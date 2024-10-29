Психологи раскрыли преимущество умных мужчин для романтических отношений

В новом исследовании американские ученые выявили связь между более развитыми интеллектуальными способностями мужчин и индикаторами лучшего качества отношений в паре.

Из описанных в научной литературе примеров известно, что умные люди бывают более успешными в жизни. Это может выражаться в достижениях по учебе и работе, в высоком уровне доходов и социальном положении. Кроме того, метаанализ недавно показал, что более образованным людям свойственны замедленное биологическое старение и сниженный риск смерти.

Исследователи также отмечали положительное влияние интеллекта на отношения в парах, что проявлялось в меньшей частоте разводов и большей вероятности состоять в браке к середине жизни. Результаты подобных научных работ, в частности, указывали, что определенные умственные способности, например умение решать проблемы и память, помогают людям выходить из конфликтов.

Этой темой, изученной в меньшей степени и имеющей разные нюансы, заинтересовалась группа психологов из Оклендского университета (США). Они решили проследить, как общий интеллект мужчин коррелирует с некоторыми переменными, определяющими качество романтических отношений.

Основой для новой работы, статья о которой недавно вышла в журнале Personality and Individual Differences, послужили данные другого проекта, в котором изучали связь эректильной дисфункции с ревностью у мужчин и определенным поведением в отношении партнерш, в том числе предполагающим насилие.

В выборку вошли 202 участника от 18 до 65 лет, не менее шести месяцев состоящие в романтических гетеросексуальных отношениях. В рамках исследования мужчины выполнили серию тестов на оценку общего интеллекта и заполнили опросники, позволяющие судить об отношениях в паре. За участие добровольцев поощрили 10 американскими долларами (чуть меньше 1000 рублей по действующему курсу).

Проанализировав результаты, исследователи установили, что более высокий уровень общего интеллекта у мужчин положительно коррелировал с благоприятным для отношений поведением и отрицательно — с деструктивными проявлениями. В их числе — оскорбление партнерш, сексуальное принуждение, манипулирование с целью удержать, стремление к власти в отношениях, психопатия, а также эректильная дисфункция.

Особенно показательными стали результаты заданий на способность видеть закономерности и быть последовательным в рассуждениях. Испытуемые, набравшие в них больше баллов, выше оценивали удовлетворенность отношениями в паре и приверженность им, а также готовность вкладываться в эти отношения.

С учетом обнаруженных тенденций ученый предположили, что определенные когнитивные способности выступают важным прогностическим параметром, предсказывающим развитие романтических отношений. Тем не менее авторы призвали осторожно интерпретировать результаты, поскольку они говорят о корреляции, а не о причинно-следственной связи между развитым интеллектом и более крепкими отношениями в паре.

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