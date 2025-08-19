Найдено противоядие от отравления популярным лекарством

Парацетамол — известный, доступный и недорогой препарат, который продается без рецепта в любой аптеке. Заболела голова или зуб, повысилась температура, началась простуда — парацетамол для многих становится первым и самым простым решением. Но клиническая практика показывает: передозировка этого лекарства приводит к тяжелым последствиям. Биохимики из США, наконец, нашли средство от такого отравления.

После приема парацетамола печень преобразует его небольшую часть в токсичный N-ацетил-п-бензохинонимин (NAPQI), который быстро обезвреживается в печени. Но если человек принимает слишком много лекарства, NAPQI накапливается там и вызывает необратимое повреждение клеток, что приводит к поражению печени. Сегодня единственное противоядие от отравления парацетамолом — ацетилцистеин, но его необходимо применять очень быстро, в течение восьми часов.

Исследователи из Университета Содружества Виргинии (США) провели эксперименты на мышах и обнаружили: молекулы вещества, которое они синтезировали и назвали YM81, снижают активность белков, вызывающих воспаление и смерть клеток.

Пять мышей лечили с помощью YM81 и сравнили их состояние с 10 грызунами, которым давали плацебо, через 17 часов после передозировки парацетамола. По сравнению с контрольной группой уровни аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, двух биомаркеров воспаления печени, у подопытных животных оказались значительно ниже. Это говорит о том, что YM81 уменьшает воспаление печени и предотвращает ее повреждение.

Сейчас ученые намерены сосредоточиться на оптимизации YM81 для повышения его эффективности и безопасности. Они полагают, что YM81 сможет помочь и при других воспалительных заболеваниях — к примеру, артрите и подагре. Результаты исследования биохимики представили на заседании Американского химического общества, которое проходит сейчас.

Парацетамол входит в состав сотен медикаментов, в том числе многих лекарств от кашля и простуды для детей. Первые признаки отравления им — тошнота и рвота примерно через сутки после передозировки. Через несколько дней развивается поражение печени, которое может привести к смерти.

Денис Яковлев 75 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.