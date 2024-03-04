Ветеринары выяснили, на сколько стерилизация сокращает жизнь ротвейлеров

Многие исследования о продолжительности жизни собак показывали, что после хирургической стерилизации или кастрации они могут жить дольше. Однако австралийские ученые недавно пришли к противоположному выводу в отношении одной из популярных пород — ротвейлеров.

В основу работы, которую опубликовал журнал Scientific Reports, лег анализ электронных карт пациентов ветеринарных клиник Австралии за период с июля 1994-го по июнь 2021 года. Источником информации стал местный агрегатор таких данных VetCompass Australia.

Авторы отобрали 7185 записей о пациентах породы ротвейлер, из которых 4100 собак были стерилизованными, а 3085 сохранили репродуктивную функцию. Исследователи сопоставили данные, обращая внимание на даты рождения и смерти, пол, а также возраст животных на момент стерилизации.

Выяснилось, что продолжительность жизни у ротвейлеров, лишенных детородной функции, была меньше, чем у их нестерилизованных сородичей. Самцы, которые перенесли соответствующую операцию в возрасте до полутора лет, жили на полтора года меньше, а самки — на год. Тенденция оказалась аналогичной и при расширенном варианте анализа, в котором учитывали ротвейлеров, стерилизованных позднее — до 4,5 лет.

Средняя продолжительность жизни нестерилизованных ротвейлеров в этом исследовании составила чуть более девяти лет как у самцов, так и самок. По меньшей мере половина из рассмотренных собак с сохранной репродуктивной функцией прожили дольше, чем 75 процентов стерилизованных ротвейлеров.

По словам исследователей, результаты стали для них неожиданными, поскольку они разошлись с выводами большинства предыдущих работ. Тем не менее ученые не стали рекомендовать владельцам собак отказываться от стерилизации, поскольку это сопряжено с повышенным риском серьезных болезней, таких как пиометра (гнойное воспаление матки) и опухолей молочных желез.

Кэролайн Джун (Carolynne Joone), одна из авторов и специалист в области медицинских и ветеринарных наук из Университета Джеймса Кука (Австралия), отметила, что выявленное сокращение продолжительности жизни, скорее всего, больше связано с проблемами веса, нежели со стерилизацией как таковой. Она добавила, что советовала бы собаководам кастрировать питомцев, но при этом внимательнее следить за их весом.

Ранее проведенный в США анализ данных ветклиник подтвердил, что у большинства собак, прошедших гонадоэктомию, риск ожирения выше, чем у животных без операции. Среди стерилизованных животных сильнее предрасположены к набору лишнего веса оказались самцы, а не самки. Также ученые выяснили, что от избыточного веса чаще страдали стерилизованные собаки мелких пород. Тем не менее не обошлось без исключений — такие крупные собаки, как лабрадоры-ретриверы, немецкие овчарки и золотистые ретриверы, имели повышенный риск ожирения, как у мелких сородичей.

Австралийские исследователи планируют продолжить работу, включив в нее более широкий круг пород. Они хотят понять, распространяется ли выявленная связь между стерилизацией и меньшей продолжительностью жизни только на ротвейлеров или этот эффект можно наблюдать у других собак.

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