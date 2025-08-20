Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые разработали безопасный для диабетиков состав напитка на основе чайного гриба
По данным ВЦИОМ за последние годы, примерно 71% россиян периодически используют различные народные методы лечения, независимо от возраста, пола и места проживания. При этом исключительно традиционного целительства придерживаются около 6%, а около 40% — сочетают официальную медицину с «бабушкиными» способами. Среди них — чайный гриб или комбуча — напиток, который служит источником витаминов группы B, полезных кислот и ферментов, укрепляющих иммунитет. Известно о его положительном воздействии на метаболизм глюкозы и здоровье печени, что особенно полезно для диабетиков. Но традиционно он готовится из чая с добавлением большого количества сахара. Чтобы расширять практическую пользу, в том числе для больных диабетом, ученые ПНИПУ разработали состав настоя, который делает его доступным для больных диабетом и при этом не теряет своих главных свойств.
Статья опубликована в сборнике международной конференции «Химия. Экология. Урбанистика». Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
Одним из самых популярных народных средств уже более двух тысяч лет считается чайный гриб — симбиотическая культура бактерий и дрожжей, похожая на склизкую медузу или пленку. Напиток на его основе улучшает работу кишечника, снижает уровень холестерина и помогает бороться с воспалениями. Все это – благодаря полезным микроорганизмам, которые содержатся внутри.
Традиционно для приготовления этого настоя в банку заливают заваренный черный, зеленый или травяной остывший чай с сахаром. Затем добавляют готовый гриб и немного старого напитка для подкисления. Чай служит для него питательной средой, а сахар – «едой» для микроорганизмов. Все это накрывают «дышащей» тканью (например, марлей) и оставляют при комнатной температуре на 7–14 дней. За это время бактерии превращают сахар в кислоты, вырабатывают ферменты и витамины, полезные для здоровья. Например, уксусная кислота подавляет вредную микрофлору и снижает уровень сахара в крови. Глюкуроновая – выводит токсины из печени. Молочная – улучшает микрофлору кишечника и уменьшает воспаления. В комбуче также содержатся витамины группы В, поддерживающие нервную систему и энергетический обмен, и мощный антиоксидант витамин С.
Этот богатый веществами напиток мог бы быть особенно полезен для диабетиков, поскольку кислоты и ферменты в нем также позволяют снижать инсулинорезистентность, улучшать метаболизм глюкозы и в целом очищать организм. Однако такое народное средство недоступно для них из-за большого количества сахара в составе.
При создании народного средства на стевии и эритрите процесс ферментации нарушается, так как эти и другие сахарозаменители не являются полноценной пищей для микроорганизмов чайного гриба. Его дрожжи и бактерии в симбиозе изначально приспособлены перерабатывать обычный сахар (сахарозу). Именно этот процесс позволяет расщеплять его на глюкозу и фруктозу, затем превращая в полезные вещества. Иначе комбуча получается практически лишенной пробиотических свойств.
Ученые Пермского Политеха создали новые ферментированные напитки на основе чайного гриба с использованием альтернативных ингредиентов. Среди них – черный кофе и мед, который считается относительно безопасным для диабетиков второго типа. Процесс проходил в теплом помещении без доступа солнца с регулярным обновлением питательной среды. После ферментации ученые оценивали количество живых микроорганизмов в каждом образце и сравнивали с традиционным вариантом, чтобы определить, какая среда наиболее благоприятна для роста чайного гриба.
– Мы проводили эксперименты на черном, зеленом чаях, кофе и воде в качестве контрольного образца. В каждый напиток с чайным грибом добавляли сахар или мед, чтобы обеспечить микроорганизмы необходимыми для ферментации веществами. Эксперимент показал, что гриб лучше всего растет на черном чае с медом: количество микроорганизмов в этом образце достигло 4,6∙108 КОЕ/мл (колониеобразующих единиц на миллилитр). Это значительно выше, чем в вариантах с сахаром. Кроме того, комбуча на меде имела более выраженную кислотность (pH 2,7), при норме pH 2,5–3,5 для данного напитка, что свидетельствует о высокой биологической активности (выработке органических кислот). Так, мед сильнее способствует росту чайного гриба, поскольку является по составу более богатым сырьем, чем сахар, – комментирует Анна Портнова, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, кандидат химических наук.
Если pH выше 4,5, напиток становится менее стабильным и может испортиться. В образцах чайного гриба, разработанных учеными ПНИПУ, оптимальная кислотность, которая подавляет рост вредных бактерий, обеспечивает сохранность комбучи и активизирует полезные ферменты.
Интересно, что настой на основе чайного гриба и кофе, разработанный учеными ПНИПУ, также имеет большие перспективы — его кислотность составила pH 3,4, а количество микроорганизмов — 1,3∙107 КОЕ/мл. Кофе сам по себе содержит витамины группы B, калий, магний и марганец, поддерживающие работу сердца и антиоксидантную защиту. Это значит, что чайный гриб на его основе будет оказывать бодрящий и вдвойне оздоровительный эффект.
Исследование ученых Пермского Политеха открывает новые перспективы в создании функциональных напитков на основе чайного гриба, адаптированных для людей с диабетом и не только. Разработанный вариант ферментации на меде и кофе сохраняет все полезные свойства традиционного настоя — пробиотики, органические кислоты и витамины, — и делает его доступным для тех, кому противопоказан сахар. Это важный шаг в развитии персонализированного питания, особенно на фоне растущего спроса на натуральные продукты для укрепления здоровья. Кроме того, технология открывает возможности для дальнейших исследований — например, разработки специализированных ферментированных продуктов для людей с метаболическими нарушениями.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Астроинженерия: как заставить звезды пульсировать цитатами Шекспира
Идет волна: смотрите в небо
Чужой, хищник и куры-убийцы
Жизнь и смерть звезд
16 лет МКС в гифках
Невероятное вторжение: как крупнейшая в истории армия съела сама себя
«Икебана» счастливого брака
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии