Ощущение одиночества связали с высокой доверчивостью

Люди, которые чувствуют себя одинокими, оказались более доверчивыми по отношению к другим, чем те, кто одиночества не ощущает. Различаются у этих групп и ожидания относительно доверия со стороны окружающих.

Одиночество может быть временным или хроническим, появляться в связи с какими-то обстоятельствами вроде смерти близкого человека или переезда в новый город или объясняться прежде всего внутренним ощущением, не имея отношения к наличию людей рядом и их количеству. Предыдущие исследования показали, что одиночество может негативно влиять на физическое и психическое здоровье, а также быть опаснее, чем алкоголизм и ожирение.

Ученые из Лондонского университета (Великобритания) и Университета Любека (Германия) провели три эксперимента и выявили закономерность, которая связывает ощущение одиночества и уровень доверия другим людям. Результаты их научной работы опубликовал British Journal of Psychology.

Авторы статьи исходили из предположения, что если одиночество побуждает человека устанавливать новые социальные связи (с целью перестать быть одиноким), то одинокие люди должны быть доверчивее к другим. С другой стороны, если одиночество заставляет избегать социального взаимодействия, то ожидания относительно надежности других людей у одиноких должны быть низкими.

Первое из трех исследований было направлено непосредственно на проверку этой гипотезы. Уровень доверия 209 молодых людей (163 женщины, средний возраст — 23 года) оценивали с помощью двух экономических игр. В первой участники эксперимента решали, сколько денег отдадут своему партнеру, а во второй — хотят ли вообще делиться сбережениями. Кроме того, респонденты прошли оценку одиночества, счастья, самооценки, кратковременного ощущения одиночества и потребности принадлежать. Оказалось, что люди, сообщавшие о более сильном чувстве одиночества, как правило, сильнее доверяли другим, хотя меньше были склонны считать партнеров надежными.

Целью второго исследования было определить, влияет ли на связь одиночества с доверием экстраверсия, то есть высокая потребность находиться среди людей и общаться с ними. В эксперименте участвовали 159 молодых людей. Они играли в экономические игры из первого исследования, а также проходили оценку личности с помощью опросника «Большая пятерка». Согласно результатам, полученным на этом этапе, экстравертные и более покладистые люди, как правило, чувствовали себя менее одинокими и ожидали от окружающих большего доверия. При этом замкнутые и менее покладистые считали других менее заслуживающими доверия.

В третьем эксперименте участвовали 219 человек, которым онлайн предложили пройти опросы SoSci и Prolific. Целью исследователей было установить, какие особенности личности могут повлиять на связь между одиночеством и доверием. Выяснилось, что экстраверты склонны меньше доверять партнерам, чем интроверты, хоть и чаще воспринимают других людей как потенциально надежных. Женщины ощущали себя одинокими реже мужчин, а самым высоким уровень одиночества был у людей с более высоким экономическим статусом, одиноких и пожилых.

По словам исследователей, результаты работы проливают свет на закономерности, которым подчиняются ощущение одиночества и доверие другим людям. Однако важно помнить, что в случае с более крупными суммами денег, чем в экономических играх, и наличием знакомых среди партнеров выводы научной статьи могли бы быть другими.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.