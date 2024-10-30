Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Экологи раскрыли эволюционные преимущества алкоголя в животном мире
В мире давно идет борьба с пьянством, все больше стран пропагандируют умеренное потребление алкоголя или полный отказ, поскольку это несет большие экономические и медицинские преимущества. Между тем все больше наблюдений указывают на присутствие спирта в диких плодах, нектарах, соках. Не исключено, что в живой природе он гораздо более распространен, чем это известно. Международный коллектив ученых в новом обзоре обобщил все доступные факты и пришел к выводу, что этанол, вероятно, стал одним из эволюционных факторов для многих видов.
Считается, что в природе животные потребляют алкоголь в исключительно редких случаях. К примеру, в Гвинее заметили диких обезьян, самостоятельно пристрастившимися к пальмовому вину. А колибри постоянно пьют большие дозы забродившего нектара цветов и не погибают благодаря большой скорости обмена веществ.
Авторы обзора, вышедшего в журнале «Trends in Ecology & Evolution», полагают, что этанол гораздо доступнее в дикой природе, чем принято считать. А раз так, то вероятно многие виды, диета которых основана на фруктах и нектарах, потребляют его регулярно.
«Мы ушли от антропоцентрической точки зрения, согласно которой алкоголь — это исключительно человеческий напиток. Он много где есть в животном мире и многие виды, питающиеся сладкими фруктами, привычны к определенной крепости нектаров», — отметила эколог, ведущий автор работы Кимберли Хокингс из Эксетерского университета (Великобритания).
Этанол появился в природе примерно сто миллионов лет назад, когда цветочные растения начали производить сладкий нектар и фрукты. Эти продукты легко ферментируются, проще говоря бродят. Сейчас спирт встречается практически во всех экосистемах. В низких широтах и засушливых тропиках он доступен круглый год в более высоких концентрациях по сравнению с регионами в умеренном климате. В среднем в крепость забродивших фруктах — один-два процента объема, а пальмовые плоды в Панаме могут содержать и 10,2 процента объема.
Похоже, что организм животных научился расщеплять этанол задолго до того, как дрожжевые грибки стали его производить. Скорее всего, что у млекопитающих и птиц, питающихся нектаром и фруктами, эта способность закрепилась генетически. Наиболее успешно этанол метаболизируют приматы и тупайи — похожие на белок древесные зверьки из тропиков Юго-Восточной Азии.
«С точки зрения экологии, пьяным быть невыгодно, если вы лазите по деревьям или находитесь в окружении хищников ночью. Ваши гены с меньшей вероятностью будут унаследованы. Люди стремятся опьянеть, хотя при этом не рассматривают спирт как источник калорий. Животные, наоборот, ищут калорийную пищу, но не опьянения», — пояснил молекулярный эколог Мэтью Карриган из Колледжа Центральной Флориды (США), участник исследования.
Пока неясно, намеренно ли дикие животные «принимают на грудь». По мнению авторов обзора, спирт несет несколько преимуществ. Во-первых, это источник калорий. Маловероятно, что звери и птицы могут учуять спирт, скорее всего, они идут на запах, распространяющийся в процессе ферментации.
Во-вторых, этанол может также служить лекарством. Так, плодовые мушки откладывают яйца на спирт-содержащем субстрате для защиты от паразитов. Их личинки увеличивают дозу потребления, если атакуют осы.
В-третьих, по мнению ученых, и алкогольный дурман может быть полезным. Возможно, этанол активирует эндрофиновую и дофаминовую системы мозга, что ведет к ощущению расслабления. А это социально выгодно. Но чтобы это проверить, нужно узнать, действительно ли дикие животные пьянеют.
В этой теме слишком много вопросов, признали исследователи. Следующим шагом они намерены исследовать поведенческие и социальные последствия потребления этанола приматами и поэкспериментировать с энзимами, вовлеченными в его метаболизм.
То, насколько классический компьютер сможет воссоздать определенное квантовое состояние, описывается свойством под названием «магия». Ученые из США выяснили, существует ли резкий переход между состоянием «можем обойтись обычным компьютером» и «подойдет только квантовый».
В новом исследовании американские ученые выявили связь между более развитыми интеллектуальными способностями мужчин и индикаторами лучшего качества отношений в паре.
Триасовый период завершился 201 миллион лет назад одним из крупнейших массовых вымираний. По времени это совпало с началом раскола суперконтинента Пангея, масштабным излиянием базальтов и, как следствие, усилением парникового эффекта. Оставшуюся часть мезозойской эры на Земле царили динозавры, до того занимавшие подчиненное положение. Механизмы, связывающие все эти события, по сей день остаются предметом дебатов. В новом исследовании международный коллектив ученых пришел к выводу, что для сухопутных видов губительными стали резкие, скоротечные похолодания, а не глобальное потепление.
Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нобелевская премия по химии – 2018 присуждена за использование силы эволюции
Космический субботник: проекты по защите Земли от орбитального мусора
Вопросы читателей (ч. 9)
Как мы будем лечить зубы в будущем: роботы-стоматологи и регенерация
10 завораживающих научных гифок
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии