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Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом
Спутниковые снимки, полученные аппаратами европейской программы «Коперник» (Copernicus), показали, что создание футуристического комплекса зданий проекта Epicon, состоящего из самых необычных небоскребов, активно идет в Саудовской Аравии.
Агентство развития территории Саудовской Аравии Neom в конце 2023 года анонсировало создание необычного комплекса взаимосвязанных роскошных отелей Epicon, состоящего из двух башен высотой 275 и 225 метров.
Специалисты Биологического института ТГУ вместе с коллегами из Узбекистана впервые провели исследование микропластика в одной из крупных рек страны — Зарафшан, играющей важную роль в орошении полей. Анализ проб воды показал, что загрязняющие компоненты в ней отличаются от типов микропластика в других водных объектах.
Существует мнение, что когнитивные способности людей достигают пика уже к 30 годам, после чего начинают угасать. Однако группа американских и немецких ученых показала: умственные навыки вроде умения читать и анализировать тексты, а также выполнять математические вычисления могут продолжать развиваться и после 40 лет. Больше того, их ухудшения возможно избежать и в более позднем возрасте, если человек часто пользуется этими умениями в работе или повседневной жизни.
В последнее время ученые много узнали о расцветке динозавров. Этому способствовала технология анализа меланосом — органелл, содержащих пигмент. А вот о том, какого цвета шерстью были покрыты первые млекопитающие, известно очень мало. В новой работе исследователи смоделировали расцветку шести представителей маммалиформ мезозойской эры из Китая, включая впервые описанное существо, похожее на белку-летягу.
Специалисты Биологического института ТГУ вместе с коллегами из Узбекистана впервые провели исследование микропластика в одной из крупных рек страны — Зарафшан, играющей важную роль в орошении полей. Анализ проб воды показал, что загрязняющие компоненты в ней отличаются от типов микропластика в других водных объектах.
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
Лопасти вертолета при полете создают вибрацию и шум, что приводит к дискомфорту пассажиров, увеличению нагрузки пилота, снижению долговечности компонентов конструкции. Для уменьшения этих эффектов существуют пьезоактуаторы — устройства, которые регулируют форму и наклон лопастей во время полета, чтобы те меньше вибрировали и шумели. Хотя теоретические основы таких «умных конструкций» уже существуют, их практическое применение требует разработки надежных методик проектирования. Ученые Пермского Политеха рассчитали, какие параметры лопасти позволяют добиться максимального изменения формы, чтобы лучше гасить вибрацию и шум.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
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Дирижер атомного взрыва: тело и жизнь самой тайной части ядерного заряда
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Вакцины и отмена масок создадут непобедимый штамм коронавируса? Или это еще одна неверная гипотеза?
Зеркало души
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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