Ученые объяснили различия между предсмертными видениями и галлюцинациями

Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Гринвича (все — в Великобритании) опросили группу из 36 человек, которые употребляли диметилтриптамин (ДМТ) — психоактивное вещество, вызывающее галлюцинации. Кроме того, они изучили письменные истории 11 женщин и 23 мужчин, переживших клиническую смерть, в которых те рассказывали об околосмертном опыте. Средний возраст участников — 48,2 года.

Исследование показало, что оба типа переживаний имели некоторое сходство. Например, испытуемые в обеих группах ощущали «выход» из собственного тела, путешествовали по таинственным тоннелям и видели яркий свет. В частности, 95% участников из группы, употреблявших ДМТ, сообщили об этом. Однако на этом сходство околосмертных видений и галлюцинаций практически заканчивается.

Рассказов о «символическом пороге между жизнью и смертью» у мужчин и женщин, употреблявших психоделики, не было. Более половины участников из первой группы сообщали «превращении в чистую мысль, лишенную телесных ощущений», «слиянии с окружающим пространством» и «полном растворении». В рассказах испытуемых из второй группы таких эпизодов исследователи не нашли.

Все члены первой группы рассказали о встречах с фантастическими и «потусторонними» существами, во второй таких событий было значительно меньше — 44%. И наконец, в рассказах мужчин и женщин, переживших околосмертный опыт, ни разу не встретилось упоминаний о ярких и красочных разноцветных геометрических фигурах, в то время как в первой группе такие галлюцинации преобладали.

Диметилтриптамин (ДМТ) — это эндогенный психоделик, который вырабатывается в небольших количествах человеческим организмом в процессе нормального метаболизма. Многие исследователи психоактивных веществ предполагают, что в состоянии, близком к смерти, может происходить мощный синтез и выброс в мозг ДМТ. Этим и объясняются околосмертные видения.

Однако авторы исследования, которое они опубликовали в журнале Frontiers in Psychology, считают: это не так. Во-первых, пока нет никаких научных доказательств этого. Во-вторых, даже если организм человека и производит ДМТ в предсмертной агонии, при сильном стрессе происходит резкий всплеск серотонина, который сам по себе может оказывать психоделическое воздействие. Первое исследование, которое демонстрирует отличия между околосмертными переживаниями и галлюцинациями из-за употребления диметилтриптамина, подтверждает эту гипотезу.

Денис Яковлев 77 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.