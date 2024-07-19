Чтение плохих новостей подорвало веру в людей и в смысл жизни

Так называемый думскроллинг, или болезненное погружение в новостные ленты с преобладанием негатива, не просто вгоняет в стресс. Международная группа специалистов в области психологии и поведенческих наук выяснила, что такая манера потребления новостного контента способна провоцировать более глубокую экзистенциальную тревогу, ощущение бесцельности жизни и даже ненависть к людям.

Термин «думскроллинг» (от английских слов doom — «злой рок», «гибель», scroll — «прокручивать, листать») широко распространился с началом пандемии в 2020 году. Ранее в научной литературе неоднократно отмечалось, что навязчивое «листание» соцсетей и информационных лент с упором на плохие новости может вредить психике и самочувствию людей.

В новом исследовании о нездоровом влечении к чтению негативных новостей, которое опубликовал Computers in Human Behavior Reports Journal, психологи из Австралии, США, Франции, Ирана и Венгрии сосредоточили внимание на экзистенциальной тревоге.

Согласно теории экзистенциализма, это всеобъемлющий страх конечности жизни, ответственности за нее, бессмысленности и изолированности существования человека. Ученые предположили, что думскроллинг может приводить к пессимистичным мыслям о смысле бытия, подрывать веру в справедливость мира и ухудшать отношение к другим людям.

Для проверки гипотезы исследователи провели опросы среди студентов вузов двух стран, представляющих восточную и западную культуры, — США и Ирана. В американскую выборку вошли 180 человек, а в иранскую — 620.

Один из предложенных участникам тестов — Шкала думскроллинга (Social Media Doomscrolling Scale) — был направлен на оценку склонности к такому поведению, а с помощью других методик исследователи изучили влияние навязчивого «прокручивания» плохих новостей на мысли и чувства испытуемых. Статистический анализ результатов провели с помощью специализированного ПО для таких целей.

В итоге исследователи действительно выявили связь между думскроллингом и экзистенциальной тревогой, то есть беспокойством по поводу смысла своего существования, вопросов жизни и смерти, как у иранских, так и американских студентов.

По словам авторов научной работы, подолгу листая новостные ленты, люди могут видеть травмирующие психику фотографии и информацию, что приводит к повышенному стрессу, тревоге и отчаянию. Подобные симптомы часто испытывают пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Кроме того, результаты иранской выборки свидетельствовали о положительной корреляции думскроллинга и мизантропии, то есть чувства ненависти и недоверия ко всем людям, отчуждения от них.

«Последствия думскроллинга для психического здоровья и самочувствия людей могут быть довольно тяжелыми», — предупредил психолог и ведущий автор исследования Реза Шабаханг (Reza Shabahang).

Специалист посоветовал внимательнее следить за своими онлайн-привычками, контролировать и ограничивать время просмотра новостных лент и социальных сетей.

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