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7 минут назад
Мария Азарова
20

Пробуждение по будильнику спровоцировало резкий скачок артериального давления

4.1

Вынужденное пробуждение по будильнику на часах или в смартфоне не только подвергает стрессу, но и приводит к скачку артериального давления, так как человек быстро переходит из сна в состояние бодрствования. Это выступает фактором риска неблагоприятных сердечно-сосудистых состояний вроде инсульта и сердечного приступа.

Медицина
# #сон
# артериальное давление
# будильник
# пробуждение
# сердечно-сосудистое заболевание
Пробуждение по будильнику
Кадр из американской кинокомедии «День сурка» / © Tenor

Большинство современных людей используют будильник: по подсчетам, по нему просыпаются примерно 80% взрослых (правда, 57% предпочитают нежиться в постели до второго и третьего звонка). Первое такое устройство появилось еще в Древней Греции и принадлежало Платону — жившему в IV-V веках до нашей эры афинскому философу, одному из самых влиятельных в истории.

Считается, что основатель Академии был недоволен постоянными опозданиями учеников, поэтому сконструировал «будильник» из двух камер с регулируемым уровнем воды. Она поднималась, переливалась из одного сосуда в другой, сжимала воздух, он прорывался через предохранитель во флейту, в итоге раздавался резкий звук, напоминающий свист чайника с вскипевшей водой.

С тех пор будильник принимал разные модификации, а автором первого запатентованного изобретения в 1847 году стал француз Антуан Радье. Некоторые также называют имя Леви Хатчинса — американского часовщика, жившего в XVIII веке. Но его будильник нельзя было настроить на удобное время: он ежедневно звонил исключительно в четыре утра.

В разное время ученые заявляли о том, что пробуждение по будильнику не сулит ничего хорошего для здоровья: его звук может нарушить цикл сна и бодрствования, запустить стрессовую реакцию организма «бей или беги», вызвать чувство раздражительности и тревоги. Недавно Ёнсу Ким (Yeonsu Kim), докторант Школы медсестер при Университете Вирджинии (США), в небольшом эксперименте подтвердила, что будильник по утрам не просто портит настроение, но и подвергает повышенному риску неблагоприятных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и сердечный приступ. О результатах исследования рассказывается на сайте вуза.

В двухдневном эксперименте участвовали 32 человека. Во время сна они носили умные часы и манжеты для измерения артериального давления. После первой ночи испытуемые должны были проснуться без будильника, естественным путем, а во вторую звуковой сигнал поднимал их спустя пять часов ночного отдыха.

Затем автор исследования сравнивала показатели утреннего артериального давления после пробуждения. Как выяснилось, у людей, которым пришлось вскочить по будильнику, наблюдался подъем артериального давления: его уровень оказался на 74% выше, чем у участников, проснувшихся сами по себе. По мнению Ким, из-за этого взрослые с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытать больший вред от такого сильного повышения уровня артериального давления, когда они просыпаются из-за внезапного резкого сигнала.

Ёнсу Ким измеряет артериальное давление одному из участников своего эксперимента / © Christine Kueter, School of Nursing

«Когда утренний скачок артериального давления чрезмерен, он может активировать симпатическую нервную систему, вызывающую реакцию „бей или беги“, что создает нагрузку на сердце, которое начинает перекачивать кровь сильнее. Это может привести к усталости, одышке, беспокойству, ригидности (перенапряжение. — Прим. ред.) мышц шеи, а в острой форме — к носовым кровотечениям и головным болям», — отметила ученый.

Помимо этого, результаты показали, что участники, отдыхавшие по ночам менее семи часов, с большей вероятностью испытали сильный утренний скачок артериального давления. Таким образом, они могут быть подвержены повышенному риску инсульта или сердечного приступа из-за увеличения активности симпатической нервной системы.

Хотя выводы Ким предстоит перепроверить в более крупных исследованиях, они указали не необходимость использовать различные стратегии и носимые устройства, которые помогут определять стадии сна, пробуждаться «мягко» и нивелировать риски повышенного артериального давления.

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Медицина
# #сон
# артериальное давление
# будильник
# пробуждение
# сердечно-сосудистое заболевание
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