  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
47 минут назад
Полина Меньшова
198

Ощущение одиночества связали с высокой доверчивостью

5.2

Люди, которые чувствуют себя одинокими, оказались более доверчивыми по отношению к другим, чем те, кто одиночества не ощущает. Различаются у этих групп и ожидания относительно доверия со стороны окружающих.

Психология
# доверие
# одиночество
# социальное взаимодействие
# социальное поведение
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
Кадр из сериала «Теория большого взрыва» / © wbd.com

Одиночество может быть временным или хроническим, появляться в связи с какими-то обстоятельствами вроде смерти близкого человека или переезда в новый город или объясняться прежде всего внутренним ощущением, не имея отношения к наличию людей рядом и их количеству. Предыдущие исследования показали, что одиночество может негативно влиять на физическое и психическое здоровье, а также быть опаснее, чем алкоголизм и ожирение.

Ученые из Лондонского университета (Великобритания) и Университета Любека (Германия) провели три эксперимента и выявили закономерность, которая связывает ощущение одиночества и уровень доверия другим людям. Результаты их научной работы опубликовал British Journal of Psychology.

Авторы статьи исходили из предположения, что если одиночество побуждает человека устанавливать новые социальные связи (с целью перестать быть одиноким), то одинокие люди должны быть доверчивее к другим. С другой стороны, если одиночество заставляет избегать социального взаимодействия, то ожидания относительно надежности других людей у одиноких должны быть низкими.

Первое из трех исследований было направлено непосредственно на проверку этой гипотезы. Уровень доверия 209 молодых людей (163 женщины, средний возраст — 23 года) оценивали с помощью двух экономических игр. В первой участники эксперимента решали, сколько денег отдадут своему партнеру, а во второй — хотят ли вообще делиться сбережениями. Кроме того, респонденты прошли оценку одиночества, счастья, самооценки, кратковременного ощущения одиночества и потребности принадлежать. Оказалось, что люди, сообщавшие о более сильном чувстве одиночества, как правило, сильнее доверяли другим, хотя меньше были склонны считать партнеров надежными.

Целью второго исследования было определить, влияет ли на связь одиночества с доверием экстраверсия, то есть высокая потребность находиться среди людей и общаться с ними. В эксперименте участвовали 159 молодых людей. Они играли в экономические игры из первого исследования, а также проходили оценку личности с помощью опросника «Большая пятерка». Согласно результатам, полученным на этом этапе, экстравертные и более покладистые люди, как правило, чувствовали себя менее одинокими и ожидали от окружающих большего доверия. При этом замкнутые и менее покладистые считали других менее заслуживающими доверия.

В третьем эксперименте участвовали 219 человек, которым онлайн предложили пройти опросы SoSci и Prolific. Целью исследователей было установить, какие особенности личности могут повлиять на связь между одиночеством и доверием. Выяснилось, что экстраверты склонны меньше доверять партнерам, чем интроверты, хоть и чаще воспринимают других людей как потенциально надежных. Женщины ощущали себя одинокими реже мужчин, а самым высоким уровень одиночества был у людей с более высоким экономическим статусом, одиноких и пожилых.

По словам исследователей, результаты работы проливают свет на закономерности, которым подчиняются ощущение одиночества и доверие другим людям. Однако важно помнить, что в случае с более крупными суммами денег, чем в экономических играх, и наличием знакомых среди партнеров выводы научной статьи могли бы быть другими.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# доверие
# одиночество
# социальное взаимодействие
# социальное поведение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Звуковой ландшафт города: исследуя невидимые контуры урбанистики
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Что растет в городе?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
02 Авг
Бесплатно
Семья превыше всего: ее история и роль в политическом устройстве
Шанинка
Москва
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Как много работать и хорошо спать?
ИЦАЭ
Екатеринбург
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Как читать средневековые тексты: Древнерусская вязь
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Снаряжение римского легионера эпохи Республики
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Авг
Бесплатно
Архитектура космических станций и городов будущего с точки зрения антрополога и психолога
ВДНХ
Москва
Лекция
03 Авг
Бесплатно
(Не)бесполезные гаджеты
Экспериментаниум
Москва
Лекция
04 Авг
Бесплатно
Снимок эпохи. Военные фотографии 1914-1918 годов, как форма памяти и исторический источник
Библиотека Друзей
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 часов назад
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
Вчера, 13:01
Юлия Трепалина

Сочетание сигарет и вейпов вчетверо повысило риск рака легких

У людей, которые параллельно с обычными сигаретами курят электронные, вероятность заболеть раком легких в четыре раза выше, чем у тех, кто практикует только традиционный способ табакокурения. Новое свидетельство вреда вейпинга для здоровья представили медики из Университета штата Огайо в США.

Медицина
# вейпинг
# вейпы
# курение
# рак легких
# Электронные сигареты
30 июля
Юлия Трепалина

Имена людей повлияли на их внешность

Из прошлых исследований известно, что внешность человека может подсказать его имя. Теперь ученые решили подробнее разобраться в природе этой связи и выяснить, определяют ли черты лица, присущие людям от рождения, то, как их назовут родители, либо же все происходит в обратном порядке — с годами лицо меняется таким образом, что начинает больше соответствовать имени и отражать связанные с ним социальные стереотипы.

Антропология
# внешность
# имена
# имя
# лица
# черты лица
30 июля
Игорь Байдов

Ученые «раздвинули» границы Солнечной системы

Самой удаленной гипотетической границей Солнечной системы считается облако Оорта. Этот регион находится от нас на расстоянии чуть более одного светового года. Новая математическая модель двух американских ученых показала, что на самом деле наша система простирается гораздо дальше, чем предполагалось. Они выявили очень далекую область пространства, где космические объекты теоретически могут подвергаться гравитационному воздействию нашей звезды. Если предсказание окажется верным, научному сообществу, вероятно, придется пересмотреть границы Солнечной системы.

Астрономия
# звезды
# межзвездная среда
# облако Оорта
# Солнечная система
# Солнце
# сфера хилла
# точка Лагранжа
27 июля
Андрей

Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.

Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
# птицы
30 июля
Юлия Трепалина

Имена людей повлияли на их внешность

Из прошлых исследований известно, что внешность человека может подсказать его имя. Теперь ученые решили подробнее разобраться в природе этой связи и выяснить, определяют ли черты лица, присущие людям от рождения, то, как их назовут родители, либо же все происходит в обратном порядке — с годами лицо меняется таким образом, что начинает больше соответствовать имени и отражать связанные с ним социальные стереотипы.

Антропология
# внешность
# имена
# имя
# лица
# черты лица
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
26 июля
Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Растаявшие ледники в Андах указали на окончание голоцена

    Только что

  2. Ощущение одиночества связали с высокой доверчивостью

    47 минут назад

  3. Рассчитан на 48 человек: как устроен один из самых больших пассажирских беспилотников

    54 минуты назад

  4. Средневековые монахи стали вегетарианцами, чтобы соблюсти целибат

    60 минут назад
Выбор редакции

Дозор окончен: почему NASA отключает орбитальный телескоп, выслеживающий опасные астероиды

Позавчера, 17:32

Последние комментарии

Иван Колупаев
49 минут назад
Neostep, ага, ага 🙄 все так и поверили. Ну кроме тебя конечно. Пойми, чудо, если бы все было как в той сказке, то "замедление" не случилось бы сразу на 1

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Ana To
1 час назад
Neostep, 🤡

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Uliss Nemo
2 часа назад
Думаю на фоне лишнего стресса некрасивые люди чаще подвергаются нервным срывам, хотя, и красивые люди страдают тем же недугом!))

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Arkady Kolbenev
3 часа назад
А каков критерий привлекательности- не привлекательности? Кто выносит вердикт?. Спекулятивное исследование.

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Александр Березин
4 часа назад
Александр, иными словами, ДОТы не сделали такими, чтобы их не пробивали корабли. О чем я и сказал выше.

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Алексей Михайлов
4 часа назад
Andrey, где до 200-то разгоняться? Кому это надо и как часто?

Первый электрический суперкар BYD отправился в производствоПервый электрический суперкар BYD отправился в производство

Голодный Волк
5 часов назад
Шесть человек для оценки привлекательности это чрезвычайно мало. Огромную роль в оценке имеют расовые черты. Исследование это к науке отношения

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизниФото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Bob Virt
5 часов назад
У вас вообще модераторы есть? То опубликуете какой-то бред как работать без VPN (https://naked-science.ru/community/976904?comment=120964), теперь это...

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Neostep
5 часов назад
Иван, при чем ту гос дума , не образованный ты школьник , тебя гугл кинули , не обслужив в России свои кеш сервера !

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Настоящий Кот
9 часов назад
SpaceX держит почти весь рынок. Космическая кампания.

Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в августе 2024 годаКосмические запуски, на которые стоит обратить внимание в августе 2024 года

Дмитрий Акимов
13 часов назад
Иван, я за зарегался чтоб написать о рабочем способе , другие чтоб написать спасибо . а так да, выглядит как реклама .но это не она.если вы об

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Деятель
14 часов назад
Ребят, не ссорьтесь;)

Нейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеороликиНейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеоролики

Иван Колупаев
14 часов назад
Не обижайся, лапа 🙂 Так переврать слово, что сразу и не выговоришь, не каждому дано. Я может тебе даже завидую 😁

Нейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеороликиНейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеоролики

Александр Панов
14 часов назад
Александр, а фотографии пробития есть. Там глухая лобовая сторона, а амброзуры в бок смотрят. Большие корабли не могли близко подойти (мелко) и

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Иван Колупаев
15 часов назад
Дмитрий, а че все нахвальщики адгварда с одним коментом и зареганы 1 августа? 😁

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Дарья Г.
15 часов назад
Степан, почему же, как раз зарисовки Кеплера сами по себе наконец-то научно "расшифровали". А вот датировка по годичным кольцам деревьев — это уже

Астрономы раскрыли загадку зарисовок КеплераАстрономы раскрыли загадку зарисовок Кеплера

Mishanya TS
16 часов назад
Дмитрий, Спасибо тебе!!!! Все работает!

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

ABRAHAM LINCOLN
16 часов назад
Иван, так и запишем "люди не ошибаются", а олухи не могут комментировать суть,без язвления над всем кроме сути.

Нейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеороликиНейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеоролики

Иван Колупаев
17 часов назад
Гарри, из коментов к статье про когнитивные искажения 😁https://journal.tinkoff.ru/list/smart-people-problems/

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущемСергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Рафаэль Камашев
17 часов назад
Возможно это были тройки звезд, где ближайший "сосед" уже улетел, а дальний - остался

Космический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно бытьКосмический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно быть

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно