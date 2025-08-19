Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Найдено противоядие от отравления популярным лекарством
Парацетамол — известный, доступный и недорогой препарат, который продается без рецепта в любой аптеке. Заболела голова или зуб, повысилась температура, началась простуда — парацетамол для многих становится первым и самым простым решением. Но клиническая практика показывает: передозировка этого лекарства приводит к тяжелым последствиям. Биохимики из США, наконец, нашли средство от такого отравления.
После приема парацетамола печень преобразует его небольшую часть в токсичный N-ацетил-п-бензохинонимин (NAPQI), который быстро обезвреживается в печени. Но если человек принимает слишком много лекарства, NAPQI накапливается там и вызывает необратимое повреждение клеток, что приводит к поражению печени. Сегодня единственное противоядие от отравления парацетамолом — ацетилцистеин, но его необходимо применять очень быстро, в течение восьми часов.
Исследователи из Университета Содружества Виргинии (США) провели эксперименты на мышах и обнаружили: молекулы вещества, которое они синтезировали и назвали YM81, снижают активность белков, вызывающих воспаление и смерть клеток.
Пять мышей лечили с помощью YM81 и сравнили их состояние с 10 грызунами, которым давали плацебо, через 17 часов после передозировки парацетамола. По сравнению с контрольной группой уровни аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, двух биомаркеров воспаления печени, у подопытных животных оказались значительно ниже. Это говорит о том, что YM81 уменьшает воспаление печени и предотвращает ее повреждение.
Сейчас ученые намерены сосредоточиться на оптимизации YM81 для повышения его эффективности и безопасности. Они полагают, что YM81 сможет помочь и при других воспалительных заболеваниях — к примеру, артрите и подагре. Результаты исследования биохимики представили на заседании Американского химического общества, которое проходит сейчас.
Парацетамол входит в состав сотен медикаментов, в том числе многих лекарств от кашля и простуды для детей. Первые признаки отравления им — тошнота и рвота примерно через сутки после передозировки. Через несколько дней развивается поражение печени, которое может привести к смерти.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
В отличие от 2024 года, все четыре полета новой космической транспортной системы в 2025-м проходили неудачно. Но теперь компания Илона Маска полагает, что надежно выявила причины последней аварии, и рассчитывает на успешный полет. От того, насколько она права, зависит первая в XXI веке высадка людей на Луну.
Стресс, инфекции, вредные привычки матери — неблагоприятные факторы влияют на развитие нервной системы плода в утробе и могут привести к нарушениям когнитивных функций. Американские ученые исследовали, в частности, как отражается на развитии головного мозга малыша нестабильность доходов родителей.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вопросы читателей (ч. 3)
Религиозные символы
«На Марсе будут яблони цвести»: города Красной планеты
Будущее космических полетов: кто придет на смену «Спейс шаттлу» и «Союзу»
5+1. Критики Илона Маска и их аргументы
Топ-7 самых больших боевых кораблей в мире
10 невероятных фактов о телескопе «Джеймс Уэбб»
«Вакуумная» революция Илона Маска
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии