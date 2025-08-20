Лунный свет и грядки: что говорит наука по поводу влияния спутника на урожай

По данным Вордстата, более миллиона запросов за последний месяц связаны с темой лунного календаря. Эти инструкции для садоводов печатают в журналах, выпускают отдельными брошюрами, публикуют в специализированных изданиях. Ученые Пермского Политеха рассказали, как Луна действительно влияет на растения, а какие свойства ей приписывают ошибочно, зачем в полнолуние избегать любых дел в огороде, стоит ли опираться на астрологический календарь при планировании графика посадок, какие работы необходимо провести в сентябре и почему осенью нельзя пользоваться азотными удобрениями.

Самый ранний лунный календарь вели охотники-собиратели ледникового периода, жившие около 40 тысяч лет назад. Информация о сезонном поведении животных была для них очень важна, потому что помогала отслеживать, на кого легче всего нападать в течение определенное время. А вот первый такой современный астрологический инструмент для фермеров составил австрийский ученый, доктор философии, оккультист и эзотерик Рудольф Штайнер в 1924 году. Подобными рекомендациями из журналов для садоводов многие дачники пользуются до сих пор.

Что советует лунный календарь в сентябре 2025 года?

Календарь садовода опирается на четыре фазы: новолуние, растущая и убывающая Луна и полнолуние. В сентябре этого года астрологи советуют проводить работы в огороде следующим образом.

В новолуние 20–23 сентября лучше избегать любых взаимодействий с растениями, растущая Луна 1–5 и 24–30 сентября – это благоприятное время для посадки холодостойкой зелени (например, салата Лолло Росса или Исполинского шпината), а убывающая 10–19 сентября – для корнеплодов (лука, моркови) и обработки почвы, а в полнолуние 6–9 сентября не стоит трогать растения, но можно заниматься прополкой и борьбой с вредителями.

Эти рекомендации основаны по большей части на многолетних наблюдениях садоводов и агрономов, которые обнаружили некоторую закономерность. В новолуние и на растущей Луне лучше растут надземные части саженцев – листья, стебли, плоды, а на убывающей – клубни и луковицы. Считается, что в первом случае во время прилива грунтовая вода поднимается вверх, становясь более доступной для «вершков», а во втором случае, наоборот, опускается вниз, поступая только к «корешкам».

Влияние Луны на почву

– Гравитационное притяжение Луны воздействует на воду в океанах. Спутник притягивает ее, создавая огромную волну на стороне Земли, которая к ней повернута. Одновременно на противоположной части планеты из-за ее вращения возникает вторая такая же. Когда волны оказываются у берега, наступает прилив, а когда вода уходит назад – отлив, – объясняет старший преподаватель кафедры «Общая физика» ПНИПУ Нина Любимова.

Такие же колебания происходят в грунтовых водах почвы. Но они примерно в 50 раз менее интенсивные, чем приливы в открытых морских бассейнах. Так, например, в заливе Фанди, омывающем побережья Канады и США и относящемся к Атлантическому океану, уровень воды может подниматься и опускаться на уровень до 18 метров, тогда как даже в самых рыхлых, пористых почвах (песчаных, торфяных) – максимум на 1,5 метра.

– Это связано с тем, что расстояние между молекулами твердых веществ меньше, чем в жидких. За счет этого они прочнее связаны друг с другом, и гравитации Луны сложнее изменить их положение, – продолжает эксперт Пермского Политеха.

Цветение некоторых растений зависит от фазы Луны

Ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Евгения Гладких рассказала, что некоторые растения и водоросли могут синхронизировать свою активность с фазами спутника Земли. Так, цветение кустарника эфедры и кактуса цереус скалистый начинается, когда Луна становится полной. В такие ночи особенно активными становятся специфические опылители – летучие мыши и мотыльки – их привлекает яркий свет. А зеленые, бурые и красные водоросли наоборот выпускают споры в новолуние, когда темнота защищает нежные клетки от ультрафиолетового излучения, а приливные течения помогают рассеивать потомство.

Отлив влияет не только на морские, но и на грунтовые воды / © Vitold Muratov, ru.wikipedia.org

Это становится возможным благодаря фоторецепторам этих растений, улавливающим малейшие изменения лунного света. А также циркадным ритмам, которые синхронизируются с приливами через колебания влажности и давления. Такой необычный механизм – результат миллионов лет эволюции в трудных условиях для повышения шансов на размножение.

– У других растений, которые опыляются с помощью пчел или ветра, нет необходимости в адаптации к таким сложных процессам. Так что на цветение садовых и огородных культур фазы Луны не влияют, – добавляет ученая ПНИПУ.

Нужно ли в новолуние и полнолуние избегать любых работ с растениями?

В основном такие советы связаны с поверьем, что в эти периоды растения особенно уязвимы. В новолуние замедлено движение жидкости в корнях и побегах, в полнолуние нарушен баланс жидкости, и ткани могут быть слишком чувствительными к обработке пестицидами. Но это лишь примеры многочисленных примет – научных объяснений и доказательств описанных явлений нет.

– С другой стороны, для некоторых культур, например, картофеля, капусты, риса, посев в полнолуние наоборот оказывает положительный эффект. В этом случае период раннего развития растения придется на убывающую Луну – время, когда яркого света уже нет. Это защитит еще хрупкий, развивающийся побег от ночных вредителей, пик активности которых приходится на период наибольшей освещенности земель спутником Земли. Например, колорадские жуки увеличивают свою пищевую активность в среднем на 20%, а некоторые виды бабочек начинают мигрировать за два дня до полнолуния, – делится Евгения Гладких.

Мифы о влиянии Луны

Лунные циклы, их влияние на нашу жизнь и, в частности, на урожай обросли множеством легенд. Большое количество гипотез, возникших в результате многолетних наблюдений, пока что остаются всего лишь удачными совпадениями.

– Так, например, нет убедительных доказательств, того, что в определенные фазы спутника Земли растения лучше усваивают питательные вещества из удобрений. Хотя обычно составители календарей для садоводов советуют применять органические и азотные подкормки на растущей, а калийные и фосфорные – на убывающей Луне. На самом деле для выбора минеральных добавок гораздо эффективнее будет обратиться к базовым агрономическим рекомендациям: учитывать состояние почвы, тип культуры, степень ее развития, – советует Евгения Гладких.

Зачастую в календарях для садоводов советуют пропалывать сорняки в убывающую Луну, чтобы избавиться от них навсегда. На самом деле ни скорость роста их корней, ни способность к размножению не меняются в зависимости от цикла освещенности спутника Земли. Более того, многие сорняки, например, мокрица, могут прорастать в любое время при подходящих условиях. Поэтому единственный надежный способ избавиться от них — тщательная механическая прополка с полным удалением подземных частей или использование химикатов, а не выбор «правильного» дня по календарю.

Эксперт ПНИПУ также развеяла миф о том, что лунный свет способен поддерживать фотосинтез. Его яркость в десятки тысяч раз слабее солнечного, поэтому растения не могут использовать его для выработки энергии. Однако это слабое освещение абсолютно безвредно как для культурных, так и для дикорастущих видов. В отличие от искусственной ночной подсветки, которая может нарушать биоритмы растений, естественный лунный свет настолько тусклый, что не влияет на процессы роста.

Стоит ли опираться на лунный календарь?

Оба эксперта Пермского Политеха согласились в том, что на урожайность в первую очередь влияют состояние почвы (содержание в ней гумуса, азота, фосфора, калия, микроэлементов, ее кислотность и засоленность) и такие климатические факторы как температура, влажность, солнечный свет. Кроме этого, важно качество самих семян, частота обработки земли, наличие удобрений. Необходимым для хорошего урожая является также оптимальный режим увлажнения и полива. А такие факторы, как фазы Луны и геомагнитная активность считаются второстепенными, так как имеют мало научных подтверждений их влияния на рост растений.

Так что лунный календарь может стать удобным дополнением для дачников. Он поможет не забыть провести те или иные работы в огороде, а в некоторых случаях поможет процессу размножения растений. Но сажать семена в сухую песчаную почву в надежде на то, что определенная фаза Луны спасет ситуацию, конечно, будет бесполезно.

Какие работы нужно провести в сентябре вне зависимости от лунного календаря?

Сентябрь – это отличное время, чтобы собрать урожай и подготовить свой сад или огород к зиме. До заморозков нужно собрать поздние сорта яблок, выкопать корнеплоды, срезать тыкву, кабачки и капусту. Можно посадить холодостойкие растения, такие как лук, чеснок, редис, морковь, – они успеют укорениться, но не прорастут. Также это отличный способ защитить почву от эрозии, ведь их корни и зелень будут удерживать землю от выветривания и вымывания до следующего сезона.

Евгения Гладких рекомендует посадить на освободившихся грядках сидераты – быстрорастущие культуры, например, горчицу, клевер или рожь, которые специально выращивают и затем закапывают в почву, чтобы обогатить ее питательными веществами и улучшить структуру почвы и предотвратить развитие сорняков.

Также стоит поухаживать за кустарниками и деревьями – провести санитарную обрезку, очистить теплицы.

– В сентябре не рекомендуется вносить азотные удобрения. Растения в осенний период должны готовиться к зиме, а не накапливать зеленую массу, а именно этому и поспособствует внесение таких добавок, – советует ученая ПНИПУ.

