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В древнем шумерском храме молились Александру Македонскому
Британские археологи обнаружили в Ираке храм, где великого завоевателя почитали как бога, сына Зевса.
Гирсу — древний город, расположенный в Южной Месопотамии (территория современного Ирака), между Тигром и Евфратом. Это место стало первым, где нашли следы шумерской цивилизации. Археологи исследуют его со второй половины XIX века.
Благодаря удачному расположению и союзу с другими крупными городами того времени (например, с Лагашем) Гирсу был важнейшим центром всей Месопотамии с раннединастического периода шумерской цивилизации до времен Третьей династии Ура, то есть примерно в XXVI-XXI веках до нашей эры.
В начале 2023 года археологи из Британского музея нашли в Гирсу дворец и храм, явно шумерской постройки. Они посчитали, что возраст находок — 4000-4500 лет. В храме среди прочего ученые обнаружили фигурку Нингирсу — шумерского бога войны и земледелия — и посчитали, что святилище посвящено именно этому божеству.
Еще в XIX веке археологи нашли в Гирсу несколько табличек с надписями на греческом языке. Тогда это сочли случайно занесенным артефактом: в британской науке господствовало мнение, что древние общества не знали ничего о других цивилизациях из-за своей примитивности.
Наш современник вряд ли сочтет Древнюю Грецию примитивным обществом, поэтому надписи на греческом, вырезанные на стенах шумерского храма, стали настоящей загадкой. Но, похоже, ее разгадали исследователи из Британского музея совместно с греческими коллегами.
Ранее на территории храма обнаружили серебряную монету, отчеканенную в войске Александра Македонского в 330-х годах до нашей эры. В это время Александр активно завоевывал Восток, и такая находка сама по себе не слишком удивительна. Но совершенно непонятно, что делал македонский воин в храме, который, по данным археологов, пришел в запустение в 1750-х годах до нашей эры — задолго до рождения и Александра, и его воинов.
Монета не стала единственной «странной» находкой. Археологи обнаружили множество терракотовых фигурок, изображающих македонских всадников. Такие фигурки уже находили в македонских и греческих святилищах: ученые предположили, что это было вотивное подношение Александра и его воинов в случае крупной военной победы (а их у македонского царя хватало).
Фигурки из Гирсу немного отличаются от найденных в других местах. Они более проработаны и похожи на воинов из личной охраны Александра. Ученые допустили, что македоняне устроили свое временное (походное) святилище на развалинах шумерского храма, чтобы принести благодарность богам, отсюда и подношения.
Но на самом деле все было гораздо интереснее. Британские палеографы расшифровали одну из надписей, найденных в храме. На ней на греческом и арамейском сказано: «Даритель двух братьев». Дело в том, что Александр, будучи воспитанником Аристотеля, прекрасно знал греческую мифологию. И его героем был Геракл, что вполне объяснимо для воина.
А шумерского бога Нингирсу, по мнению ученых, греки отождествляли именно с Гераклом, возможно даже, что и миф о Геракле имеет шумерские корни. Помимо того, что это бог-воин, Нингирсу, как и Геракл, должен был выполнить 12 сложных заданий.
Известно, что во время стремительных завоеваний Александра Македонского царю стали все чаше приписывать божественные свойства. И в конце концов объявили сыном Зевса. Кто стоял за таким объявлением — сам Александр или его приближенные, — мы никогда не узнаем.
Но британские ученые посчитали, что именно заявленная связь между Александром и Гераклом (они в этом случае становились братьями по отцу — Зевсу) объясняет странную надпись в шумерском храме, а также то, что фигурка Нингирсу смешана с фигурками македонских воинов.
Они полагают, что на месте древнего святилища шумерского бога, похожего на греческого героя, люди из окружения македонского царя основали свой храм, посвященный двум сыновьям Зевса — Гераклу и Александру. Возможно, последний ассоциировал себя с Нингирсу.
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