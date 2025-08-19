  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 августа, 14:32
ФизТех
2

Новая теоретическая модель объяснила, как можно контролировать одно из самых опасных явлений в токамаке

❋ 4.9

Физики из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали новую теоретическую модель, которая разрешает многолетние противоречия в описании одной из самых опасных неустойчивостей плазмы в установках термоядерного синтеза. Предложенный подход позволяет точнее предсказывать поведение плазменного шнура и открывает путь к созданию более надежных систем управления для будущих термоядерных реакторов, включая международный проект ITER.

ФизТех
# плазма
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# токамак
Ученые нашли способ укротить неуправляемую плазму в токамаках / © Princeton Plasma Physics Laboratory. Private communication with Princton's Information Services Office, ru.wikipedia.org

Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Plasmas. Сердцем современного термоядерного реактора типа токамак является раскаленная до сотен миллионов градусов плазма, удерживаемая в вакуумной камере сильными магнитными полями. Чтобы повысить мощность реактора и получить больше энергии, физики придают плазменному шнуру вытянутую форму. Однако у этого решения есть обратная сторона: вытянутая плазма становится неустойчивой к вертикальным смещениям. В результатеплазменный шнур стремится «соскользнуть» вверх или вниз и на огромной скорости врезаться в стенки камеры. Такое событие, называемое вертикальной неустойчивостью или Vertical Displacement Event (VDE), может привести к катастрофическим повреждениям установки.

Для замедления неустойчивости стенки вакуумной камеры делают проводящими. При движении плазмы в них наводятся вихревые токи, которые создают ответное магнитное поле, отталкивающее плазму и действующее как своего рода «магнитная подушка безопасности». Однако до сих пор существующие аналитические теории, описывающие скорость VDE, давали противоречивые результаты и опирались на упрощения, которые плохо соответствовали реальным экспериментальным установкам. В частности, старые модели предсказывали, что простая круглая стенка не способна замедлить развитие неустойчивости, что противоречило здравому смыслу и данным экспериментов.

Исследователи из МФТИ решили пересмотреть основы существующей теории. Они выявили, что корень проблемы кроется в математическом упрощении, предложенном еще в 1974 году, которое жестко связывало геометрию вытянутой плазмы и форму проводящей стенки. Это ограничение, известное как условие конфокальности, требовало, чтобы стенка имела специальную эллиптическую форму, идеально подогнанную под плазму. В реальности же форма стенки и плазмы независимы, и в большинстве токамаков, включая ITER, это условие не выполняется.

Физики разработали новый, более общий подход, основанный на решении интегрального уравнения, описывающего диффузию магнитного потока через стенку с учетом условий равновесия плазмы. Этот метод свободен от старых геометрических ограничений и позволяет рассматривать плазму и стенку с произвольными, независимыми друг от друга формами. В качестве ключевого тестового примера они рассмотрели самую сложную для старых теорий конфигурацию: вытянутую плазму внутри простой круглой стенки.

Схематический поперечный разрез токамака в момент развития вертикальной неустойчивости. Стабилизирующая сила, которая рождается за счет реакции проводящей стенки, противостоит дестабилизирующей силе, и поэтому процесс роста неустойчивости происходит с конечной скоростью, которую авторы вычисляют в статье / © N. V. Chukashev and V. D. Pustovitov, Physics of Plasmas

Владимир Пустовитов, научный сотрудник кафедры плазменной энергетики МФТИ, так прокомментировал суть работы: «Предыдущие модели были элегантны, позволяли решить задачу сравнительно просто, но работали в очень узких, практически нереализуемых рамках. Достаточно сказать, что исходные предположения требовали, чтобы при изменении формы плазмы изменялась и форма вакуумной камеры. Мало того, что это немыслимо, так еще и количественно введенное ограничение уводило далеко от реальных систем. Например, “старая” модель требовала равенства двух параметров, а для токамака ИТЭР мы оценили их как 7,56 и 23,1. Мы же создали универсальный метод, который свободен от искусственно введенного ограничения и может применяться для существующих и проектируемых токамаков, включая ИТЭР. И он сразу показал, что даже простая круглая стенка может эффективно выполнить свою стабилизирующую роль, что кардинально меняет картину».

Новая аналитическая формула, полученная в ходе исследования, показала, что круглая проводящая стенка действительно способна значительно замедлить вертикальное смещение плазмы. Неустойчивость становится быстрой и неконтролируемой лишь тогда, когда зазор между плазмой и стенкой становится достаточно велик. Этот результат не только разрешает парадокс старых теорий, но и гораздо лучше согласуется с данными, полученными на множестве экспериментальных установок по всему миру.

В то время как старые теории предсказывали бы для круглой стенки мгновенную неустойчивость, новая формула показывает положительное и конечное время роста, подтверждая наличие стабилизирующего эффекта. Кроме того, авторы наглядно сопоставили предсказания своей «неконфокальной» модели с результатами старых теорий для различных параметров плазмы, продемонстрировав значительные расхождения между ними и явные преимущества нового подхода.

«Основная сложность, с которой сталкивались авторы прежних подходов, состояла в учёте токов в стенке при решении краевой задачи для магнитного поля, эволюционирующего в результате вертикального движения плазмы. Нам удалось развить метод, в котором эта задача как бы решена заведомо. Форма стенки может быть любой. Но самое главное, новый метод позволяет сравнительно просто включить в рассмотрение элементы, которые старые модели учесть не могли. Независимость параметров сечений плазмы и стенки — лишь первый пример, но уже это существенно расширяет область применимости нашей теории по сравнению с предыдущей» – Н. В. Чукашев, ассистент кафедры плазменной энергетики и кафедры общей физики МФТИ

Проделанная физиками из МФТИ работа имеет огромное значение как для фундаментальной физики плазмы, так и для практического применения в термоядерной энергетике. Инженеры, проектирующие системы управления для ITER и будущих демонстрационных реакторов, получают в свое распоряжение более точный инструмент для расчета пассивной стабилизации от стенок. Это позволит создавать более надежные и эффективные алгоритмы активного контроля, предотвращающие разрушительные срывы. Более того, предложенная методология может быть легко обобщена для стенок любой, даже самой сложной формы, что делает ее универсальным инструментом для анализа устойчивости плазмы в современных и будущих токамаках.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
535 статей
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Показать больше
ФизТех
# плазма
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# токамак
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Архитектурные утопии XX века
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Русские мифы: как и зачем их исследуют ученые?
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пять принципов здоровья
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
О хвостиках, ушках и лапках. Собаки в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Зоопарки Юго-Восточной Азии: оазисы биоразнообразия
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
21 Авг
Бесплатно
Гиганты неба
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
19 августа, 10:44
Адель Романова

В архивах нашли записи о еще двух радиосигналах, похожих на Wow!

Ученые заново просмотрели старые записи о наблюдениях с помощью телескопа «Большое Ухо», который поймал знаменитый радиосигнал Wow!, и обнаружили данные о еще двух похожих событиях. Астрономы пришли к выводу, что это не могли быть обыкновенные земные радиопомехи и во всех трех случаях источник действительно располагался в глубоком космосе.

Астрономия
# космос
# радиоастрономия
# радиосигналы
# сигнал Wow!
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно