Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Это самая большая пещера в мире со своей экосистемой

Пещера Шондонг (Hang Son Doong) считается самой большой по объему пещерой в мире. Её особенность — уникальный подземный мир, скрытый внутри.

Пещера Шондонг / © Сhinhphu.vn

Шондонг расположена во вьетнамской провинции Куанг Бин (Quang Binh). Пещера была образована около 2-5 миллионов лет назад вследствие вымывания подземными водами известняковых пород. Её общая длина составляет почти 9 км, а объем — до 38,5 миллионов кубических метров.

Пещеру впервые обнаружил местный житель Хо Хан (Ho Khanh) в 1991 году, а в 2009 году её официально обследовала и измерила британско-вьетнамская экспедиция под руководством Говарда Лимберта (Howard Limbert).

У пещеры развилась собственная экосистема со своими климатическими условиями. Хотя климат в этой части Вьетнама обычно сухой и жаркий, в глубине Шондонг влажно и прохладно. При попадании в пещеру теплых воздушных масс там появляются подземные облака.

В Шондонг скрыты гигантские сталактиты и сталагмиты, первобытные тропические леса, растущие внутри пещеры, и подземная река, которую до конца еще не изучили. В лесах пещеры проживают различные животные, включая обезьян и летучих лис.

С 2013 года пещера открыта для туристов, однако для того, чтобы её посетить, требуется хорошая физическая подготовка.