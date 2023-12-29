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ПНИПУ
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В ПНИПУ нашли способ улучшить двигатели

4.3

На производстве в машиностроении, энергетике, строительстве и металлургии используют синхронные двигатели. Они преобразуют электричество в механическую энергию. Их применяют, например, в угольных и цементных мельницах, насосных и вентиляционных установках, подъемно-транспортных машинах и конвейерах. Существующие регуляторы не обладают достаточным быстрым действием. Ученые ПНИПУ предлагают заменить их на финитные, которые позволяют добиться более высоких показателей качества и оптимизировать производственные процессы.

ПНИПУ
# двигатели
# магнит
# ротор
# электромагнитизм
двигатели
В ПНИПУ нашли способ улучшить двигатели / © Getty images

Исследование опубликовано в журнале «Электротехника». Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Электродвигатели состоят из двух главных элементов – ротора, вращающейся части двигателя, и неподвижного статора. Ротор находится внутри статора. При подаче напряжения возникает электромагнитное поле, которое приводит его в движение, запускает процесс преобразования энергии в действие. По принципу работы выделяют синхронные и асинхронные электродвигатели.

Асинхронные считаются надежными и долговечными, их поломки обычно возникают из-за износа деталей или короткого замыкания. Если это случается, то приходится останавливать производственный процесс, детали обходятся дорого, менять их на крупногабаритном двигателе сложно.

Синхронные двигатели с постоянными магнитами набирают популярность и могут эффективно работать в сочетании с насосами, компрессорами, дробилками, вентиляторами, конвейерными лентами, системами отопления и вентиляции. Их преимущества заметны в оборудовании, которое работает при динамических нагрузках или на низких скоростях. Применение таких двигателей сокращает износ деталей и простои из-за ремонта или техобслуживания.

Именно поэтому пермские политехники выбрали для исследования наиболее распространенный синхронный двигатель с постоянными магнитами. Ученые предлагают использовать финитные регуляторы (от французского finit – «конец», «завершать»). Они помогают плавно и быстро отрегулировать параметр из начальной стадии в нужную конечную.

Финитные регуляторы по сравнению, например, с векторной системой управления, не требуют применения дорогостоящих аппаратов с большой вычислительной мощностью, которые увеличивают время внесения изменений в работу двигателя. Для некоторых технологических процессов требуется максимальное быстродействие. Это позволяет использовать такие регуляторы для станков ЧПУ (с числовым программным управлением), с помощью которых обрабатывают металлы, дерево и пластмассы.

Ученые ПНИПУ сравнили две этих системы управления двигателем и рассмотрели их основные характеристики: ток и напряжение статора (неподвижной части), скорость вращения и положение вала электродвигателя.

«Для выбранного синхронного двигателя с постоянными магнитами минимальное время, за которое регулируемый показатель перейдет из начального состояния в нужное, в векторной системе составило 0,66 секунды, a в системе управления с финитным регулятором – 0,33 секунды. То есть система с финитным регулятором вдвое быстрее», – рассказывает инженер кафедры микропроцессорных средств автоматизации Пермского Политеха Ростислав Юдин.

Ученые ПНИПУ предлагают использовать электродвигатели с финитным регулятором, потому что они эффективнее и могут применяться в технологических процессах, которые требуют максимального быстродействия. Это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и повысить качество работы двигателя и уменьшить расход электроэнергии. 

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# двигатели
# магнит
# ротор
# электромагнитизм
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