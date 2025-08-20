Уведомления
Узелковым письмом у инков владела не только элита, но и простые люди
Международная группа ученых проанализировала 500-летний образец узелкового письма, с помощью которого инки общались и вели записи. До сих пор считалось, что этим навыком владели только избранные — люди с высоким социальным статусом. Исследование показало, что делать такие «записи» мог простолюдин, судя по его рациону.
Сложную систему веревок и узлов — кипу — использовали в империи инков для летоисчисления, «инвентаризации» складов, переписи населения, подсчета «налогов», долгов, принудительного труда на государство и даже жертвоприношений. Как правило, веревки, на которых вязали узелки в десятичной системе, крепились к основному, или первичному, шнуру. Его, в свою очередь, делали из волокон ткани, шерсти животных (верблюдов, лам, альпака) или человеческих волос, что «удостоверяло» личность. Хоронили таких мастеров, или кипукамаюков, вместе с их «письменами».
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, отметили, что большинство известных кипу инков, хранящихся в музеях, нашли в уже разграбленных гробницах. Поэтому ассоциировать их с конкретными «хозяевами» невозможно. В отсутствие других доказательств считалось, что только высокопоставленные чиновники-мужчины из правительства страны могли создавать кипу, хотя в летописях указывалось и на владение этим искусством женщинами.
Исследователи изучили один из кипу, привезенный в Мюнхен (Германия) в начале XX века, чье происхождение в Андах неизвестно. Радиоуглеродный анализ позволил установить возраст образца — 1498 ± 26 лет. Первичный шнур состоял из человеческих волос длиной не менее 104 сантиметров, сложенных пополам и скрученных. Учитывая, что волосы отрастают на сантиметр в месяц, в кипу им не менее восьми лет. Седые волосы указали на то, что человек, вероятно, был пожилым.
Масс-спектрометрия изотопных соотношений для измерения содержания углерода, азота и серы в образце волос помогла понять, чем питался автор. Его рацион состоял преимущественно из растительной пищи: клубней и зелени. Мясо и кукуруза, составлявшие рацион «элиты» в Андах, перепадали редко. Морепродукты тоже были редкостью на его столе, из чего ученые сделали вывод, что жил этот человек в высокогорье, на высоте от 2600 до 2800 метров над уровнем моря на юге Перу или севере Чили.
Результаты нового исследования поставили под сомнение привычные представления о социальной исключительности кипукамаюков у инков. Чтобы развить эту версию, необходим дальнейший изотопный анализ других образцов.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Исследователям квантовых компьютеров обычно приходится выбирать: сделать стабильный кубит или быстрый. Международная группа ученых нашла способ создать кубиты, избавленные от этой необходимости.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Человечество слабеет и теряет интерес к сексу. Но никто не знает почему
Дар богини: создана лучшая в истории трехмерная карта Млечного Пути
Эволюционная баллистика мамонтов: от хоботных до загадки голоценового финала
Научно-фантастический короткометражный сериал «Атропа» (7 серий)
С точки зрения психоанализа: политика
Запрет пластиковых пакетов в России: хорошая идея, которая мало что изменит
Радиохимия: путем ядерных превращений
