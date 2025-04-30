Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Млечном Пути нашли гигантское «семейство» звезд, которое готовится хаотично разлететься по Галактике
Нередко «родственные» звезды продолжают двигаться по Галактике группой. В новом исследовании ученые обнаружили звездную «семью», которая не похожа ни на одну из известных. Тысячи молодых светил из одной области звездообразования сейчас разлетаются во всех направлениях.
Звезды, которые сформировались в одной области звездообразования примерно в одно время, иногда называются семьями. Из-за бурной активности и близкого соседства со временем молодые светила «разбегаются». Порой они даже вылетают из плоскости диска Галактики. Небольшие «семьи» исчезают бесследно, более крупные иногда продолжают свое движение вместе.
Чтобы выявить «родственные» звезды, исследователи смотрят в первую очередь на их движение, а потом на возраст и состав. Раньше «семьи» удавалось найти лишь случайно, по схожему поведению группы. Теперь у астрономов есть подходящая база для поисков — наблюдения космического телескопа Gaia.
По данным, собранным Gaia, ученые создают первую масштабную трехмерную карту Млечного Пути. Помимо информации о движении светил, аппарат собирает их спектры. Не всегда в высоком разрешении, но в большом количестве. Так, в базе Gaia накопились спектральные данные низкого разрешения примерно 220 миллионов звезд Галактики. Проанализировать и отсортировать такой объем — непростая задача.
Новую модель анализа спектральных данных Gaia ученые описали в работе, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal. Модель Gaia Net работает со звездами разного возраста, массы, температуры и стадий развития.
С помощью этого нового инструмента исследователи впервые с высокой точностью изучили распределение самых молодых звезд. Когда авторы модели отсортировали звезды младше 20 миллионов лет, они увидели неизвестную ранее группу «родственников». Новой огромной «семье» звезд дали название Офион.
В состав Офиона входит более тысячи звезд. Они находятся примерно в 650 световых годах от нас, в середине созвездия Змееносец. Главное — все звезды «семейства» движутся хаотично в разных направлениях. Их бы никогда не удалось «связать» друг с другом без данных Gaia.
Обычно звезды из одной области образования летят со схожими скоростями. Расхождение редко превышает несколько километров в секунду. Именно поэтому астрономы находили «семьи» возрастом более 100 миллионов лет.
Разброс скоростей звезд Офиона превышает 20 километров в секунду. В их движении нет никакой структуры. Авторы научной работы предположили, что область звездообразования Офиона слишком быстро потеряла газ из-за сверхновых и гравитационного взаимодействия с соседними массивными скоплениями молодых звезд. Разлетающееся вещество «подтолкнуло» звезды и добавило хаотичности в их движение.
Вскоре по космическим меркам звезды Офиона бесследно разлетятся по Млечному Пути. Астрономам просто повезло «поймать» их на раннем этапе движения. По словам соавтора работы Марины Кункель, исследователя из Университета Северной Флориды (США), открытие Офиона «меняет представления [ученых] о природе звездных групп и методах их поиска».
В марте 2025 года космический телескоп Gaia завершил работу. Он прослужил более 10 лет, но работа проекта на этом не заканчивается. Публикация новых баз данных и тем более их анализ продлится еще долгие годы. Следующий крупный каталог данных Gaia выпустят в конце 2026 года. Полный каталог данных за все время работы телескопа выйдет не раньше конца 2030-го.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ впервые применил в одном эксперименте два метода — магнитоэнцефалографию и морфометрический анализ — для изучения детей с расстройствами аутического спектра. Оказалось, что мозг детей с аутизмом хуже справляется с фильтрацией и пониманием звуков, особенно в той части, которая обычно отвечает за речь.
Владимир Донченко (Volodymyr Donchenko) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Пекине. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с высокотехнологичными визуальными образами, создавая футуристические города, космические станции и машины будущего. Его работы впечатляют масштабом и вниманием к деталям.
Исследователи из Италии и США вдохновились историей Эммы Марии Мацценги, которая в 90 лет преодолела дистанцию в 200 метров за 51,47 секунды и побила мировой рекорд в своей категории. Целью медиков было узнать, за счет чего стал возможен такой результат.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
В космической области, которую десятилетиями считали «пустой», астрофизики обнаружили гигантское молекулярное облако. Масса структуры в тысячи раз превышает солнечную. Облако открыли благодаря свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Этот метод еще никогда не применяли для поиска подобных объектов.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Разгадка парадокса Ферми: самопожирание цивилизаций или вариант Циолковского?
25 самых щедрых компаний
Компьютерная эволюция
Ак-Баур: Стоунхэндж по-казахски
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии