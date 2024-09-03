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47 минут назад
Любовь Соковикова
102

Рябь в Млечном Пути появилась из-за древнего столкновения галактик

В движении звезд, пролегающих сквозь Млечный Путь, существуют закономерности. К такому выводу астрономы пришли, обнаружив таинственную рябь, которая простирается на четверть диска Галактики. Данные, полученные с помощью спутника Европейского космического агентства Gaia, указали на то, что рябь образовалась в результате древнего межгалактического столкновения.

Астрономия
# ESA
# Gaia
# галактика
# космос
# Млечный путь
Открытие, основанное на данных спутника Европейского космического агентства Gaia, дарит новое понимание эволюции нашей галактики / © ESA

Наша Галактика сформировалась примерно 14 миллиардов лет назад, когда облака газа и пыли объединились под действием гравитации и образовали обширное сферическое «гало», а затем плотный и яркий диск. Хотя Млечный Путь обычно изображен в виде плоского диска, его структура гораздо сложнее, к тому же он не раз сталкивался с другими галактиками.

Напомним, что выявить отчетливый S-образный изгиб в диске Млечного Пути удалось во время исследований, начавшихся в 1960-х годах. Считается, что изгиб появился в результате повторного столкновения нашей Галактики с ее меньшим по размеру соседом. 

Теперь же авторы исследования, принятого к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, проанализировали движения двух разных групп молодых звезд и сравнили их вертикальное и горизонтальное положение с компьютерной моделью Млечного Пути. Результаты помогли выявить таинственную рябь, простирающуюся на четверть галактического диска, а также показали, что S-образный изгиб образовался в результате волны, возникшей из-за столкновения с другой галактикой.

«Наша Галактика хорошо скрывает свои раны. Следы предыдущих столкновений можно увидеть, только обратив внимание на едва заметные признаки неправильного положения или движения звезд», — объяснили астрономы.  

Две полученные модели показали, что звезды движутся вперед и назад вдоль радиальной оси Галактики, а также вверх и вниз. Авторы исследования отметили, что модели статистически связаны. Значит, рябь могла появиться из-за одной огромной волны, причина которой кроется в столкновении Млечного Пути с меньшей по размерам галактикой.

«Будущие работы, в которых анализируются другие наборы данных, а также различные модели формирования галактик, позволят получить более подробную информацию о формировании и эволюции наблюдаемого объекта и более подробное динамическое описание того, как волны распространяются в диске Млечного Пути», — заключили авторы научной работы.

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Астрономия
# ESA
# Gaia
# галактика
# космос
# Млечный путь
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