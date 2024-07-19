Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Чтение плохих новостей подорвало веру в людей и в смысл жизни
Так называемый думскроллинг, или болезненное погружение в новостные ленты с преобладанием негатива, не просто вгоняет в стресс. Международная группа специалистов в области психологии и поведенческих наук выяснила, что такая манера потребления новостного контента способна провоцировать более глубокую экзистенциальную тревогу, ощущение бесцельности жизни и даже ненависть к людям.
Термин «думскроллинг» (от английских слов doom — «злой рок», «гибель», scroll — «прокручивать, листать») широко распространился с началом пандемии в 2020 году. Ранее в научной литературе неоднократно отмечалось, что навязчивое «листание» соцсетей и информационных лент с упором на плохие новости может вредить психике и самочувствию людей.
В новом исследовании о нездоровом влечении к чтению негативных новостей, которое опубликовал Computers in Human Behavior Reports Journal, психологи из Австралии, США, Франции, Ирана и Венгрии сосредоточили внимание на экзистенциальной тревоге.
Согласно теории экзистенциализма, это всеобъемлющий страх конечности жизни, ответственности за нее, бессмысленности и изолированности существования человека. Ученые предположили, что думскроллинг может приводить к пессимистичным мыслям о смысле бытия, подрывать веру в справедливость мира и ухудшать отношение к другим людям.
Для проверки гипотезы исследователи провели опросы среди студентов вузов двух стран, представляющих восточную и западную культуры, — США и Ирана. В американскую выборку вошли 180 человек, а в иранскую — 620.
Один из предложенных участникам тестов — Шкала думскроллинга (Social Media Doomscrolling Scale) — был направлен на оценку склонности к такому поведению, а с помощью других методик исследователи изучили влияние навязчивого «прокручивания» плохих новостей на мысли и чувства испытуемых. Статистический анализ результатов провели с помощью специализированного ПО для таких целей.
В итоге исследователи действительно выявили связь между думскроллингом и экзистенциальной тревогой, то есть беспокойством по поводу смысла своего существования, вопросов жизни и смерти, как у иранских, так и американских студентов.
По словам авторов научной работы, подолгу листая новостные ленты, люди могут видеть травмирующие психику фотографии и информацию, что приводит к повышенному стрессу, тревоге и отчаянию. Подобные симптомы часто испытывают пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
Кроме того, результаты иранской выборки свидетельствовали о положительной корреляции думскроллинга и мизантропии, то есть чувства ненависти и недоверия ко всем людям, отчуждения от них.
«Последствия думскроллинга для психического здоровья и самочувствия людей могут быть довольно тяжелыми», — предупредил психолог и ведущий автор исследования Реза Шабаханг (Reza Shabahang).
Специалист посоветовал внимательнее следить за своими онлайн-привычками, контролировать и ограничивать время просмотра новостных лент и социальных сетей.
Команда китайских инженеров разработала модель магнитоэлектрического генератора, способного эффективно преобразовывать энергию падающих капель в электричество. Устройство может быть полезно для районов с повышенной сезонной влажностью. Разработка ученых в теории выглядит перспективно, но вызывает некоторые вопросы. В частности, пока не ясно, можно ли найти ей практическое применение.
Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.
По уточненным данным, для свода Международной космической станции с орбиты компания Илона Маска использует сильно измененный грузовой корабль, имеющий рекордно большое количество двигателей (больше, чем у любого другого корабля в истории). Однако это не будет Starship, хотя для него такая задача в теории была бы проще.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 странных самолетов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии