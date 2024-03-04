Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ветеринары выяснили, на сколько стерилизация сокращает жизнь ротвейлеров
Многие исследования о продолжительности жизни собак показывали, что после хирургической стерилизации или кастрации они могут жить дольше. Однако австралийские ученые недавно пришли к противоположному выводу в отношении одной из популярных пород — ротвейлеров.
В основу работы, которую опубликовал журнал Scientific Reports, лег анализ электронных карт пациентов ветеринарных клиник Австралии за период с июля 1994-го по июнь 2021 года. Источником информации стал местный агрегатор таких данных VetCompass Australia.
Авторы отобрали 7185 записей о пациентах породы ротвейлер, из которых 4100 собак были стерилизованными, а 3085 сохранили репродуктивную функцию. Исследователи сопоставили данные, обращая внимание на даты рождения и смерти, пол, а также возраст животных на момент стерилизации.
Выяснилось, что продолжительность жизни у ротвейлеров, лишенных детородной функции, была меньше, чем у их нестерилизованных сородичей. Самцы, которые перенесли соответствующую операцию в возрасте до полутора лет, жили на полтора года меньше, а самки — на год. Тенденция оказалась аналогичной и при расширенном варианте анализа, в котором учитывали ротвейлеров, стерилизованных позднее — до 4,5 лет.
Средняя продолжительность жизни нестерилизованных ротвейлеров в этом исследовании составила чуть более девяти лет как у самцов, так и самок. По меньшей мере половина из рассмотренных собак с сохранной репродуктивной функцией прожили дольше, чем 75 процентов стерилизованных ротвейлеров.
По словам исследователей, результаты стали для них неожиданными, поскольку они разошлись с выводами большинства предыдущих работ. Тем не менее ученые не стали рекомендовать владельцам собак отказываться от стерилизации, поскольку это сопряжено с повышенным риском серьезных болезней, таких как пиометра (гнойное воспаление матки) и опухолей молочных желез.
Кэролайн Джун (Carolynne Joone), одна из авторов и специалист в области медицинских и ветеринарных наук из Университета Джеймса Кука (Австралия), отметила, что выявленное сокращение продолжительности жизни, скорее всего, больше связано с проблемами веса, нежели со стерилизацией как таковой. Она добавила, что советовала бы собаководам кастрировать питомцев, но при этом внимательнее следить за их весом.
Ранее проведенный в США анализ данных ветклиник подтвердил, что у большинства собак, прошедших гонадоэктомию, риск ожирения выше, чем у животных без операции. Среди стерилизованных животных сильнее предрасположены к набору лишнего веса оказались самцы, а не самки. Также ученые выяснили, что от избыточного веса чаще страдали стерилизованные собаки мелких пород. Тем не менее не обошлось без исключений — такие крупные собаки, как лабрадоры-ретриверы, немецкие овчарки и золотистые ретриверы, имели повышенный риск ожирения, как у мелких сородичей.
Австралийские исследователи планируют продолжить работу, включив в нее более широкий круг пород. Они хотят понять, распространяется ли выявленная связь между стерилизацией и меньшей продолжительностью жизни только на ротвейлеров или этот эффект можно наблюдать у других собак.
Международная группа исследователей пересмотрела происхождение теплокровности, проанализировав вымерших предков амниот. Авторы изучили ранее не рассматривавшийся признак эндотермных организмов — маленькие эритроциты.
Неподалеку от Кейптауна в водах Индийского океана исследователи впервые задокументировали, как косатка в одиночку убила молодую белую акулу. Свидетели наблюдали нападение и кусок акульей печени в пасти морского хищника.
Пожилые люди, которые следят за внешним видом и стремятся выглядеть моложе, реже сталкивались с дискриминацией по возрасту. Это выяснили ученые из США в новом исследовании.
Первого марта в России отмечают День кошек. Это одни из самых популярных домашних животных, которые живут рядом с человеком уже порядка десяти тысяч лет. Несмотря на многовековое знакомство, в общении людей и кошек хватает неясностей. Так, французские ученые недавно выяснили, что почти в трети случаев знаки кошачьего неудовольствия толковались ошибочно.
Международная группа исследователей пересмотрела происхождение теплокровности, проанализировав вымерших предков амниот. Авторы изучили ранее не рассматривавшийся признак эндотермных организмов — маленькие эритроциты.
Британский научный обозреватель Дэвид Робсон разбирает в New Scientist причины ухудшения качества спермы у мужчин во всем мире. Naked Science перевел статью, где исследователи пытаются понять причины этого явления и ищут способы обратить ее вспять.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Консоли не сдаются: почему новый Xbox не станет лебединой песней игровых приставок
Топ самых дорогих серийных авто
Идеальные миры
«Роскосмос» раскритиковал корабль Илона Маска: что не так с этой критикой?
Все больше людей ходят с IQOS и GLO, а информации про них мало, и она противоречива. Вредно это или нет?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии