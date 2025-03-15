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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
54 минуты назад
Рейтинг: +607
Посты: 1501

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Спутниковые снимки, полученные аппаратами европейской программы «Коперник» (Copernicus), показали, что создание футуристического комплекса зданий проекта Epicon, состоящего из самых необычных небоскребов, активно идет в Саудовской Аравии.

Сообщество
# Epicon
# космос
# Саудовская Аравия
# спутники
# строительство
Спутниковые снимки строительной площадки футуристического комплекса зданий Epicon / © Copernicus
Спутниковые снимки строительной площадки футуристического комплекса зданий Epicon / © Copernicus

Агентство развития территории Саудовской Аравии Neom в конце 2023 года анонсировало создание необычного комплекса взаимосвязанных роскошных отелей Epicon, состоящего из двух башен высотой 275 и 225 метров.

© Neom
© Neom
© Neom
© Neom
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