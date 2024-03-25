Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы нашли две самые ранние группы звезд Млечного Пути
Шива и Шакти — так астрономы назвали две группы древних звезд нашей Галактики. Судя по их параметрам и движению, это остатки первых «кирпичиков» Млечного Пути со времен, когда он еще не принял привычную нам форму.
Один из самых интересных вопросов современной астрофизики: как формируются и развиваются массивные галактики? Как показала практика, мы можем приблизиться к ответу, изучая «карту» нашей родной Галактики — Млечного Пути. Такая возможность появилась у астрономов не столь давно, ведь для подобных масштабных исследований требуются точные данные о движении, возрасте и других параметрах миллиардов звезд. По этим параметрам можно вычислить, когда и на каких орбитах сформировались эти объекты, родились они в Млечном Пути или присоединились к нему в процессе слияния с Галактикой либо скоплением.
Когда галактики сливаются, каждая из них приносит с собой запасы водорода, из которых в турбулентных условиях начинают формироваться новые звезды. Со временем это «бурление» замедляется, звезды первичных скоплений перемешиваются друг с другом и с молодыми звездами. Чем больше времени проходит, тем сложнее выделить составляющие. Например, лишь недавно астрономы выяснили, что Малое Магелланово Облако состоит из двух скоплений.
К счастью, какие-то «следы» родства между звездами отдельных скоплений все равно остаются. В частности, в направлении и энергии их движения. Именно по этим параметрам в новом исследовании ученые из Института астрономии Макса Планка выявили две новые подструктуры Млечного Пути в данных обзора «Гайя».
В нашей Галактике возраст, металличность, движение и орбиты звезд взаимосвязаны. В диске находятся в основном богатые металлами звезды, рожденные in situ, в Млечном Пути. Присоединившиеся в процессе слияний светила расположены в основном в гало Галактики, растянувшемся на десятки килопарсек. Среди них выделяют группу «Гайя — Колбаса — Энцелад» (GSE), остатки поглощенной миллиарды лет назад карликовой галактики.
Также астрономы нашли в гало популяцию Splash, состоящую из богатых металлами звезд. Ученые предположили, что эти звезды сформировались в диске Млечном Пути, но их выкинуло оттуда на ранних этапах во время какого-то слияния. В 2022 году исследователи выделили группу еще более старых, бедных металлами звезд, — «Бедное старое сердце» Млечного Пути (POH).
Чтобы понять, на какую из этих групп больше всего похожи объекты новых подструктур Млечного Пути, авторы работы использовали данные о составе звезд из Слоуновского обзора (SDSS). Оказалось, обе группы бедны металлами (астрономы называют металлами все элементы тяжелее водорода и гелия), причем по характеристикам они беднее самых старых звезд диска. Больше всего они похожи на звезды «Бедного старого сердца», нежели на «присоединенные» звезды GSE.
Сопоставив данные, ученые пришли к выводу, что эти две подструктуры — Шива и Шакти — остатки первых «кирпичиков» Млечного Пути. Они присоединились более 12 миллиардов лет назад, незадолго до того, как сформировался диск Галактики. Судя по всему, они были массивнее и плотнее GSE. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.
В подструктуре Шакти ученые выделили примерно 1,7 тысячи звезд, в Шиве — около 5,6 тысячи. Суммарная масса звезд каждой из них — приблизительно 10 миллионов солнечных масс. Также исследователи выделили в окрестностях Млечного Пути шаровые скопления, которые могли присоединиться вместе с Шивой и Шакти. Кстати, названия неслучайны: это имена пары индуистских божеств, союз которых породил нашу Вселенную.
«Удивительно, что мы вообще можем различить эти древние структуры. Млечный Путь значительно изменился со времен формирования этих звезд, и мы не ожидали различить их в виде группы. Это стало возможным благодаря беспрецедентным данным, которые мы получаем от „Гайи“», — объяснил уникальность открытия Кхьяти Малхан (Khyati Malhan), главный автор новой работы.
Подтвердить эти выводы можно будет в скором времени, когда станут доступны результаты обзоров WEAVE и 4MOST. В новом исследовании ученые использовали лишь данные из определенных областей Млечного Пути. Вероятно, группы Шива и Шакти на самом деле гораздо больше.
Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
Почти в 60% случаев, когда дети внезапно умирали в младенческом возрасте, они спали на одной кровати с родителями. Об этом говорят результаты исследования, которое провели в США.
По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.
Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.
В декабре 2023 года WIRED сообщил, что миллиардер Марк Цукерберг, один из главных архитекторов современного мира, в котором доминируют социальные сети, скупает обширные участки земли на гавайском острове Кауаи. Там Цукерберг и его жена Присцилла Чан строят гигантский комплекс, известный как ранчо Коолау. Строительство, по оценкам, обойдется более чем в 400 миллионов австралийских долларов. Поместье площадью более 5,5 миллиона квадратных метров обнесено двухметровой стеной и патрулируется многочисленными охранниками, разъезжающими на квадроциклах по окрестным пляжам. Во владениях Цукерберга трудятся несколько сотен местных гавайцев. Они дали обязательство не разглашать, сколько их именно и чем конкретно они занимаются. В подзаголовке WIRED подчеркивается, что на ранчо Цукерберга в Коолау планируется строительство «огромного подземного бункера». Кажется, именно эта деталь вызывает особый интерес и у репортеров, и у сторонников теории заговора.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Хватит ли нам лития?
Разгадка парадокса Ферми: самопожирание цивилизаций или вариант Циолковского?
Глобальное потепление спасло треть миллиона британцев в XXI веке. Или даже больше?
Объединяй и властвуй — как создать из квантовых компьютеров квантовый интернет
Ак-Баур: Стоунхэндж по-казахски
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии