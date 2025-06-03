Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Столкновение Андромеды и Млечного Пути оказалось не таким вероятным
Когда ученые предсказывали неизбежное столкновение нашей Галактики с Андромедой через пять миллиардов лет, они учитывали лишь взаимодействие этих двух гигантов Местной группы. Теперь исследователи учли участие других соседей. Оказалось, Галактика Треугольника и Большое Магелланово Облако радикально меняют прогнозы.
Млечный Путь не одинок. В Местной группе, помимо двух гигантов — нашей Галактики и Андромеды, — находится еще около сто маленьких галактик. Скорее всего, немало тусклых соседей нам еще предстоит открыть. Все они гравитационно влияют друг на друга.
Ученые уже больше века знают, что Андромеда сближается с Млечным Путем со скоростью около ста километров в секунду. С появлением более точных данных наблюдений удалось рассчитать и «дату» встречи — примерно через пять миллиардов лет. Столкновение и слияние казались неизбежными.
В новом исследовании международная группа ученых смоделировала судьбу гигантов, используя новейшие данные, собранные космическими телескопами «Хаббл» и Gaia. Оказалось, вероятность слияния Андромеды и Млечного Пути не так велика, если учесть влияние небольших «соседей».
По оценкам, на маленькие галактики приходится примерно четверть массы Местной группы. Тем не менее они оказывают существенное влияние на судьбу скопления, как показало новое моделирование.
В исследовании ученые моделировали системы из двух, трех и четырех тел. Симуляция взаимодействия лишь Андромеды и Млечного Пути дала те же результаты, что и прошлые расчеты, — высокую вероятность слияния. Это доказывает, что в ранее проведенных исследованиях не было ошибок — просто теперь у ученых появились более точные данные и возможность выполнять гораздо более сложные вычисления.
Добавление в расчеты Галактики Треугольник, третьей по массивности в Местной группе, повысило вероятность слияния гигантов. Участие четвертого члена, Большого Магелланового Облака, снизило шансы на формирование одной большой эллиптической галактики. Причина такого существовенного влияния — в его орбите.
Большое Магелланово Облако (БМО) — крупнейшая галактика-спутник Млечного Пути и четвертая по массивности в Местной группе. БМО небольшое — всего 15% от массы нашей Галактики. Зато его гравитационное влияние направлено перпендикулярно взаимодействию гигантов. В результате, Большое Магелланово Облако «сбивает» движение Галактики достаточно сильно, чтобы снизить вероятность слияния с Андромедой.
Новейший прогноз такой: либо Андромеда и Млечный Путь столкнутся примерно через 8-10 миллиардов лет, либо они пронесутся мимо друг друга и продолжат независимое развитие. Эти два сценария почти равновероятны. Вероятность столкновения гигантов в течение пяти миллиардов лет, как предсказывалось ранее, оказалась меньше двух процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
«Эти результаты имеют большое значение для судьбы нашей Галактики. Ранее казалось, что ей предопределено слиться с Андромедой, сформировав исполинскую „Млечномеду”. Теперь есть шанс, что она избежит такой судьбы», — объяснила соавтор исследования Алис Дисон, профессор из Института вычислительной космологии при Даремском университете (Великобритания).
В новом моделировании не учитывалась внутренняя структура галактик, возможные изменения массы и переменчивость распределения вещества. Также ученые не рассматривали влияние других объектов в Местной группе. Обновленные каталоги наблюдений Gaia позволят уточнить прогнозы.
Американские исследователи создали плодовых мушек, способных пристраститься к кокаину. Генетически модифицированных насекомых планируют использовать для изучения основ кокаиновой зависимости у людей.
Общее правило всей мировой космонавтики — стерилизовать аппараты, а особенно посадочные: ученые стараются избежать занесения земной жизни в другие миры. Теперь появилась идея, наоборот, целенаправленно доставить устойчивые к экстремальным условиям микроорганизмы в предполагаемый океан подо льдом спутника Сатурна.
Как насекомое весом в несколько миллиграммов чувствует мир под ногами? Ученые выяснили, что комнатные мухи использовали особые сенсоры в лапках для точного определения силы и ее динамики. Исследование не только пролило свет на биомеханику насекомых, но и поможет в разработке нового поколения роботов.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Третий раз подряд испытания второй модификации Starship вышли неудачными. Причем, в отличие от прошлых двух случаев, в этот раз не смогла отработать нормально даже первая ступень. Похоже, SpaceX не смогла корректно увидеть причины двух предшествующих частичных неудач, поэтому принятые меры по исправлению технических проблем не дали результатов.
Команда российских исследователей, включая ученых из НИУ ВШЭ, применили искусственный интеллект для анализа подписок 4,5 тысячи студентов на VK-сообщества. Оказалось, что алгоритмы могут с высокой точностью предсказывать, кто отличник, а у кого трудности с учебой.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
Колония на Марсе к 2050 году: построит ли Илон Маск город на Красной планете
«Очень интересно открывать что-то новое: день, когда эксперимент дал не то, что ты ожидал, — это замечательный день»
Эти забавные животные
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии