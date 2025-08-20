  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
20 августа, 10:59
РНФ
4

Новая разработка ученых из России очистит воду с помощью света

❋ 4.7

Ученые разработали новый метод синтеза нитрида углерода в β-фазе — материала, который по твердости не уступает алмазу и разлагает органические загрязнители под действием света. Подход позволяет получать нитрид углерода при комнатной температуре и не требует сложного оборудования и дорогих реактивов. Синтезированное соединение в 1,5–2 раза быстрее аналогов разлагает органические красители, благодаря чему потенциально может использоваться для очистки воды от загрязняющих веществ.

РНФ
# вода
# катализаторы
# очистка воды
# свет
# Углерод
Наночастицы полученного материала / © Sirotkin et al., Diamond and Related Materials

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Diamond and Related Materials.

Нитрид углерода, состоящий из трех атомов углерода и четырех атомов азота, представляет собой соединение, по прочности сопоставимое с алмазом и способное ускорять химические реакции под действием света. Благодаря этому нитрид углерода перспективен в фотокатализе для очистки сточных вод от органических загрязнителей и в оптоэлектронике для создания светодиодов и компактных сенсоров для детектирования вредных веществ. Однако это соединение пока широко не используется из-за того, что синтезировать его дорого и сложно: процесс требует дорогих катализаторов на основе благородных металлов, температур до 1400°C и давления, превышающего атмосферное в 70 тысяч раз. Особенно трудно получить β-фазу нитрида углерода, которая теоретически должна быть тверже алмаза, но на практике часто оказывается нестабильной. Поэтому ученые ищут новые методики синтеза этого соединения.

Исследователи из Института химии растворов имени Г.А. Крестова РАН (Иваново) предложили простой и дешевый способ синтезировать нитрид углерода. Авторы пропускали электрический разряд между графитовыми электродами, погруженными в раствор органических веществ — мочевины или ацетонитрила. Под действием тока в растворе за счет локального испарения жидкости образовывалась плазма — ионизированный газ. В этой плазменной среде молекулы органических веществ распадались на активные частицы, которые, взаимодействуя между собой, формировали наночастицы β-фазы нитрида углерода.

Затем ученые исследовали способность материала ускорять химические превращения под действием света. В качестве модельной реакции авторы выбрали разложение органических красителей, которые широко используются для окраски тканей и часто со сточными водами попадают в водоемы. Синтезированный нитрид углерода под действием ультрафиолета разрушал загрязнители в 1,5–2 раза быстрее, чем другие фотокаталитические материалы на его основе. При этом материал сохранял стабильность даже после многократного использования, что позволит использовать его в реальных системах очистки сточных вод. Анализ электронной структуры наночастиц показал, что их высокая активность обусловлена совершенной кристаллической решеткой, в которой практически нет дефектов, мешающих работе вещества как катализатора.

Схема синтеза β-фазы нитрида углерода / © Sirotkin et al., Diamond and Related Materials

Кроме того, авторы обнаружили, что физические свойства полученных образцов зависели от химического состав раствора, в котором проходил синтез. Так, наночастицы, сформированные в растворе с мочевиной, оказались немного более пористыми, чем образцы, синтезированные в ацетонитриле. Высокая пористость обеспечивает больший контакт с загрязнителями и более эффективное их разрушение.

Наночастицы, полученные в растворе ацетонитрила, были плотнее, а потому устойчивее к внешним воздействиям. Таким образом, меняя условия синтеза, можно создавать материалы со свойствами, которые требуются для различных практических задач, например для очистки воды или воздушных выбросов, а также других экологических приложений.

«Использование дешевых реактивов — мочевины или ацетонитрила — и одностадийный синтез снижают стоимость производства, что важно для внедрения технологии в промышленность. Синтезированный предложенным методом продукт может заменить дорогостоящие и токсичные катализаторы — например, на основе благородных металлов — и способствовать переходу к устойчивому химическому производству», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Николай Сироткин, кандидат химических наук, научный сотрудник Института химии растворов имени Г.А. Крестова РАН.

В дальнейшем исследователи планируют получить уникальные фотокаталитические композитные материалы на основе нитрида углерода и оксидов титана или меди. Развиваемый авторами подход значительно отличается от других методов получения материалов с использованием разрядной плазмы, так как в нем композиты будут получены в одностадийном процессе в одном реакторе без предварительного синтеза веществ-предшественников.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РНФ
168 статей
РНФ осуществляет финансовую и организационную поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований посредством финансирования прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов.
Показать больше
РНФ
# вода
# катализаторы
# очистка воды
# свет
# Углерод
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пять принципов здоровья
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
О хвостиках, ушках и лапках. Собаки в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Зоопарки Юго-Восточной Азии: оазисы биоразнообразия
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
21 Авг
Бесплатно
Гиганты неба
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Эволюция технологий искусственного интеллекта: от генеративных моделей к интерактивным системам
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
22 Авг
800
Сохранить для потомков: здание Политехнического музея в годы войны
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
20 августа, 08:00
Денис Яковлев

Ученые объяснили различия между предсмертными видениями и галлюцинациями

Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.

Психология
# галлюцинации
# околосмертные переживания
# психоделическое состояние
19 августа, 12:09
Елена Авдеева

Колония микробов помогла получить шоколад высшей пробы

Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.

Химия
# бактерии
# биотехнологии
# какао
# микроорганизмы
# ферментация
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно