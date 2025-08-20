Узелковым письмом у инков владела не только элита, но и простые люди

Международная группа ученых проанализировала 500-летний образец узелкового письма, с помощью которого инки общались и вели записи. До сих пор считалось, что этим навыком владели только избранные — люди с высоким социальным статусом. Исследование показало, что делать такие «записи» мог простолюдин, судя по его рациону.

Сложную систему веревок и узлов — кипу — использовали в империи инков для летоисчисления, «инвентаризации» складов, переписи населения, подсчета «налогов», долгов, принудительного труда на государство и даже жертвоприношений. Как правило, веревки, на которых вязали узелки в десятичной системе, крепились к основному, или первичному, шнуру. Его, в свою очередь, делали из волокон ткани, шерсти животных (верблюдов, лам, альпака) или человеческих волос, что «удостоверяло» личность. Хоронили таких мастеров, или кипукамаюков, вместе с их «письменами».

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, отметили, что большинство известных кипу инков, хранящихся в музеях, нашли в уже разграбленных гробницах. Поэтому ассоциировать их с конкретными «хозяевами» невозможно. В отсутствие других доказательств считалось, что только высокопоставленные чиновники-мужчины из правительства страны могли создавать кипу, хотя в летописях указывалось и на владение этим искусством женщинами.

Исследователи изучили один из кипу, привезенный в Мюнхен (Германия) в начале XX века, чье происхождение в Андах неизвестно. Радиоуглеродный анализ позволил установить возраст образца — 1498 ± 26 лет. Первичный шнур состоял из человеческих волос длиной не менее 104 сантиметров, сложенных пополам и скрученных. Учитывая, что волосы отрастают на сантиметр в месяц, в кипу им не менее восьми лет. Седые волосы указали на то, что человек, вероятно, был пожилым.

Масс-спектрометрия изотопных соотношений для измерения содержания углерода, азота и серы в образце волос помогла понять, чем питался автор. Его рацион состоял преимущественно из растительной пищи: клубней и зелени. Мясо и кукуруза, составлявшие рацион «элиты» в Андах, перепадали редко. Морепродукты тоже были редкостью на его столе, из чего ученые сделали вывод, что жил этот человек в высокогорье, на высоте от 2600 до 2800 метров над уровнем моря на юге Перу или севере Чили.

Результаты нового исследования поставили под сомнение привычные представления о социальной исключительности кипукамаюков у инков. Чтобы развить эту версию, необходим дальнейший изотопный анализ других образцов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Елена Авдеева 74 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.