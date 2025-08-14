Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Perseverance нашел на Марсе камень странной формы

Perseverance нашел на Марсе камень, который своим видом напомнил исследователям потертый средневековый шлем / © NASA / JPL-Caltech / ASU

Камень имеет остроконечную вершину и бугристую поверхность с вкраплениями, из-за чего он действительно похож на древний доспех.

На Земле подобная текстура может возникать в результате выветривания, осаждения или даже вулканических процессов. Особый интерес у ученых вызвали сферулы, из которых он состоит. Специалисты полагают, что в некоторых марсианских породах сферулы могли образоваться, когда грунтовые воды просачивались через поры в осадочных породах. Однако они не уверены, что все сферулы имеют именно такое происхождение. Команде Perseverance предстоит проанализировать больше образцов, чтобы разгадать эту геологическую загадку и ответить на другие вопросы о Марсе.

Новая фотография Perseverance пополнила коллекцию снимков причудливых камней — от дремлющего «котика» до камня, напоминающего черпак. Это далеко не первый случай, когда люди «узнают» в разных объектах на Марсе подобие знакомых вещей или существ. Психологи дали название этому феномену — парейдолия.