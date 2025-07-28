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28 июля, 16:50
Юлия Тарасова
7

У пожилых с деменцией выявили финансовую анозогнозию

❋ 4.2

Под анозогнозией в медицине понимают отсутствие у пациента осознания своей болезни или вызванных ею дефектов. Это состояние может наблюдаться у людей со снижением слуха, зрения, психическими расстройствами, алкоголизмом и другими нарушениями. Ученые выявили новый тип анозогнозии, связанный с неправильной оценкой своих способностей обращаться с деньгами и принимать верные финансовые решения. Исследование показало, что заблуждаться на этот счет склонны пожилые люди с деменцией. Напротив, их сверстники без такого диагноза хорошо понимали, что по мере старения их финансовая грамотность слабеет.

Психология
# возрастные изменения
# деменция
# деньги
# пожилой возраст
# пожилые
# старение
# финансовая грамотность
старик с деньгами
Кадр из американского телесериала «Доктор Хаус» / © Fox

В одной из прошлых научных работ американские исследователи сообщили, что неочевидным признаком надвигающей деменции может быть потеря финансовой состоятельности. Выяснилось, что будущие пациенты с этим нейродегенеративным нарушением начинали беднеть еще за восемь лет до выявления болезни.

Свою лепту в изучение темы недавно внесла другая группа специалистов в области психологии, психиатрии и других направлений медицины из США. Хотя возрастное ухудшение финансовых навыков не редкость, ученые предположили, что страдающие деменцией не видят у себя таких проявлений.

Для проверки гипотезы взяли данные многолетнего исследовательского проекта, посвященного изучению когнитивных функций пожилых и их изменений с годами (Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly study). В анализ, который охватил отрезок с 1998 по 2009 год, включили 2802 американца старше 65 лет.

В разные периоды — спустя год, два, пять и 10 лет с момента вхождения в проект — участников оценивали на способность выполнять повседневные задачи, в том числе связанные с деньгами. Например, предлагалось рассчитать стоимость абонемента в спортзал и размер скидки в магазине, заполнить часть налоговой декларации и оценить затраты на медицинские услуги. Также пожилых людей просили охарактеризовать, насколько хорошо, по их мнению, они справляются с такими задачами. На старте исследования никто из участников не страдал нейродегенеративными нарушениями, но в течение 10 лет их диагностировали у 87 человек (3,1% выборки).

Ученые установили, что с годами участники действительно хуже выполняли касающиеся денег задачи. Пожилые люди без деменции или с легкими когнитивными нарушениями осознавали это и адекватно оценивали свои навыки обращения с финансами, причем со временем такое понимание росло. Участники с приобретенным слабоумием, у которых когнитивные функции серьезно снижались, зачастую переоценивали то, как они выполняли подобные задачи. Это состояние исследователи и назвали финансовой анозогнозией.

Возрастное ухудшение навыков обращения с деньгами и непонимание этой деградации в сочетании с наличием ресурсов, накопленных за жизнь, делают стариков особенно уязвимыми перед разного рода финансовыми мошенничествами. Анализ показал, что после первых признаков когнитивного упадка есть время, когда люди еще осознают, что теряют способность правильно распоряжаться деньгами. Важно не упустить такой момент, чтобы предпринять меры финансовой безопасности и защититься от мошенников, подчеркнули исследователи.

Впрочем, ученые добавили, что многие аспекты деликатной темы изучены недостаточно. Среди возможных направлений для будущих исследований авторы назвали поиск сбалансированных способов защиты финансов, помимо передачи прав на управление деньгами близким или родственникам, которая не всегда может быть лучшим решением. Также следует подробнее рассмотреть преимущества и риски электронных банковских расчетов для пожилых людей.

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Юлия Тарасова
748 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
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Психология
# возрастные изменения
# деменция
# деньги
# пожилой возраст
# пожилые
# старение
# финансовая грамотность
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