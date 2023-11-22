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Открытый гроб и юмор на поминках помогли легче перенести утрату
Большинство людей после смерти близкого человека испытывают горе. Одни переживают его и живут дальше, другие впадают в сильнейшую депрессию и подолгу не могут вернуться к своей жизни. Ученые выяснили, что не последнюю роль в этом играет сама прощальная церемония.
Согласно эпидемиологическим исследованиям, 60-80% взрослых пережили смерть близкого человека. Сразу после тяжелой утраты люди испытывали типичные чувства печали и гнева, а также навязчивые мысли об умершем. Эти реакции горя универсальны и считаются нормальными.
В большинстве случаев люди «выздоравливали» и возвращались к нормальной жизни относительно быстро. Но примерно 10-20% испытывали хронический стресс, включая психические заболевания, депрессию или посттравматическое расстройство.
Для описания этого состояния появился диагноз — «длительное расстройство горя». Оно отличается от депрессии тем, что грусть относится конкретно к потере, а не к более общим ощущениям грусти и неудачи, связанным с депрессией. Патологию даже включили в 11-ю версию Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11).
Для установления диагноза в МКБ рекомендовали использовать краткий метод скрининга — Международный опросник горя (IGQ). Теперь команда психологов и социологов из Университета Мейнут, Ольстерского университета в Ирландии и Университета Нейпира в Шотландии решила проверить его эффективность и надежность.
Специалисты провели два исследования переживаний тяжелой утраты с использованием онлайн-опросников. Одно прошло в Ирландии (без Северной), другое — в Великобритании. Результаты опубликованы в Journal of Traumatic Stress.
Сравнения проводили путем рассылки анкет в виде электронных писем, текстовых сообщений и уведомлений в приложениях. Затем психологи анализировали полученные ответы. Всего получили 1012 анкет от респондентов из Великобритании и 1011 от жителей Ирландии. Данные для выборки из Великобритании собирали с 19 апреля по 13 августа 2022 года, а из Ирландии — с 21 апреля по 12 сентября 2022 года.
Психологи сравнивали церемонии прощания в двух странах. В Ирландии поминки и похороны — не оплакивание умершего, а скорее громкий и яркий гимн прожитой им жизни. Обычно они длятся несколько дней, проходят в неформальной обстановке, с открытыми гробами. Собравшиеся поют песни, много пьют, вспоминают веселые байки из жизни.
В Великобритании другая обстановка: закрытый гроб, формальная и строгая церемония длится около часа, включает в себя гимны и панегирик.
Исследователи преобразовали ответы в вероятность того, что респонденты страдали от длительного расстройства горя. Выяснилось, что уровень расстройства составил 10,9% для жителей Ирландии и 15% для жителей Великобритании.
Ученые предположили, что аспект поминок в открытом гробу, скорее всего, напомнил об окончательности смерти, облегчая людям принятие того, что любимый человек действительно ушел. Они также отметили, что чувство общности помогло по-настоящему принять смерть близкого, поскольку люди видели, как другие тоже оплакивают его.
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