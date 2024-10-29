  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 минуты назад
Юлия Трепалина
21

Психологи раскрыли преимущество умных мужчин для романтических отношений

4.6

В новом исследовании американские ученые выявили связь между более развитыми интеллектуальными способностями мужчин и индикаторами лучшего качества отношений в паре.

Психология
# интеллект
# мужчины
# романтические отношения
# умственные способности
романтические отношения
Кадр из фильма «Области тьмы» / © Relativity Media, Lionsgate Films

Из описанных в научной литературе примеров известно, что умные люди бывают более успешными в жизни. Это может выражаться в достижениях по учебе и работе, в высоком уровне доходов и социальном положении. Кроме того, метаанализ недавно показал, что более образованным людям свойственны замедленное биологическое старение и сниженный риск смерти.

Исследователи также отмечали положительное влияние интеллекта на отношения в парах, что проявлялось в меньшей частоте разводов и большей вероятности состоять в браке к середине жизни. Результаты подобных научных работ, в частности, указывали, что определенные умственные способности, например умение решать проблемы и память, помогают людям выходить из конфликтов.

Этой темой, изученной в меньшей степени и имеющей разные нюансы, заинтересовалась группа психологов из Оклендского университета (США). Они решили проследить, как общий интеллект мужчин коррелирует с некоторыми переменными, определяющими качество романтических отношений.

Основой для новой работы, статья о которой недавно вышла в журнале Personality and Individual Differences, послужили данные другого проекта, в котором изучали связь эректильной дисфункции с ревностью у мужчин и определенным поведением в отношении партнерш, в том числе предполагающим насилие.

В выборку вошли 202 участника от 18 до 65 лет, не менее шести месяцев состоящие в романтических гетеросексуальных отношениях. В рамках исследования мужчины выполнили серию тестов на оценку общего интеллекта и заполнили опросники, позволяющие судить об отношениях в паре. За участие добровольцев поощрили 10 американскими долларами (чуть меньше 1000 рублей по действующему курсу).

Проанализировав результаты, исследователи установили, что более высокий уровень общего интеллекта у мужчин положительно коррелировал с благоприятным для отношений поведением и отрицательно — с деструктивными проявлениями. В их числе — оскорбление партнерш, сексуальное принуждение, манипулирование с целью удержать, стремление к власти в отношениях, психопатия, а также эректильная дисфункция.

Особенно показательными стали результаты заданий на способность видеть закономерности и быть последовательным в рассуждениях. Испытуемые, набравшие в них больше баллов, выше оценивали удовлетворенность отношениями в паре и приверженность им, а также готовность вкладываться в эти отношения.

С учетом обнаруженных тенденций ученый предположили, что определенные когнитивные способности выступают важным прогностическим параметром, предсказывающим развитие романтических отношений. Тем не менее авторы призвали осторожно интерпретировать результаты, поскольку они говорят о корреляции, а не о причинно-следственной связи между развитым интеллектом и более крепкими отношениями в паре.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# интеллект
# мужчины
# романтические отношения
# умственные способности
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Окт
700
Остеология: скелет
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Темная материя
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
31 Окт
200
 Мифическая палеонтология
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Беседа
01 Ноя
Бесплатно
Язык Эйнштейна
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
01 Ноя
Бесплатно
Термоядерный синтез: энергия будущего
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
01 Ноя
Бесплатно
Нейропластичность мозга
Павильон «АТОМ»
Москва
Экскурсия
01 Ноя
Бесплатно
Ту-144: первый гражданский сверхзвуковой
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Ноя
600
Черепахи: морфология застывшего тела
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
02 Ноя
400
Вымирание динозавров: Что мы точно знаем
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:41
Елизавета Александрова

У самого центра Млечного Пути заметили вытянутую структуру

На новых изображениях сверхмассивной черной дыры в нашей Галактике ее ближайшие окрестности выглядят не так, как на опубликованном в 2022 году известном снимке.

Астрономия
# аккреционный диск
# галактический центр
# космос
# Млечный путь
# сверхмассивная черная дыра
# Стрелец A
# Телескоп горизонта событий
9 часов назад
Evgenia

Физики проследили фазовый переход магии в квантовой системе

То, насколько классический компьютер сможет воссоздать определенное квантовое состояние, описывается свойством под названием «магия». Ученые из США выяснили, существует ли резкий переход между состоянием «можем обойтись обычным компьютером» и «подойдет только квантовый».

Физика
# квантовый компьютер
# квантовый фазовый переход
# магия
Вчера, 14:05
Березин Александр

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Когда в Штатах отодвинули фон Брауна — американская космонавтика испытала сильнейший упадок в считаные годы. Сходный быстрый упадок испытал советский космос после смерти Королева. Сегодня глава NASA хочет нанести удар по Маску. Можно ли спрогнозировать, насколько быстро американский космос в этом случае потеряет свои нынешние, безусловно доминирующие над Россией и Китаем позиции?

С точки зрения науки
# SpaceX
# Starship HLS
# Илон Маск
# лунная гонка
Выбор редакции
26 октября
Юлия Трепалина

Социологи проследили, какие семьи накапливают больше богатства

Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.

Психология
# благосостояние
# богатство
# дети
# доходы
# родители
# семья
25 октября
МАИ

Ракетный двигатель, разработанный ИИ и напечатанный на 3D-принтере: фантастика или реальность?

Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.

МАИ
# 3D-печать
# искусственный интеллект
# нейросети
# ракетный двигаетль
26 октября
Татьяна

Генетики расшифровали ДНК «мертвеца из колодца» в норвежской Саге о Сверрире

В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.

Археология
# анализ ДНК
# история
# Норвегия
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
25 октября
МАИ

Ракетный двигатель, разработанный ИИ и напечатанный на 3D-принтере: фантастика или реальность?

Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.

МАИ
# 3D-печать
# искусственный интеллект
# нейросети
# ракетный двигаетль
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Психологи раскрыли преимущество умных мужчин для романтических отношений

    4 минуты назад

  2. Астрономы раскрыли загадку кратеров Титана

    5 часов назад

  3. Физики показали возможность создания ультракоротких импульсов на примере квантово-каскадного лазера

    6 часов назад

  4. Люди и неандертальцы по-разному позаботились о своих мертвых

    6 часов назад
Выбор редакции

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Вчера, 14:05

Последние комментарии

Дед Мороз
17 минут назад
Громкое название, а статья "пшик".не о чем. И парус 9 на 9 - это не парус, а трусы какие-то. И какие манёвры? Замерять будут лет 50 наверное? Короче, не

NASA показало новые снимки гигантского солнечного паруса, развернутого в космосеNASA показало новые снимки гигантского солнечного паруса, развернутого в космосе

Алексей Константинов
17 минут назад
Скорее всего, первый чемодан разбился в труху. Они взяли второй точно такой же и скинули уже с небольшой высоты с парашутом. Дальше магия монтажа.

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Рамазан Битанов
28 минут назад
Наверное янки думают что все долбаебы. Без парашюта пусть попробуют.

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

1 2
44 минуты назад
Не тащить-то он не тащил, но зато эти двигатели каждый раз терялись, ведь они на второй ступени, которую спасать никто не планировал. 200-тонные

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Иван Колупаев
1 час назад
Гена, у Маска вроде бы все в порядке с генами. Можно конечно кричать что он барыга и обманщик, но денежку он себе заработал. Попутно снабдив весь мир

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

1 2
2 часа назад
Н-1 не самая простая ракета с шарообразными баками, но Н-11 бьла бы точно не хуже Протона по стоимости, и при этом на керосине и 35 тонн вместо 25.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Иван Колупаев
2 часа назад
Ura, перечитайте комент чуть выше - вопросительным знаком заканчивается только одно предложение.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Гена Пастухов
2 часа назад
Иван, "Arcady, а может он все же злится на людей которые пропагандируют смену пола как универсальное средство от всех проблем?" Выглядит, как отличное

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

1 2
2 часа назад
Далее, "полнопоточный" цикл тоже не самое удачное название, это слово мало употребляется, а пояснений в тексте нет, поэтому читатель плохо поймёт о

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Ura Genryx
2 часа назад
И., от ответа на тестовый вопрос вы однако уклонились. В чем вопрос?

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Jan Toun
3 часа назад
Ваша позиция крайне субъективная. Соболезнуйте и дальше, пока мы получаем результаты и зарабатываем. Можете обозначать любые сроки, но в основу

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

1 2
3 часа назад
Ещё пару замечаний. "Никто...не проектировал реальную космическую ракету из ненаддутой нержавейки: никому в космической отрасли просто не пришло

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
3 часа назад
1, "Даже если Маск уйдёт, во-первых сама культура разработки в Спейсикс не даст компании скатиться во внутренне забюрократизированное болото

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Ксения Кулик
3 часа назад
Asmite, скорее всего имеется ввиду, что в трубе будет вода и через нее надо откачивать газ поднимающий по воде, это же не как с нефтью будет процесс,

Лисички взяли спички: взорвется ли Черное море?Лисички взяли спички: взорвется ли Черное море?

1 2
3 часа назад
Хорошая статья! Тем не менее, Маск уже применил свои оригинальные решения. Именно на начальном, так сказать, этапе, они были важны. На том этапе

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Mikhail Khramov
3 часа назад
Какая драма, какой накал страстей! Скорость 10 миль в час достигается при падении чемодана с высоты ровно 1 метр.

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Иван Колупаев
3 часа назад
Ingvarr, так сдавайтесь скорей хватит воевать за зелибобу с бидоном

Армию России признали самой сильной в миреАрмию России признали самой сильной в мире

Ingvarr Narayan
4 часа назад
Любой военный - не герой, а профессиональный убийца. Сколько можно пудрить людям мозги?

Армию России признали самой сильной в миреАрмию России признали самой сильной в мире

Иван Колупаев
4 часа назад
Ходил небось Маск и к психологам. А те ему: - Займитесь шопингом, отправьтесь в путешествие 😏 - Так купил уже твиттер - не помогает, вот на Марс

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Alexander B.
4 часа назад
Помянем

Комета C/2024 S1 «развалилась» при подлете к СолнцуКомета C/2024 S1 «развалилась» при подлете к Солнцу

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно