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12 минут назад
Дарья Г.
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В Млечном Пути нашли гигантское «семейство» звезд, которое готовится хаотично разлететься по Галактике

5.2

Нередко «родственные» звезды продолжают двигаться по Галактике группой. В новом исследовании ученые обнаружили звездную «семью», которая не похожа ни на одну из известных. Тысячи молодых светил из одной области звездообразования сейчас разлетаются во всех направлениях.

Астрономия
# ESA
# Gaia
# Млечный путь
# молодые звезды
# эволюция звезд
«семейство» звезд Офион
Иллюстрация расположения «семейства» звезд Офион в Млечном Пути / © European Space Agency

Звезды, которые сформировались в одной области звездообразования примерно в одно время, иногда называются семьями. Из-за бурной активности и близкого соседства со временем молодые светила «разбегаются». Порой они даже вылетают из плоскости диска Галактики. Небольшие «семьи» исчезают бесследно, более крупные иногда продолжают свое движение вместе.

Чтобы выявить «родственные» звезды, исследователи смотрят в первую очередь на их движение, а потом на возраст и состав. Раньше «семьи» удавалось найти лишь случайно, по схожему поведению группы. Теперь у астрономов есть подходящая база для поисков — наблюдения космического телескопа Gaia.

По данным, собранным Gaia, ученые создают первую масштабную трехмерную карту Млечного Пути. Помимо информации о движении светил, аппарат собирает их спектры. Не всегда в высоком разрешении, но в большом количестве. Так, в базе Gaia накопились спектральные данные низкого разрешения примерно 220 миллионов звезд Галактики. Проанализировать и отсортировать такой объем — непростая задача.

Новую модель анализа спектральных данных Gaia ученые описали в работе, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal. Модель Gaia Net работает со звездами разного возраста, массы, температуры и стадий развития.

С помощью этого нового инструмента исследователи впервые с высокой точностью изучили распределение самых молодых звезд. Когда авторы модели отсортировали звезды младше 20 миллионов лет, они увидели неизвестную ранее группу «родственников». Новой огромной «семье» звезд дали название Офион.

В состав Офиона входит более тысячи звезд. Они находятся примерно в 650 световых годах от нас, в середине созвездия Змееносец. Главное — все звезды «семейства» движутся хаотично в разных направлениях. Их бы никогда не удалось «связать» друг с другом без данных Gaia.

Слева: «семья» звезд Офион в данных Gaia на «карте» этой области Млечного Пути. Звезды Офион обведены черной линией. Справа от Офиона кругом обведены звезды в молекулярном облаке ρ Змееносца, одной из ближайших к нам областей звездообразования. Справа: диаграмма Герцшпрунга — Рассела всех звезд в области, обведенной черной линией. Звезды Офиона отмечены желтым / © Dylan Hudson et al, The Astrophysical Journal (2025)

Обычно звезды из одной области образования летят со схожими скоростями. Расхождение редко превышает несколько километров в секунду. Именно поэтому астрономы находили «семьи» возрастом более 100 миллионов лет.

Разброс скоростей звезд Офиона превышает 20 километров в секунду. В их движении нет никакой структуры. Авторы научной работы предположили, что область звездообразования Офиона слишком быстро потеряла газ из-за сверхновых и гравитационного взаимодействия с соседними массивными скоплениями молодых звезд. Разлетающееся вещество «подтолкнуло» звезды и добавило хаотичности в их движение.

Вскоре по космическим меркам звезды Офиона бесследно разлетятся по Млечному Пути. Астрономам просто повезло «поймать» их на раннем этапе движения. По словам соавтора работы Марины Кункель, исследователя из Университета Северной Флориды (США), открытие Офиона «меняет представления [ученых] о природе звездных групп и методах их поиска».

В марте 2025 года космический телескоп Gaia завершил работу. Он прослужил более 10 лет, но работа проекта на этом не заканчивается. Публикация новых баз данных и тем более их анализ продлится еще долгие годы. Следующий крупный каталог данных Gaia выпустят в конце 2026 года. Полный каталог данных за все время работы телескопа выйдет не раньше конца 2030-го.

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Астрономия
# ESA
# Gaia
# Млечный путь
# молодые звезды
# эволюция звезд
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1 Комментарий
Nikita Lazarenko
Nikita Lazarenko
17 секунд назад
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