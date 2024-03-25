Геологи назвали Гренландию родиной Скандинавии

Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия покоятся на части земной коры, которую называют Балтийским щитом. Чтобы больше узнать о его происхождении, ученые из университетов Копенгагена (Дания) и Западной Австралии изучили кристаллы циркона из речного песка и горных пород Финляндии. О своих выводах они рассказали в журнале Geology.

Исследователи пришли к выводу, что по нескольким параметрам химические следы кристаллов совпадают с таковыми у некоторых пород, которые нашли в Североатлантическом кратоне Западной Гренландии — одном из древнейших в мире. Выявленные признаки указывают на то, что финские горные породы намного старше всех тех, которые до того обнаруживали в Скандинавии. Но при этом они соответствуют возрасту образцов, добытых в Гренландии, — примерно 3,75 миллиарда лет.

Геологи предположили, что Балтийский щит отделился от Гренландии и дрейфовал в течение сотен миллионов лет, пока не остановился в том месте, где сейчас находится Финляндия. Там плита росла и накапливала новый геологический материал, пока не превратилась в район Скандинавии. Кстати, в те далекие времени, как полагают ученые, Земля могла быть похожа на водный мир, а в ее атмосфере не было кислорода.

«Понимание того, как образовались континенты, помогает понять, почему наша планета — единственная в Солнечной системе, на которой есть жизнь. Ведь не будь на ней подвижных гранитных континентов и жидкой воды, и нас бы не было. Потому что материки влияют и на океанические течение, и на климат, то есть на решающие факторы жизни на планете», — поделился мнением первый автор исследования Андреас Петерссон из Университета Копенгагена.

Работа ученых помогла скорректировать данные о прошлом Земли. Наиболее распространенные модели предполагают, что континентальная кора нашей планеты начала формироваться, когда появилась последняя, то есть приблизительно 4,6 миллиарда лет назад. Новое исследование показало, что континенты, вероятно, сформировались лишь спустя миллиард лет после появления Земли. Об этом же свидетельствуют и некоторые другие научные работы, авторы которых изучали частицы земной коры из других частей света.

Так, например, в Австралии, Южной Африке и Индии обнаружили похожие частицы породы, но ученые не уверены, происходят они все из одного и того же места или возникли независимо друг от друга. Чтобы выяснить это, нужны дополнительные исследования.

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