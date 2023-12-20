Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пробуждение по будильнику спровоцировало резкий скачок артериального давления
Вынужденное пробуждение по будильнику на часах или в смартфоне не только подвергает стрессу, но и приводит к скачку артериального давления, так как человек быстро переходит из сна в состояние бодрствования. Это выступает фактором риска неблагоприятных сердечно-сосудистых состояний вроде инсульта и сердечного приступа.
Большинство современных людей используют будильник: по подсчетам, по нему просыпаются примерно 80% взрослых (правда, 57% предпочитают нежиться в постели до второго и третьего звонка). Первое такое устройство появилось еще в Древней Греции и принадлежало Платону — жившему в IV-V веках до нашей эры афинскому философу, одному из самых влиятельных в истории.
Считается, что основатель Академии был недоволен постоянными опозданиями учеников, поэтому сконструировал «будильник» из двух камер с регулируемым уровнем воды. Она поднималась, переливалась из одного сосуда в другой, сжимала воздух, он прорывался через предохранитель во флейту, в итоге раздавался резкий звук, напоминающий свист чайника с вскипевшей водой.
С тех пор будильник принимал разные модификации, а автором первого запатентованного изобретения в 1847 году стал француз Антуан Радье. Некоторые также называют имя Леви Хатчинса — американского часовщика, жившего в XVIII веке. Но его будильник нельзя было настроить на удобное время: он ежедневно звонил исключительно в четыре утра.
В разное время ученые заявляли о том, что пробуждение по будильнику не сулит ничего хорошего для здоровья: его звук может нарушить цикл сна и бодрствования, запустить стрессовую реакцию организма «бей или беги», вызвать чувство раздражительности и тревоги. Недавно Ёнсу Ким (Yeonsu Kim), докторант Школы медсестер при Университете Вирджинии (США), в небольшом эксперименте подтвердила, что будильник по утрам не просто портит настроение, но и подвергает повышенному риску неблагоприятных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и сердечный приступ. О результатах исследования рассказывается на сайте вуза.
В двухдневном эксперименте участвовали 32 человека. Во время сна они носили умные часы и манжеты для измерения артериального давления. После первой ночи испытуемые должны были проснуться без будильника, естественным путем, а во вторую звуковой сигнал поднимал их спустя пять часов ночного отдыха.
Затем автор исследования сравнивала показатели утреннего артериального давления после пробуждения. Как выяснилось, у людей, которым пришлось вскочить по будильнику, наблюдался подъем артериального давления: его уровень оказался на 74% выше, чем у участников, проснувшихся сами по себе. По мнению Ким, из-за этого взрослые с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытать больший вред от такого сильного повышения уровня артериального давления, когда они просыпаются из-за внезапного резкого сигнала.
«Когда утренний скачок артериального давления чрезмерен, он может активировать симпатическую нервную систему, вызывающую реакцию „бей или беги“, что создает нагрузку на сердце, которое начинает перекачивать кровь сильнее. Это может привести к усталости, одышке, беспокойству, ригидности (перенапряжение. — Прим. ред.) мышц шеи, а в острой форме — к носовым кровотечениям и головным болям», — отметила ученый.
Помимо этого, результаты показали, что участники, отдыхавшие по ночам менее семи часов, с большей вероятностью испытали сильный утренний скачок артериального давления. Таким образом, они могут быть подвержены повышенному риску инсульта или сердечного приступа из-за увеличения активности симпатической нервной системы.
Хотя выводы Ким предстоит перепроверить в более крупных исследованиях, они указали не необходимость использовать различные стратегии и носимые устройства, которые помогут определять стадии сна, пробуждаться «мягко» и нивелировать риски повышенного артериального давления.
Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.
Перенесшие коронавирусную инфекцию часто жалуются на невозможность вернуться к прежнему или желаемому уровню физической активности. Новое исследование американских ученых помогло объяснить, что именно вызывает такое состояние. Оказалось, вернуть прежнюю форму, просто возобновив упражнения, не получится.
На канале BBC One и стриминге Disney+ вышли три рождественских спецвыпуска «Доктора Кто». Они приурочены к юбилею: сериалу исполнилось ровно 60 лет. Ученый посмотрел их и обнаружил положительное влияние на работу врачей в праздники. По словам исследователя, сериал способен снизить смертность по всему миру.
Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.
Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
Домашние животные легко приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Это, в частности, касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких, как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке, и она диктует условия.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Авторы нового исследования рассказали, каким образом древние люди доставляли многотонные камни к месту строительства крупнейшего в Европе мегалитического сооружения.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев — о старении орфанных болезней, поддержке от профессионалов и российских фармацевтических прорывах
Толковать сновидения: как?
Как устроена атомная подлодка
Растения-убийцы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии