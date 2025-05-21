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26 минут назад
Андрей Папиш
62

Самки фрегатов отрастили себе горловые мешки, как у самцов, из-за гормонального сбоя

5.5

Мы привыкли к тому, что красивая, пестрая и в целом выдающаяся среди прочих птица — это самец. Он борется за интерес самки, ухаживает за ней. Внимание получает обладатель самого пышного хвоста, самого красочного «костюма». В целом так же обстоит у фрегатов, морских тропических птиц. Однако биологи впервые увидели красные глоточные мешки, характерные для самцов, у самок. Эту аномалию ученые объяснили загрязнением воды ртутью.

Биология
# демонстрация
# Индийский океан
# морские птицы
# половой диморфизм
# тяжелые металлы
# ухаживания
# фрегаты
Рождественнский фрегат, Fregata andrewsi
Рождественнский фрегат, Fregata andrewsi, обитает только на острове Рождества в Индийском океане. Вид уязвимый и по данным Международного союза охраны природы за 2021 год, его численность в среднем достигает трех с половиной тысяч особей / © Australian Geographic, Chris Surman.

Раскидистый павлиний хвост, ярко-зеленая шея селезня, удивительно разнообразное оперение райских птиц — все это обязано половому диморфизму, внешнему различию мужских и женских особей одного вида. Самцы «носят» цветастые «наряды», привлекая внимание самок, соревнуются за этот ресурс между собой.

По-своему примечательны фрегаты (Fregatidae) — семейство крупных морских птиц, гнездящихся в тропиках. У них длинный крючковатый клюв, темное, преимущественно черное, оперение и насыщенно-красные горловые мешки. Вернее, такие есть только у самцов: они раздувают их во время ухаживания за самками, барабанят по мешку клювом и трепыхают крыльями. Эффектное зрелище.

Биологи из Канады, Австралии и с Сейшельских островов опубликовали в журнале Biotropica отчет об аномальном явлении. Исследователи наблюдали за фрегатами на нескольких островах Индийского океана, пока те гнездились, и встретили больше десятка самок, отрастивших себе горловые мешки, как у самцов. Подобное попало в поле зрения ученых впервые.

(a) Самка фрегата Ариель Fregata ariel (слева), раздувающая глоточный мешок в сторону находящегося рядом самца (справа) 15 декабря 2021 года на атолле Альдабра. (b) те же особи несколько минут спустя (слева), которые «надувались» рядом с типичной парой ухаживающих самца и самки (справа) / © Biotropica, Christopher W. Jones et al.

За птицами следили в двух местах: на атолле Альдабра (принадлежит государству Сейшельские Острова), на нем гнездятся фрегаты Ариель (F.ariel), и на острове Рождества (внешняя территория Австралии) — это единственное местообитание рождественского фрегата (F.andrewsi). Альдабра, к слову, самое густонаселенное фрегатами место — в 2011-2012 годах там насчитали 11 тысяч пар этих птиц.

Пятнадцатого декабря 2021-го на атолле одна взрослая самка надула глоточный мешок рядом с самцом, пока тот ухаживал за ней — пара пробыла в таком состоянии несколько минут. Больше на Альдабре подобного не наблюдали, а на острове Рождества раздутый мешок заметили у 15 самок. Это случалось в разных контекстах: одни птицы делали это в одиночку, другие — вместе с еще одной самкой, третьи — вместе с ухаживающим самцом, четвертые — во время гнездования.

(a) Самка рождественнского фрегата Fregata andrewsi (спереди), раздувающая свой глоточный мешок в сторону близкого самца (сзади) 12 мая 2008 года на острове Рождества; (b) другая самка, раздувающая свой брюшной мешок / © Biotropica, Christopher W. Jones et al.

У всех самок, отрастивших себе глоточный мешок, он был не алым, как у самцов, а бледно-розовым и гораздо меньше по размеру. Авторы статьи заключили, что адаптивной функции он не выполняет, а самое правдоподобное объяснение заключается в нарушенной работе гормонов.

Из-за загрязнения среды тяжелыми металлами вроде ртути у фрегатов может ломаться эндокринная система. Известно, например, о гиперандрогении у этих птиц — при патологии у самок растет уровень тестостерона. Отсюда объяснимы черты, присущие самцам.

Более того, в 2017 году анализ перьев фрегатов Ариель на другом острове Индийского океана показал, что у самок концентрация ртути выше, чем у самцов. Получают они ее из рыбы и прочей добычи, а та накапливает ртуть в результате выбросов в воду в Юго-Восточной Азии.

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Биология
# демонстрация
# Индийский океан
# морские птицы
# половой диморфизм
# тяжелые металлы
# ухаживания
# фрегаты
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