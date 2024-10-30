Экологи раскрыли эволюционные преимущества алкоголя в животном мире

В мире давно идет борьба с пьянством, все больше стран пропагандируют умеренное потребление алкоголя или полный отказ, поскольку это несет большие экономические и медицинские преимущества. Между тем все больше наблюдений указывают на присутствие спирта в диких плодах, нектарах, соках. Не исключено, что в живой природе он гораздо более распространен, чем это известно. Международный коллектив ученых в новом обзоре обобщил все доступные факты и пришел к выводу, что этанол, вероятно, стал одним из эволюционных факторов для многих видов.

Считается, что в природе животные потребляют алкоголь в исключительно редких случаях. К примеру, в Гвинее заметили диких обезьян, самостоятельно пристрастившимися к пальмовому вину. А колибри постоянно пьют большие дозы забродившего нектара цветов и не погибают благодаря большой скорости обмена веществ.

Авторы обзора, вышедшего в журнале «Trends in Ecology & Evolution», полагают, что этанол гораздо доступнее в дикой природе, чем принято считать. А раз так, то вероятно многие виды, диета которых основана на фруктах и нектарах, потребляют его регулярно.

«Мы ушли от антропоцентрической точки зрения, согласно которой алкоголь — это исключительно человеческий напиток. Он много где есть в животном мире и многие виды, питающиеся сладкими фруктами, привычны к определенной крепости нектаров», — отметила эколог, ведущий автор работы Кимберли Хокингс из Эксетерского университета (Великобритания).

Капуцин есть фрукты / © Julia Casorso

Этанол появился в природе примерно сто миллионов лет назад, когда цветочные растения начали производить сладкий нектар и фрукты. Эти продукты легко ферментируются, проще говоря бродят. Сейчас спирт встречается практически во всех экосистемах. В низких широтах и засушливых тропиках он доступен круглый год в более высоких концентрациях по сравнению с регионами в умеренном климате. В среднем в крепость забродивших фруктах — один-два процента объема, а пальмовые плоды в Панаме могут содержать и 10,2 процента объема.

Похоже, что организм животных научился расщеплять этанол задолго до того, как дрожжевые грибки стали его производить. Скорее всего, что у млекопитающих и птиц, питающихся нектаром и фруктами, эта способность закрепилась генетически. Наиболее успешно этанол метаболизируют приматы и тупайи — похожие на белок древесные зверьки из тропиков Юго-Восточной Азии.

Шимпанзе подобрал забродивший плод с земли / © Henry Didier Camara

«С точки зрения экологии, пьяным быть невыгодно, если вы лазите по деревьям или находитесь в окружении хищников ночью. Ваши гены с меньшей вероятностью будут унаследованы. Люди стремятся опьянеть, хотя при этом не рассматривают спирт как источник калорий. Животные, наоборот, ищут калорийную пищу, но не опьянения», — пояснил молекулярный эколог Мэтью Карриган из Колледжа Центральной Флориды (США), участник исследования.

Пока неясно, намеренно ли дикие животные «принимают на грудь». По мнению авторов обзора, спирт несет несколько преимуществ. Во-первых, это источник калорий. Маловероятно, что звери и птицы могут учуять спирт, скорее всего, они идут на запах, распространяющийся в процессе ферментации.

Во-вторых, этанол может также служить лекарством. Так, плодовые мушки откладывают яйца на спирт-содержащем субстрате для защиты от паразитов. Их личинки увеличивают дозу потребления, если атакуют осы.

В-третьих, по мнению ученых, и алкогольный дурман может быть полезным. Возможно, этанол активирует эндрофиновую и дофаминовую системы мозга, что ведет к ощущению расслабления. А это социально выгодно. Но чтобы это проверить, нужно узнать, действительно ли дикие животные пьянеют.

В этой теме слишком много вопросов, признали исследователи. Следующим шагом они намерены исследовать поведенческие и социальные последствия потребления этанола приматами и поэкспериментировать с энзимами, вовлеченными в его метаболизм.

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