Низкий доход повлиял на скорость старения мозга

Команда медиков из Швейцарии изучила результаты диагностики головного мозга и сопоставила их с социально-экономическими условиями, в которых жили люди, а именно — уровнем дохода семьи.

Ученые давно интересуются тем, как социально-экономические условия влияют на функционирование, развитие и патологию нервной системы человека. Тем не менее в этой теме остаются белые пятна. К примеру, как личный достаток, доход семьи, район проживания и профессия сказываются на состоянии мозга и когнитивных функциях — способности усваивать и обрабатывать информацию об окружающем мире — в поздней зрелости?

Ответить на этот вопрос попробовали сотрудники отделения популяционной эпидемиологии при Университетской больнице Женевы, а также из Лозаннского и Женевского университетов (Швейцария). Результаты их исследования опубликованы в журнале The Journal of Neuroscience.

В выборку вошел 751 человек, мужчины и женщины, в возрасте от 50 лет до 91 года. Медики учитывали такую информацию об участниках, как пол, возраст, уровень образования, патологии сердечно-сосудистой системы, наличие депрессивных и тревожных расстройств, употребление психоактивных веществ и, наконец, доход семьи. Социально-экономические условия анализировали вместе с результатами МР-релаксометрии (метод количественного изучения показателей магнитной релаксации) и диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии микроструктуры белого вещества мозга.

У людей из семей с более низким доходом выявили признаки опережающего старения белого вещества головного мозга. Исследователи обнаружили большую среднюю диффузию (транспорт молекул H2O в биологических тканях), меньшую плотность нейритов, или аксонов, то есть длинных цилиндрических отростков нервной клетки, а также меньшую миелинизацию (рост содержания липидов и снижение содержания воды в оболочках нервных путей) и более низкий уровень железа.

«Связь семейного дохода со средней диффузией была опосредована плотностью нейритов и миелинизацией; средняя диффузия отчасти выступила „посредником“ в связи дохода с когнитивными способностями. Доход домохозяйства смягчал корреляцию микроструктуры белого вещества с когнитивными функциями, поэтому более высокая средняя диффузия, более низкая миелинизация или плотность нейритов были связаны только с худшими когнитивными способностями у людей из семей с более низким доходом», — отметили авторы научной работы.

В то же время у участников, живущих в более обеспеченных семьях, когнитивные функции сохранялись даже при более высокой средней диффузии, меньшей миелинизации либо плотности нейритов, подчеркнули исследователи. По их мнению, эти выводы предоставили более детальное понимание того, как социально-экономические различия влияют на мозг и когнитивные функции.

Чуть раньше статьи швейцарских медиков в журнале Alzheimer’s & Dementia вышла научная работа ученых из Университета Дьюка (Северная Каролина, США). Их анализ медицинских записей и адресов 1,41 миллиона новозеландцев показал, что на ускоренное старение мозга и развитие деменции — слабоумия — влияет проживание в бедных, неблагополучных, районах.

К 45 годам такие люди имели значительно худшие показатели здоровья мозга, причем независимо от личного дохода и уровня образования. Судя по снимкам МРТ, у жителей наиболее неблагополучных районов мозг выглядел на три года старше, чем должен был с учетом настоящего возраста. Они также показали худшие результаты в тестах на память и сталкивались с большим количеством проблем в повседневной жизни — к примеру, теряли ориентацию в знакомых местах.

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