Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Миллиарды дохода, почти нулевые налоги: раскрыт секрет работы SpaceX

Согласно внутренним документам SpaceX, которые недавно оказались в распоряжении журналистов, стало известно, что космическая компания Илона Маска почти не платит налогов.

Запуск транспортной системы Starship компании SpaceX / © SpaceX

Как сообщило издание New York Times, секрет успеха SpaceX скрывается в убытках. Они позволили компании воспользоваться налоговой льготой, известной как «перенос чистых операционных убытков на будущие периоды», чтобы в течение многих лет не платить подоходный налог.

Так, в конце 2021 года SpaceX, несмотря на прямое финансирование из бюджета США, ушла в минус более чем на пять миллиардов долларов, а благодаря юридической лазейке, введенной в 2017 году во время первого президентства Дональда Трампа, льгота о «переносе чистых операционных убытков на будущие периоды» стала бессрочной. То есть около трех миллиардов из них могут списываться с будущих налогооблагаемых доходов неограниченное время — фактически бесконечно.

Поэтому пока SpaceX терпит значительные убытки, она на законных основаниях не платит подоходный налог. Это происходит благодаря тесному сотрудничеству компании с Пентагоном, NASA и другими федеральными ведомствами, играющими ключевую роль в системе национальной безопасности США.