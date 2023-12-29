Малое Магелланово Облако состоит из двух галактик

На основе данных о движении молодых, массивных звезд и структуре межзвездного пространства астрономы построили новую модель Малого Магелланова Облака. С ее помощью они нашли новые доказательства того, что эта карликовая галактика состоит из двух структур в 16 тысячах световых лет друг от друга.

Магеллановы Облака — две крупнейшие галактики — спутники Млечного Пути. На протяжении как минимум семи миллиардов лет они взаимодействуют друг с другом и с нашей Галактикой.

Так как Большое Облако примерно в десять раз массивнее Малого, именно его чаще всего исследуют при расчетах истории движения этих объектов. К тому же оно почти сохранило свою структуру. А вот его приливные силы оказали разрушительное воздействие на распределение и скорости звезд в Малом Облаке, геометрию которого астрономы пытаются расшифровать более полувека.

Чтобы точно восстановить и спрогнозировать взаимодействие Облаков и Млечного Пути, нам нужно точно понимать структуру Малого Облака. Поэтому авторы нового исследования собрали воедино данные из разных обзоров и построили новую модель этой карликовой галактики. Препринт работы выложен на arXiv.

На основе данных обзора Gaia ученые оценили скорость звезд в разных частях Малого Магелланова Облака. Затем по данным обзора GASKAP в радиодиапазоне они изучили структуру газа в межзвездном пространстве. Совместив все это с информацией из обзора APOGEE, исследователи «соединили» звезды с местами их формирования.

Проанализировав движение и расположение этих звезд, международная группа астрономов пришла к выводу, что скорость не единственный фактор, по которому эти тела можно разделить на две группы, как предполагалось ранее. Составы звезд и межзвездного газа тоже различаются в двух группах. Более того, разделение на структуры заметно в распределении холодного и плотного газа, из которого формируются звезды.

Сопоставив все параметры, ученые сделали вывод, что Малое Магелланово Облако состоит как минимум из двух систем. Расстояние между ними — примерно 16 тысяч световых лет (около пяти килопарсек). Но с точки зрения Земли они выглядят единой галактикой, потому что полностью накладываются друг на друга. В каждой их них рождаются новые звезды.

Распределение звезд в «передней» структуре и «задней» структуре. Крестиком отмечен центр Малого Магелланова Облака. Стрелка указывает направление расположения Большого Магелланова Облака / © Murray et al.

Возможно, обе системы — остатки бывших галактик. Различие в металличности их звезд и особенности межзвездного газа можно объяснить разными историями эволюции.

С другой стороны, расположенная ближе к нам система может быть основной галактикой, а дальняя — ее «обломком», который образовался под влиянием приливных сил Большого Облака. Или даже «мостом» между Облаками, что, впрочем, маловероятно, поскольку у двух структур почти одинаковая масса.

Низкая металличность делает Малое Магелланово Облако отличной «лабораторией» для изучения физики межзвездного пространства во времена «космического полдня» на красном смещении z = 2-3, когда Вселенной было от двух до трех миллиардов лет (исключительное совпадение в значениях). Поэтому ученым так важно понять структуру этого сложного объекта.

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