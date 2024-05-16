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12 часов назад
Юлия Трепалина
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Отсутствие внутреннего голоса у людей связали со слабой памятью на слова

4.1

Большинству людей присуща внутренняя речь — нечто вроде беззвучного диалога с самим собой. Однако у некоторых, примерно у 5-10 процентов населения, подобный внутренний голос отсутствует. Новое исследование показало, что это может влиять на словесную память.

Психология
# анендофазия
# беседа с собой
# внутренний диалог
# память
# речь
внутренний диалог
Кадр из мультфильма «Похождения императора» / © Walt Disney Feature Animation, Buena Vista Pictures

Лингвист Йоханне Недергорд (Johanne Nedergård) из Копенгагенского университета (Дания) и Гэри Лупьян (Gary Lupyan) из Висконсинского университета в Мадисоне (США) придумали специальный термин для такого состояния: анендофазия. Исследователи предположили, что людям, не ведущим мысленные беседы с собой, будет труднее выполнять задания на вербальную память, в которых нужно запоминать и воспроизводить словесную информацию.

Для проверки гипотезы ученые провели серию тестов. Их участниками стали чуть меньше сотни взрослых добровольцев, у половины из которых внутренний голос был слабо выражен. О результатах эксперимента авторы рассказали в исследовании, недавно опубликованном в журнале Psychological Science.

В первом задании испытуемых попросили запоминать английские слова, схожие по звучанию или написанию, например: bought — caught, taut — wart. На русском это соответствовало бы паронимам «отписка» — «описка», «распутица» — «распутница» и так далее.

По задумке ученых, наибольшие затруднения этот тест должен был вызвать у предрасположенных к анендофазии, поскольку для лучшего запоминания такие слова нужно мысленно проговаривать. Так и произошло: участники со слабовыраженным внутренним голосом запоминали слова заметно хуже.

Во втором задании добровольцам предстояло определить, есть ли на предложенных парах картинок предметы с рифмующимися названиями вроде sock — clock (схожий пример на русском «часы» — «трусы»). Привычка мысленно произносить слова пригодилась и тут, поскольку это облегчало поиск рифмующихся созвучий. В итоге лучше справились участники с «сильным» внутренним голосом.

Впрочем, еще в двух тестах, в которых оценивали способности быстро переключаться между заданиями и различать очень похожие фигуры, ни одна из групп не показала преимуществ.

Авторы пояснили, что более слабая словесная память у несклонных к мысленным беседам людей вряд ли будет заметна в повседневном общении. Исследователи пока затруднились в оценке того, насколько важно наличие или отсутствие внутреннего голоса, поскольку это явление ранее детально не изучали.

По мнению Йоханне Недергорд, есть как минимум одна сфера, в которой способность к внутреннему диалогу с собой имеет значение. Это психотерапия, где некоторые методики предполагают мысленное проговаривание проблем. Ученые планируют продолжить исследования в этой области, чтобы лучше разобраться в вопросе.

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Психология
# анендофазия
# беседа с собой
# внутренний диалог
# память
# речь
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