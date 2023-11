Странный объект заставил туманность ритмично менять цвет и яркость

Ученые периодически открывают в космосе астрономические объекты или наблюдают необычные астрофизические явления, которые трудно объяснить. Такие события астрономы называют WIT — сокращение от What Is This? («Что это?»). Все они хорошо задокументированы.

Например, в 2020 году исследователи описали аномальное поведение объекта под названием VVV-WIT-01 — это источник мощного излучения, яркость которого через некоторое время уменьшилась, он стал проявлять характеристики абсолютно черного тела, но продолжал излучать. Что это было, до конца не ясно. Ученые предположили, что речь идет либо о столкновении протозвезд малой массы, либо о сверхновой.

Еще одно явление VVV-WIT-04 — внегалактический радиоисточник, который быстро менял свою яркость в ближнем ИК-диапазоне. Или VVV-WIT-07 — звезда, чье поведение напоминало аномальное поведение звезды Табби. Яркость объекта постепенно снижалась, а потом резко упала, будто значительную часть света, исходящего от светила, блокировал какой-то объект.

Среди последних примеров можно назвать событие VVV-WIT-08 — «мигающий» красный гигант в центре Млечного Пути. У этой звезды наблюдалось необычное изменение блеска. В определенный момент ее яркость уменьшилась в 30 раз, из-за чего ученые практически не могли увидеть светило.

Теперь новое событие WIT открыли астрономы из Федерального университета Санта-Катарины (Бразилия). В 2012 году Роберто Сайто и его коллеги искали следы световых эхо от далеких сверхновых в наборе данных крупнейшего в мире обзорного телескопа видимого и инфракрасного спектра VISTA, установленного в Паранальской обсерватории в Чили. Ученые заметили странную туманность, которая, казалось, меняла цвет и яркость синхронно с источником излучения, получившим обозначение VVV-WIT-12.

«Из всей нашей базы данных, которая насчитывает более миллиарда объектов и охватывает площадь неба примерно в 17 тысяч квадратных градусов, это единственный источник с таким поведением», — объяснил Сайто.

VVV-WIT-12 — объект, который находится в газовой туманности, расположенной внутри большого скопления RCW126. Спектр источника смещен в красную сторону, что соответствует долгопериодической переменной.

Дальнейшие наблюдения за источником показали, что туманность, которая его окружает, меняет цвет и яркость каждые четыре года. Происходит это одновременно с изменением блеска VVV-WIT-12. То есть объект вызывает изменчивость туманности. Например, в 2015 году северная часть туманности выглядела более красной, чем в 2010-м, тогда как южная часть приобретала более синий цвет. Кроме того, ближайшая к Земле сторона туманности становилась ярче, дальняя тускнела, и наоборот.

Составное изображение VVV-WIT-12. Создано на основе данных, полученных разными телескопами в 2010 году (красный), 2011-м (зеленый) и в 2012-м (синий). / © RobertoK.Saito

Пока точно не известно, что представляет собой VVV-WIT-12 и каким образом он влияет на свою туманность. Может быть, такое поведение — результат светового эха, феномена, который возникает при внезапной вспышке света, например при вспышках новых. Или это освещение происходит мощным источником переменного излучения.

Сайто и его коллеги предположили, что VVV-WIT-12 — необычная молодая звезда на стадии формирования, которая обладает свойствами «переменчивости», то есть периодической изменчивостью блеска, способной влиять на цвет и яркость туманности. В любом случае понять природу объекта можно, лишь изучив его спектр, что расскажет и о химическом составе. К сожалению, наземному телескопу VISTA это не под силу.

Бразильские астрономы уверены, что тайну VVV-WIT-12 раскроет широкоугольный обзорный телескоп нового поколения, который будет стоять в обсерватории Веры Рубин в Чили. Ее открытие планируется в 2024 году.

Работа ученых опубликована в The Astrophysical Journal Letters.

