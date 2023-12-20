Попытка отсеять фейки повысила риск поверить в них

Эксперименты показали, что проверка фальшивых новостей с помощью онлайн-поиска на самом деле может повышать вероятность принять ложную информацию за достоверную. По мнению ученых, это связано с низким качеством результатов поисковой выдачи. Поэтому они посоветовали обучать людей их оценке в рамках программ цифровой грамотности.

В современном мире распространение фейков превратилось в важное средство политической борьбы, отчего их количество сегодня довольно велико. Вот почему задача найти в интернете правду стала не такой простой, чтобы ее можно было решить беглым онлайн-поиском.

Из предыдущих исследований известно, что ложь может проникать в инфопространство через социальные сети. Вместе с тем в научных работах мало внимания уделяют тому, каким образом люди пытаются проверять достоверность сообщений в интернете.

Исправить упущение взялся Кевин Аслетт (Kevin Aslett) из Школы политики, безопасности и международных отношений Университета Центральной Флориды (США) совместно с коллегами из Стэнфорда и Нью-Йоркского университета. Ученые провели серию исследований. Первые четыре представляли собой опросные эксперименты, а пятое дополнительно включало анализ «цифрового следа», оставшегося после поиска информации в Google. Историю URL-адресов, по которым переходили участники, собрали с помощью предварительно установленного плагина в их браузерах. Данные послужили для понимания качества использованных источников.

В первом из экспериментов, проведенных с помощью платформы для онлайн-опросов Qualtrics, участвовали 3006 жителей США. Их случайным образом разделили на две группы и попросили оценить достоверность трех новостей давностью не более 48 часов. При этом респондентов только одной группы побудили к поиску в интернете перед оценкой. Среди инфоповодов предлагали как ложные или вводящие в заблуждения, так и правдивые. Соответствие действительности последних предварительно устанавливали специалисты по проверке фактов.

Анализ результатов показал, что участники, которых побуждали искать информацию в Сети для оценки заметки на достоверность, впоследствии на 19% чаще принимали ложные утверждения за правдивые по сравнению с респондентами, которым не предлагали воспользоваться онлайн-поиском. Ученые подтвердили этот вывод, повторив эксперимент еще четырежды с некоторыми вариациями в деталях и материалах опроса.

Кроме того, авторы работы, опубликованной в журнале Nature, установили, что, пытаясь проверить правдивость новости с помощью онлайн-поиска, люди нередко натыкались на подтверждающие сообщения из не заслуживающих доверия низкокачественных источников.

Описывая это явление, повышающее риск поверить в дезинформацию, исследователи использовали термин «data voids». Под ним принято понимать информационный вакуум, который возникает при высокой востребованности какой-то темы, но низком уровне достоверных данных по ней.

Подводя итоги исследования, авторы отметили необходимость разработки и внедрения программ цифровой грамотности с упором на навыки по использованию интернет-поисковиков.

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