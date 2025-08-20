Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Разработан универсальный боевой беспилотник для перевозки боеприпасов и дозаправки дронов

Американская оборонная компания Kratos сообщила, что разработала новый беспилотник Clone Ranger. Он прост в производстве, относительно недорог и способен выполнять широкий спектр задач: наносить удары, перевозить боеприпасы и дозаправлять другие дроны в воздухе.

Рендер беспилотника Clone Ranger / © Kratos

Clone Ranger представляет собой аппарат длиной около девяти метров с дальностью полета от 3500 до 4000 километров. Он получил ромбовидные крылья и широкий корпус.

Новый беспилотник имеет два больших отсека для полезной нагрузки и многофункциональные сенсорные станции для противодействия угрозам. На рендере также показано, что дрон может нести дополнительное вооружение или грузы на пилонах под крыльями.

Кроме того, Clone Ranger способен самостоятельно применять высокоточную планирующую бомбу малого диаметра GBU-39/B (SDB) и запускать ракеты класса «воздух — воздух» AIM-120 (AMRAAM).