Бедность оказалась причиной одних заболеваний психики и следствием других

Низкий уровень дохода и социальная депривация коррелируют с повышенной частотой расстройств психики. Но каковы причинно-следственные связи между ними, что первично? Европейские ученые ответили на этот вопрос: взаимосвязи сложные. Причем иногда бедность даже может становиться положительным фактором, практически исключающим развитие определенных психических проблем.

Новое исследование основано на анализе около полумиллиона анкет и геномов, которые доступны в UK Biobank и Psychiatric Genomics Consortium. Для этого использовали полногеномный поиск ассоциаций (GWAS) и менделевскую рандомизацию (MR). Иными словами, ученые установили корреляцию между определенными характеристиками респондентов (взятыми из анкет) и их геномными вариациями (отличиями от генома других людей), а затем для каждой пары «характеристика — набор геномных вариаций» определили, что выступает причиной, а что — следствием.

В качестве характеристик выбрали персональный доход человека, доход домохозяйства и уровень социальной депривации, а также уровень когнитивных способностей. Последний послужил критерием, помогающим отсеивать вмешивающиеся факторы.

Каждая характеристика послужила признаком для полногеномного поиска ассоциаций. А затем ту же процедуру провели уже для индекса бедности — коэффициента на основе первых трех параметров. Что интересно, обнаружилась сильная корреляция между индексом бедности и уровнем когнитивных особенностей, но это не новость.

Из ранее опубликованных научных работ исследователи взяли результаты полногеномного поиска ассоциаций для девяти распространенных психических заболеваний: синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), нервной анорексии и шизофрении, а также расстройств — тревожного, биполярного (БАР), большого депрессивного (БДР), обсессивно-компульствного (ОКР), посттравматического стрессового (ПТСР) и аутистического спектра (РАС). После этого наступила очередь менделевской рандомизации, которая показала причинно-следственные связи в изучаемых данных.

Низкий доход оказался не связанным с аутизмом и БАР, но при этом он является причиной повышенного риска тревожного расстройства, БДР и ПТСР, а также сниженного риска ОКР и анорексии. Два психических расстройства имеют взаимно поддерживающие «отношения» с бедностью — шизофрения и СДВГ. Эти состояния могут быть как причиной ухудшения финансового состояния, так и следствием, все зависит от конкретного случая. Правда, для СДВГ результаты анализа несколько смазанные из-за плейотропии генов, которые ассоциируются с этим расстройством, а для ОКР и тревожного расстройства получился слишком большой доверительный интервал.

Механизм выявленных причинно-следственных связей может быть разным и его определение не входило в цели исследования — это задача для будущих работ. Предположительно, у людей с некоторыми психическими расстройствами снижена трудоспособность, из-за чего падает и доход.

Другие заболевания, в свою очередь, требуют постоянного приема медикаментов или врачебного наблюдения, что выливается в повышенные расходы. Наконец, ряд состояний провоцирует социальную депривацию и трудности в коммуникации, что также способно снизить потенциальный заработок.

Несмотря на то, что геномные варианты, ассоциируемые с бедностью или психическими расстройствами могут передаваться детям, авторы научной работы обращают внимание — это вовсе не означает, что бедность или психические проблемы генетически предопределены. Совсем наоборот: в совокупности, результаты исследования показывают, что уровень дохода — один из весомых факторов психического здоровья населения. И устраняя бедность можно существенно улучшить здоровье огромного количества людей.

Научная работа с описанием исследования опубликована в рецензируемом журнале Nature Human Behaviour, текст находится в открытом доступе. Ее авторы — сотрудники университетов Модены и Реджо-нель-Эмилии (Италия), Утрехта, свободного Амстердамского (Нидерланды), Эдинбурга (Великобритания), а также Лондонской школы экономики и политических наук.

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