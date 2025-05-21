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Бессонницу объяснили личностными особенностями человека
Хотя бессонница — одно из самых распространенных и хорошо изученных нарушений сна, точные причины, по которым некоторые люди больше других подвержены этому расстройству, до сих пор не установлены. Пролить свет на проблему удалось исследователям из Бразилии: они показали, что определенные черты характера могут как способствовать бессоннице, так и защищать от нее.
По данным ВОЗ, от 10 до 30% мирового населения страдает бессонницей, а в отдельных странах этот показатель может достигать 50-60%. Ранее ученые установили, что хроническая бессонница и систематический недосып нарушают процессы выведения вредных веществ из мозга, негативно сказываясь на его функционировании. Это расстройство сна также увеличивает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств и в целом снижает качество жизни.
Чтобы понять, почему одни люди чаще других страдают бессонницей, исследовательская группа из Университета Сан-Паулу (Бразилия) под руководством Барбары Араужу Конвей (Bárbara Araújo Conway) проанализировала данные 595 взрослых в возрасте от 18 до 59 лет. Среди участников были как здоровые респонденты, так и люди с клинически подтвержденным диагнозом. Все они прошли оценку личности с помощью опросника «Большая пятерка», включая тест на выраженность симптомов бессонницы и серию дополнительных психологических тестов.
Выяснилось, что высокий уровень невротизма — черты характера, связанной с эмоциональной нестабильностью, тревожностью и склонностью к негативным переживаниям — чаще наблюдался у людей с бессонницей. В частности, высокие показатели по этому параметру выявили более чем у 60% испытуемых с установленным диагнозом, в то время как у участников без нарушений сна он составил всего 32%.
Открытость новому опыту — любознательность, гибкость мышления и стремление к новизне — оказалась защитным фактором: у людей с высоким уровнем этого показателя бессонница встречалась реже. Единственной чертой из «Большой пятерки», которая не показала статистически значимых различий между группами, была экстраверсия.
Дополнительный статистический анализ позволил установить, что посредником между невротизмом и бессонницей выступает тревожность. То есть проблемы со сном были обусловлены не невротизмом как таковым, а повышенным уровнем тревоги, к которой он приводит. Депрессия прямого влияния на качество сна не оказала.
Результаты новой научной работы, опубликованной в журнале Journal of Sleep Research, подчеркивают необходимость учета личностных качеств и уровня тревожности при диагностике и лечении бессонницы. Хотя золотым стандартом сегодня считается когнитивно-поведенческая терапия, ее эффективность может различаться в зависимости от индивидуальных психологических особенностей пациентов.
Полученные данные открывают путь к разработке новых, персонализированных психотерапевтических подходов, учитывающих не только особенности сна, но и структуру личности пациента. К слову, ранее ученые из Великобритании и Германии обнаружили, что более экстравертные и покладистые люди реже ощущают себя одинокими — это подчеркивает влияние характера не только на сон, но и на более широкий спектр психоэмоционального благополучия.
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