Ученые объяснили различия между предсмертными видениями и галлюцинациями
Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.
Ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Гринвича (все — в Великобритании) опросили группу из 36 человек, которые употребляли диметилтриптамин (ДМТ) — психоактивное вещество, вызывающее галлюцинации. Кроме того, они изучили письменные истории 11 женщин и 23 мужчин, переживших клиническую смерть, в которых те рассказывали об околосмертном опыте. Средний возраст участников — 48,2 года.
Исследование показало, что оба типа переживаний имели некоторое сходство. Например, испытуемые в обеих группах ощущали «выход» из собственного тела, путешествовали по таинственным тоннелям и видели яркий свет. В частности, 95% участников из группы, употреблявших ДМТ, сообщили об этом. Однако на этом сходство околосмертных видений и галлюцинаций практически заканчивается.
Рассказов о «символическом пороге между жизнью и смертью» у мужчин и женщин, употреблявших психоделики, не было. Более половины участников из первой группы сообщали «превращении в чистую мысль, лишенную телесных ощущений», «слиянии с окружающим пространством» и «полном растворении». В рассказах испытуемых из второй группы таких эпизодов исследователи не нашли.
Все члены первой группы рассказали о встречах с фантастическими и «потусторонними» существами, во второй таких событий было значительно меньше — 44%. И наконец, в рассказах мужчин и женщин, переживших околосмертный опыт, ни разу не встретилось упоминаний о ярких и красочных разноцветных геометрических фигурах, в то время как в первой группе такие галлюцинации преобладали.
Диметилтриптамин (ДМТ) — это эндогенный психоделик, который вырабатывается в небольших количествах человеческим организмом в процессе нормального метаболизма. Многие исследователи психоактивных веществ предполагают, что в состоянии, близком к смерти, может происходить мощный синтез и выброс в мозг ДМТ. Этим и объясняются околосмертные видения.
Однако авторы исследования, которое они опубликовали в журнале Frontiers in Psychology, считают: это не так. Во-первых, пока нет никаких научных доказательств этого. Во-вторых, даже если организм человека и производит ДМТ в предсмертной агонии, при сильном стрессе происходит резкий всплеск серотонина, который сам по себе может оказывать психоделическое воздействие. Первое исследование, которое демонстрирует отличия между околосмертными переживаниями и галлюцинациями из-за употребления диметилтриптамина, подтверждает эту гипотезу.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
Исследователям квантовых компьютеров обычно приходится выбирать: сделать стабильный кубит или быстрый. Международная группа ученых нашла способ создать кубиты, избавленные от этой необходимости.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
