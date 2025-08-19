В архивах нашли записи о еще двух радиосигналах, похожих на Wow!

Ученые заново просмотрели старые записи о наблюдениях с помощью телескопа «Большое Ухо», который поймал знаменитый радиосигнал Wow!, и обнаружили данные о еще двух похожих событиях. Астрономы пришли к выводу, что это не могли быть обыкновенные земные радиопомехи и во всех трех случаях источник действительно располагался в глубоком космосе.

Полученный 15 августа 1977 года радиосигнал Wow! привлек внимание не только «громкостью» на фоне общего естественного шума, но и узкополосностью: обычно естественные источники радиоизлучения «вещают» на всех частотах сразу, а этот проявил себя в небольшом диапазоне, ориентировочно «вокруг» отметки 1420 мегагерц. Это частота радиоизлучения водорода.

Водород составляет большую часть всего понятного науке вещества во Вселенной. Тем не менее в процессе изучения вопроса о возможных сигналах от внеземных цивилизаций многие исследователи рассудили, что отправка радиопослания именно на этой частоте — самый разумный выбор: технологически развитая цивилизация не может не знать свойств водорода и не уметь улавливать сигналы на этой частоте. К тому же такие сигналы практически всепроникающие: свободно проходят сквозь межзвездную среду и даже атмосферу планеты.

Впечатление произвела и длительность Wow! — 72 секунды. На самом деле это была максимально возможная продолжительность сигнала от точечного источника в космосе с учетом вращения Земли.

Версию о том, что это были обычные земные радиопомехи, подвергли сомнению практически сразу: у телескопа «Большое Ухо» было две антенны, и астрономы заверили, что земной сигнал обязательно попал бы в обе. Сигнал Wow! зафиксировала только одна.

Недавно астрономы снова просмотрели 75 тысяч страниц архивных записей о наблюдениях с помощью «Большого Уха» и поделились результатами в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org. Они рассказали, что в данных за январь 1978 года есть еще две записи, точно так же вручную обведенные астрономами как вызывающие любопытство. Ученые назвали эти сигналы Wow2 и Wow3. Они тоже пришли примерно на «водородной» частоте, тоже узкополосные, но гораздо слабее и короче.

Запись о радиосигнале, полученном в 1978 году, обозначенная как Wow2 / © Abel Méndez et al, 2025

Исследователи вычислили местоположение обоих источников, а потом проверили в астрономических каталогах, что наблюдается в этих местах. Оказалось, в обоих случаях источник совпадает с компактным межзвездным облаком молекулярного водорода. Поэтому ученые склоняются к тому, что такое же облако было ответственно за знаменитое Wow!.

Теперь предстоит разобраться, каким образом водородные скопления могут испускать узкополосные радиосигналы. По одной из версий, это происходит по принципу действия космического мазера: заряженные частицы от звезд или, например, ударные волны во время их взрывов и столкновений сообщают атомам водорода такую энергию, которая заставляет их испускать радиоизлучение концентрированным потоком.

Адель Романова 198 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.