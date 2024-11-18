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Метаанализ выявил пользу интернета для психического здоровья пожилых
В исследованиях о влиянии интернета на человека нередко можно видеть выводы о его отрицательном воздействии на психику, особенно если речь идет о детях и молодежи. Между тем свежий анализ научных работ показал, что в пожилом возрасте эффект может быть обратным. Рассмотрев данные почти 88 тысяч человек старше 50 лет из разных стран, ученые выявили связь между использованием интернета и психологическим благополучием людей.
Из прошлых примеров в научной литературе заметно, что к вредным последствиям обычно приводит чрезмерное увлечение каким-то из видов онлайн-активности. Так, ранее сообщалось, что зависимость от социальных сетей усугубляет течение депрессии, а чтение новостных лент с преобладанием негатива способно подорвать веру в людей и в смысл жизни. Также ученые рекомендовали детям и подросткам посвящать развлекательному онлайн-контенту и видеоиграм не более часа в день, предупреждая, что выход за эти рамки грозит падением успеваемости и мотивации к учебе.
В работах о пользе интернета, которых тоже немало, часто фигурирует более взрослый контингент. Согласно одной из статей, онлайн-игры могут помочь людям старше 70 лет быстрее думать и развить многозадачность. Авторы другой публикации, вышедшей в 2023 году в Journal of American Geriatrics Society, заявили, что регулярное использование интернета снижает риск деменции у пожилых.
В свежем исследовании, статью о котором опубликовал журнал Nature Human Behaviour, тему продолжили специалисты Гонконгского университета (КНР).
Зная, что интернет — источник полезной информации и социальных связей, которые важны для благополучия людей старшего поколения, ученые провели метаанализ с использованием данных шести исследовательских проектов, посвященных здоровью и старению. В выборку вошли 87 559 человек старше 50 лет из 23 стран, включая США, Великобританию и другие государства Европы, а также Китай, Бразилию и Мексику. Наблюдения за участниками вели от четырех до шести лет.
Применив статистические методы, исследователи установили, что пользование интернетом, под которым понимали получение и отправку электронной почты, онлайн-покупки, бронирование билетов и поиск информации в Сети, коррелировало с более высоким уровнем удовлетворенности жизнью и самочувствия у пожилых, а также с меньшими проявлениями депрессии.
Для двух стран (США и Великобритании), по которым были генетические данные, ученые обнаружили положительную связь между перечисленными видами онлайн-активности и психическим здоровьем у людей с генетическим риском нарушений психики.
В Штатах, Великобритании и Китае результаты анализа указали на корреляцию между более частым использованием интернета и лучшим психическим состоянием участников. Однако надежно подтвердить эту зависимость исследование не позволило.
С учетом перечисленного авторы новой работы заключили, что людям старшего возраста интернет может помогать оставаться социально активными и меньше чувствовать одиночество, облегчать доступ к информации и услугам, в том числе медицинским. Однако ученые предупредили, что для установления причинно-следственной связи между благополучием пожилых и пребыванием в интернете нужны дополнительные исследования. Также необходимо уточнить роль в этом демографических факторов (возраст, пол) и частоты использования онлайн-сервисов.
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