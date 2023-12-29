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В МГППУ проанализировали поведение игроков в Dota 2
Ученые из МГППУ провели анализ поведения игроков в популярной видеоигре Dota 2 и выявили связь между чертами личности и поведением в игровой реальности. Участники прошли психологическое тестирование, а их поведение в игре изучалось на основе тысяч игровых матчей.
Результаты показали, что игроки с большим опытом игры, как правило, менее общительны, но более активны политически. В игровом процессе они более зависимы от партнеров по команде и менее сосредоточены на себе. Вторая группа подростков с меньшим игровым опытом оказалась более независимой и меньше склонной оказывать помощь товарищам по игре. Ученым удалось также установить, что подростки, совершающие больше игровых «убийств», более сосредоточены на воображаемой аудитории, то есть больше погружены в виртуальный мир.
Исследователи представили результаты корреляционного анализа, который позволил выявить связь между личностными особенностями игроков и их поведением в виртуальном пространстве игры Dota 2. Анализ проведен на основе данных исследований Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ. Итоги исследования опубликованы в научном журнале «Психологическая наука и образование».
Игра Dota 2 выбрана из-за своей популярности в молодежной среде и возможности анализировать поведение игроков на основе видеозаписей игровых матчей. Участниками исследования стали 203 игрока в России, из которых 98 процентов — юноши от 14 до 25 лет.
«Для участия в исследовании подростки должны были поделиться своим профилем на веб-странице Dotabuff , предоставляя доступ к истории своих игровых матчей. Это было принципиально важно для проведения объективного анализа, — рассказывает руководитель Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Рубцова. — Полученные данные показали, что потребность в ролевом опыте возрастает с возрастом, что вполне объясняется психологическими потребностями взрослеющих подростков».
В целом, результаты исследования подтверждают наличие разнообразных связей между личностными характеристиками и особенностями поведения в виртуальной игровой реальности. В то же время пока этих данных недостаточно, необходимы дальнейшие исследования. Конечным результатом должна стать разработка модели анализа видеоигровых взаимодействий, которая позволит создавать психологические портреты геймеров. На их основе можно будет, например, отбирать подростков, имеющих способности к киберспорту, а также выявлять молодежь из групп риска — в то числе со склонностью к суицидальному и рискованному поведению.
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