  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 минут назад
Василий Парфенов
145

Бедность оказалась причиной одних заболеваний психики и следствием других

6.4

Низкий уровень дохода и социальная депривация коррелируют с повышенной частотой расстройств психики. Но каковы причинно-следственные связи между ними, что первично? Европейские ученые ответили на этот вопрос: взаимосвязи сложные. Причем иногда бедность даже может становиться положительным фактором, практически исключающим развитие определенных психических проблем.

Психология
# бедность
# доход
# Европа
# психическое здоровье
# психическое расстройство
Бедность и психические расстройства
Кадр из фильма «Паразиты» / © CJ Entertainment

Новое исследование основано на анализе около полумиллиона анкет и геномов, которые доступны в UK Biobank и Psychiatric Genomics Consortium. Для этого использовали полногеномный поиск ассоциаций (GWAS) и менделевскую рандомизацию (MR). Иными словами, ученые установили корреляцию между определенными характеристиками респондентов (взятыми из анкет) и их геномными вариациями (отличиями от генома других людей), а затем для каждой пары «характеристика — набор геномных вариаций» определили, что выступает причиной, а что — следствием.

В качестве характеристик выбрали персональный доход человека, доход домохозяйства и уровень социальной депривации, а также уровень когнитивных способностей. Последний послужил критерием, помогающим отсеивать вмешивающиеся факторы.

Каждая характеристика послужила признаком для полногеномного поиска ассоциаций. А затем ту же процедуру провели уже для индекса бедности — коэффициента на основе первых трех параметров. Что интересно, обнаружилась сильная корреляция между индексом бедности и уровнем когнитивных особенностей, но это не новость.

Из ранее опубликованных научных работ исследователи взяли результаты полногеномного поиска ассоциаций для девяти распространенных психических заболеваний: синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), нервной анорексии и шизофрении, а также расстройств — тревожного, биполярного (БАР), большого депрессивного (БДР), обсессивно-компульствного (ОКР), посттравматического стрессового (ПТСР) и аутистического спектра (РАС). После этого наступила очередь менделевской рандомизации, которая показала причинно-следственные связи в изучаемых данных.

Низкий доход оказался не связанным с аутизмом и БАР, но при этом он является причиной повышенного риска тревожного расстройства, БДР и ПТСР, а также сниженного риска ОКР и анорексии. Два психических расстройства имеют взаимно поддерживающие «отношения» с бедностью — шизофрения и СДВГ. Эти состояния могут быть как причиной ухудшения финансового состояния, так и следствием, все зависит от конкретного случая. Правда, для СДВГ результаты анализа несколько смазанные из-за плейотропии генов, которые ассоциируются с этим расстройством, а для ОКР и тревожного расстройства получился слишком большой доверительный интервал.

Механизм выявленных причинно-следственных связей может быть разным и его определение не входило в цели исследования — это задача для будущих работ. Предположительно, у людей с некоторыми психическими расстройствами снижена трудоспособность, из-за чего падает и доход.

Другие заболевания, в свою очередь, требуют постоянного приема медикаментов или врачебного наблюдения, что выливается в повышенные расходы. Наконец, ряд состояний провоцирует социальную депривацию и трудности в коммуникации, что также способно снизить потенциальный заработок.

Несмотря на то, что геномные варианты, ассоциируемые с бедностью или психическими расстройствами могут передаваться детям, авторы научной работы обращают внимание — это вовсе не означает, что бедность или психические проблемы генетически предопределены. Совсем наоборот: в совокупности, результаты исследования показывают, что уровень дохода — один из весомых факторов психического здоровья населения. И устраняя бедность можно существенно улучшить здоровье огромного количества людей.

Научная работа с описанием исследования опубликована в рецензируемом журнале Nature Human Behaviour, текст находится в открытом доступе. Ее авторы — сотрудники университетов Модены и Реджо-нель-Эмилии (Италия), Утрехта, свободного Амстердамского (Нидерланды), Эдинбурга (Великобритания), а также Лондонской школы экономики и политических наук.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# бедность
# доход
# Европа
# психическое здоровье
# психическое расстройство
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Как солнечные циклы влияют на радиацию: когда планировать полет
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Токийский зоопарк Уэно
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Квантовые компьютеры: настоящее и будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Система образования в странах Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Тысяча и один муравей
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Как читать средневековые тексты: полуустав
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Экскурсия
13 Июл
Бесплатно
«Союз» – космический долгожитель
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Солнце и другие звезды
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Июл
1000
Почему мужчины и женщины умирают в разном возрасте
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:09
Татьяна

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Ученые из Китая проанализировали состав древнейших цирконов с помощью машинного обучения. В этих минералах хранится информация о процессах в недрах планеты. По мнению авторов нового исследования, все указывает на то, что перемещения плит в литосфере происходили уже в катархее, 4,2 миллиарда лет назад, то есть гораздо раньше предыдущих оценок.

Геология
# Австралия
# катархей
# литосфера
# тектоника плит
Вчера, 19:14
Дарья Г.

Астрономы нашли черную дыру в ядре поглощенной Млечным Путем галактики

За 13 миллиардов лет своей истории наш Млечный Путь поглотил как минимум шесть других галактик, а скорее всего, больше десяти. И вот ученые нашли «замерзшее во времени» ядро одной из них — черную дыру средней массы.

Астрономия
# центр галактики
# черная дыра
# черные дыры промежуточной массы
# шаровое скопление
Вчера, 18:00
Алиса Гаджиева

Генетики нашли свидетельства древнейшей эпидемии чумы

Авторы нового исследования утверждают, что упадок неолита в Европе, случившийся приблизительно пять тысяч лет назад, связан не с изменением климата или войнами, а с самой ранней эпидемией только что возникшей чумы — хотя раньше столь древнюю чумную палочку ученые считали недостаточно опасной для людей.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# генетика
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# чума
# чумная палочка
8 июля
Полина Меньшова

Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения

Ученые из Великобритании предложили психофизиологическую модель, объясняющую, как именно физические упражнения облегчают симптомы депрессии. Особенно она применима к аэробной нагрузке, например ходьбе, подъему по лестнице, бегу.

Медицина
# ангедония
# депрессия
# физическая активность
# физические упражнения
Вчера, 12:09
Татьяна

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Ученые из Китая проанализировали состав древнейших цирконов с помощью машинного обучения. В этих минералах хранится информация о процессах в недрах планеты. По мнению авторов нового исследования, все указывает на то, что перемещения плит в литосфере происходили уже в катархее, 4,2 миллиарда лет назад, то есть гораздо раньше предыдущих оценок.

Геология
# Австралия
# катархей
# литосфера
# тектоника плит
Позавчера, 10:13
Редакция Naked Science

Гонка загородного строительства в России: какая технология придет первой?

В 2020-х годах скорость ввода загородного жилья в России превысила скорость строительства квартир. Похоже, термин «одноэтажная Россия» вполне может стать реальностью близкого будущего. Что заставляет людей двигаться за город? Почему они не делали этого раньше? Как развиваются технологии строительства и по какой из них можно быстрее всего возвести полноценный дом?

Технологии
# архитектурные технологии
# загородные дома
# строительство
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Бедность оказалась причиной одних заболеваний психики и следствием других

    7 минут назад

  2. Астрономы нашли черную дыру в ядре поглощенной Млечным Путем галактики

    Вчера, 19:14

  3. Генетики нашли свидетельства древнейшей эпидемии чумы

    Вчера, 18:00

  4. Врачи рассказали, как вылечить прыщи

    Вчера, 15:36
Выбор редакции

Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

8 июля

Последние комментарии

Александр Иванов
48 минут назад
Иван, распределение природных богатств, прямо как у нас.

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Александр Иванов
1 час назад
Елена, у нас ПРОРЫВ👆🙄

Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Артем Крутов
2 часа назад
Ну афигеть, они не неубиваемые, удивительно. Теперь про каждый разбитый кибертрак новости будут публиковаться?

Tesla Cybertruck попал в самую тяжелую авариюTesla Cybertruck попал в самую тяжелую аварию

jhon xx zdorovovich
6 часов назад
Сергей, Это она к тому, что ум должен давать преимущества над теми самыми ( силой, скоростью и выносливостью), но есть также и разум, а его наличие

Инфографика: животные с самым сильным укусомИнфографика: животные с самым сильным укусом

Кирилл Найс
7 часов назад
Илон то шутник грёбаный

Маск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планетеМаск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планете

Иван Колупаев
7 часов назад
tempo, Маск конечно человек многих талантов, но навряд ли читает Российскую газету 🙄

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

Иван Колупаев
8 часов назад
tempo, так что там с ядерными испытаниями, не осилили? Ну ладно так и быть погуглю за вас. До запрета подобной практики в 1996 году было осуществлено 2000

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

Марина Круглова
8 часов назад
N., я говорю по личному опыту и опыту других людей, что хорошее питание и смена образа жизни помогает избавиться от депрессии. Но наверное это из-за

Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зренияАнтидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения

tempo more
8 часов назад
И., https://rg.ru/2016/09/14/instrukciia-kak-sdelat-mars-obitaemym.html Ознакомьтесь на досуге осваиватель Марса.

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

savage G59
8 часов назад
Алексей, тебе кто интернет провёл??отключи

Маск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планетеМаск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планете

tempo more
8 часов назад
И., Понос это твоя семья, я вот тоже пожил в СССР

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил МаскSpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

Masyanya Masyanya
8 часов назад
PotatOS, радар вроде-бы создали, но испытания смоделировали. Насколько я понял

В Китае создали радар, способный отслеживать гиперзвуковые ракеты с беспрецедентной точностьюВ Китае создали радар, способный отслеживать гиперзвуковые ракеты с беспрецедентной точностью

Иван Колупаев
8 часов назад
Василий, впрочем до конца июля на который назначен очередной перенос переноса сроков у них там еще немало времени.

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Иван Колупаев
9 часов назад
Дмитрий, первый полет ЧекМейт запланирован на 2025 год. Но можете кусать локти уже сейчас.

Стало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станциюСтало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станцию

Иван Колупаев
9 часов назад
Василий, ваше недоумение не совсем понятно. Модуль ведь не в космосе болтается, а пристыкован к станции где сидят живые космонавты. Которые могут и

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Дмитрий Токарев
9 часов назад
Опять запад нервно кусает локти. Очередной ЧекМейт, воплощенный в картонном макете. Все глаголы в тексте будущего времени. Будет, полетят, придут,

Стало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станциюСтало известно, кто первым полетит на новую российскую национальную орбитальную станцию

Natali Bllow
9 часов назад
М., это не из семьи точно, никто не болеет никакими психическими болезнями. Определённые стрессы повлияли, разумеется. После 2022 года вообще пышным

Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зренияАнтидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения

PotatOS gladosovich
11 часов назад
Забавно, на стадии выведения работают исключительно пара боковых ускорителей

Ракета-носитель Ariane 6 совершила первый полетРакета-носитель Ariane 6 совершила первый полет

PotatOS gladosovich
11 часов назад
Я вам больше скажу, налог на воздух снизит потребление воздуха.

«Налог на сахар» снизил ежедневное потребление сладкого«Налог на сахар» снизил ежедневное потребление сладкого

PotatOS gladosovich
11 часов назад
Блин, речь шла о моделировании... Зря время терял

В Китае создали радар, способный отслеживать гиперзвуковые ракеты с беспрецедентной точностьюВ Китае создали радар, способный отслеживать гиперзвуковые ракеты с беспрецедентной точностью

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно