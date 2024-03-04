Беднейшие общества планеты оказались счастливее самых счастливых развитых стран

Люди с низким доходом, живущие в развивающихся и неразвитых странах, оказались счастливее, чем те, кто живет в экономически благополучных государствах. Это выяснили ученые из Испании и Канады.

Принято считать, что более высокий доход связан с ощущением большего счастья. Такую корреляцию выявляли предыдущие исследования. Однако они были сосредоточены на странах с хорошо развитой экономикой и не брали во внимание сообщества с низким уровнем благосостояния, где денежный обмен не так важен в повседневной жизни.

Исследователи из университетов Макгилла (Канада) и Барселоны (Испания) опросили 2966 человек из коренных общин в 19 местах, которые расположены в разных точках мира. Денежный доход имели только 64% опрошенных домохозяйств. Авторы научной статьи, опубликованной в PNAS, зафиксировали более высокую среднюю удовлетворенность жизнью у групп с очень низким уровнем состоятельности. При этом показатели оказались такими же, как в богатых странах.

Участники исследования оценивали свое субъективное ощущение счастья по шкале от одного до 10 баллов. Вопрос об удовлетворенности жизнью им задавали после разговора о демографическом и экономическом состоянии домохозяйства, местной окружающей среде, зависимости от природных ресурсов и проблемах, связанных с изменением климата. Интервью проводились лично, на местном языке и длились от 40 до 90 минут.

Средний балл удовлетворенностью жизнью в небольших сообществах, которые вошли в выборку, составил 6,8 балла: многие изученные общества оценили свой субъективный уровень на 5,1 балла, но в четырех местах среднее значение было выше восьми. Такой уровень удовлетворенности жизнью, согласно предыдущим данным, типичен для богатых скандинавских стран. Например, в Дании этот показатель составляет 7,8 балла, а в Финляндии — 8,1.

В предыдущей работе авторы статьи предположили, что более сильное ощущение счастья в бедных сообществах связано с возможностью больше времени проводить на природе и с близкими людьми. После нового исследования стало понятно, что корреляция может быть сложнее: «Возможно, важные факторы существенно различаются в разных обществах или, наоборот, небольшое подмножество факторов доминирует везде».

Ученые планируют детальнее изучить, что именно позволяет представителям беднейших сообществ чувствовать себя счастливыми. На их взгляд, эта информация поможет обеспечить каждой такой группе достаточную удовлетворенность жизнью, невзирая на кризис устойчивого развития. Тем не менее заявленный ранее тезис, что для счастья людям в рассмотренных странах не нужны блага, которые создают развитые экономики, подтвердился.

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