил в ее излучении ритмичные падения яркости — явный признак наличия экзопланет. Проведя предварительный анализ данных, ученые предположили, что должно быть два объекта.

Спустя пару лет, в 2022 году, астрономы TESS повторили наблюдения за звездой. Хотя по новым, более полным, данным вновь вышло, что рядом с HD110067 летают две планеты, ученым не удалось объяснить все особенности наблюдений.

В новых данных нашлось еще несколько транзитов, которые никак не совпадали с предыдущими кандидатами в экзопланеты. Тогда необычной системой заинтересовались Рафаэль Луке (Rafael Luque) из Чикагского университета и его коллеги.

Группа решила использовать космический телескоп «Хеопс». Этот небольшой аппарат создали и запустили специально для изучения уже обнаруженных экзопланет в ближайших системах с яркими звездами. С его помощью ученые нашли в системе третью планету, и она стала ключом к открытию остальных.

Оказалось, три планеты — HD110067b, HD110067c и HD110067d — находятся в орбитальных резонансах 3:2 и 3:2. Если они находятся в цепочке резонансов, то и другие планеты системы — если такие есть — должны следовать ритму. Иначе равновесие давно было бы нарушено.

Используя это предположение, группа ученых смогла подобрать орбитальные резонансы так, чтобы объяснить все оставшиеся падения яркости HD110067 в данных наблюдений TESS. Так у исследователей получилось шесть экзопланет с резонансами в парах 3:2, 3:2, 3:2, 4:3 и 4:3.

Орбитальные периоды и резонансы планет в системе HD110067 / © Thibaut Roger, NCCR Planets

Пока первая планета системы с орбитальным периодом около девяти земных дней делает три оборота, вторая успевает сделать два и так далее. На один оборот самой дальней экзопланеты с орбитальным периодом около 54 земных дней приходится шесть оборотов самой близкой. Результаты исследования опубликованы в Nature.

Когда система только формируется, ее планеты чаще всего находятся в резонансе, но равновесие легко разрушается. Причиной может стать слишком массивная планета, мощное столкновение тел внутри системы или сближение с другой звездой. По словам автора работы Рафаэля Луке, ученые считают, что лишь 1% всех систем сохраняет орбитальный резонанс. Поэтому «чистая конфигурация» системы HD110067 так интересна исследователям.

Известны лишь еще две «резонансные» системы из шести планет: HD158259 и TOI-178, системы с суперземлями и мини-нептунами. Кстати, в «расшифровке» последней исследователи тоже задействовали телескоп «Хеопс».

Анимация орбит шести экзопланет HD110067 в резонансе. На заднем плане — снимок TESS с областью неба, где нашли систему

По собранным данным ученым удалось определить массу трех планет системы и дать оценку массы трех оставшихся. Так у самой «легкой» планеты HD110067e масса должна быть меньше 3,9 массы Земли. А самой «тяжелой» оказалась HD110067d с массой в 8,5 раза больше земной. Для сравнения: Нептун по этому показателю примерно в 17 раз больше Земли.

Экзопланеты, которые по массе находятся между Землей и Нептуном, встречаются более чем у половины солнцеподобных звезд. Более того, многие ученые считают, что условия на этих космических телах хорошо подходят для существования жизни. Равновесная температура планет HD110067: от 440 кельвинов у самой дальней до 800 кельвинов у самой близкой к звезде.

Тем не менее мы не до конца понимаем, как они формируются и эволюционируют, а от этого зависит состав как самой планеты, так и ее атмосферы. Cудя по массе и плотности трех экзопланет системы HD110067, их окружают толстые водородные атмосферы.

Система HD110067 — самая яркая из известных систем более чем с четырьмя планетами. Поэтому ее субнептуны с атмосферами — идеальные кандидаты для дальнейших исследований.

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Астрономия
# Tess
# космос
# орбиты планет
# экзопланеты
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Иван Колупаев
1 час назад
черно-белые, цвет получался за счет сложения снимков сделанных через разные светофильтры. Но да таки не вручную )) впрочем нынешние камеры устроены

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Sharkie From
1 час назад
Nick K, кому вам? Вы тут один, Никита Сергеевич. Перелогиньтесь.

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smile1986777
2 часа назад
Только в первом случае это будет радио диапазон, а во втором гамма.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Игорь Петелин
2 часа назад
Михаил, мы же с Вами вменяемые люди, признайтесь, это бред какой-то...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Александр Бочаров
2 часа назад
Педро Зурита, Сократ

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Александр Бочаров
2 часа назад
Vasya Ber, нет, со стороны тоже

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
2 часа назад
Почему не показывать свою некомпетентность? )) разве вы мне её не простите?)) не поможете разобраться в вопросах орбитальной баллистики? Дело в

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Евгений Тихомиров
2 часа назад
kpi, я не говорю, что Вы врёте осознанно, Вы врёте не осознанно. По человечески Вас можно понять. Если Вы хотите работать в науке Вы должны говорить,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Настоящий Кот
2 часа назад
Николай Цыгикало, не показывайте свою некомпетентность, 4к км это чуть выше чем низкая околоземная орбита, но на которой уже достаточно мало

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Евгений Тихомиров
3 часа назад
kpi, Вы не правы, дружище, все серьезно, без всякого профессорского шапкозакидательства. Сначала появилась СТО, а только потом появились,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Евгений Тихомиров
3 часа назад
kpi, 1.причем тут система отсчёта, если утверждается, что свет во всех системах отсчёта движется с одинаковой скоростью? 2. Чем подтверждается, что

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
3 часа назад
Dowson, для Израиля то вопрос выживания однако,- поскольку страна с ЯО, желающая его уничтожить, уже даже когда саудиты готовы переговариваться - в

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smile1986777
3 часа назад
То что мы их не видим, лишь доказывает, что они движутся быстрее света относительно нас.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
3 часа назад
Affidavit Donda, это твой третий экаунт в коментах? ))(

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

Николай Цыгикало
3 часа назад
Почему ч/б? На Викингах стояли цветные камеры. Давшие сотни цветных снимков. Думаю, это натуральный цвет.

Таким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планетыТаким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планеты

Иван Колупаев
3 часа назад
Ну ваш-то небось вручную раскрашенный ч/б снимок 😏 Поэтому и выглядит куда более интересно чем современные потрясающе блеклые размытые фотки 😁

Таким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планетыТаким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планеты

Aлек сей Нии_pet
3 часа назад
Smith, перестань хамить и тыкать, троль шмакодявочный, и не переводи разговор с КАТАСТРОФЫ обеих(!) ступеней "Старшипа" на обычные проверенные

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

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