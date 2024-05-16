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Медики обнаружили белки крови, способные предупредить о раке за семь лет до него
Ученые проанализировали 1463 белка, которые содержатся в крови человека. Из них 371 белок оказался связан с риском развития минимум одного из 19 видов рака.
Чтобы предотвратить заболевание, необходимо понять, какие факторы важны на самых ранних его стадиях, и разработать специальные методы. Такое «упреждение» онкологических заболеваний считалось невозможным, но может стать реальностью благодаря двум недавним исследованиям.
Команда ученых из Оксфордского университета в Великобритании выявила белки, отличающие кровь людей, которым поставят онкологический диагноз более чем через семь лет, от крови тех, у кого такое заболевание не разовьется. Эти белки могут участвовать в развитии рака на самых ранних стадиях, когда полноформатное развитие болезни можно предотвратить. Обе научные работы на эту тему опубликовал журнал Nature.
В рамках первого исследования авторы статей изучили образцы крови 44 645 человек, предоставленные британским биобанком. У 4921 человека из выборки впоследствии обнаружили рак. От каждого участника исследования использовали по одному образцу крови, это позволило получить набор из 1463 белков, 371 из которых был связан с риском развития хотя бы одного из 19 видов рака. Ученым также удалось определить 182 белка, отличавших кровь людей, которые затем заболевали раком, от крови здоровых людей, за три года до постановки диагноза, и 107 белков, которые содержались в пробе минимум за семь лет до выявления болезни.
Во втором исследовании специалисты изучили генетические данные 337 822 человек с онкологическими заболеваниями. На этом этапе удалось выявить 40 белков, которые влияют на риск развития девяти разных видов рака.
Ученые отметили, что не на любой из этих 40 белков могут быть нацелены профилактические препараты. Изменения в уровне некоторых из них способно как уменьшить, так и увеличить риск рака. Кроме того, в ряде случаев возможны непредвиденные побочные эффекты, которые необходимо изучить более детально.
В дальнейшем команда исследователей планирует разобраться, какую именно роль выявленные белки играют в развитии онкологических заболеваний, какие тесты позволят выявлять их в условиях больниц, а также какие лекарства смогут снижать риск злокачественных процессов. Последние же исследования, по словам ученых, имеют большое значение для ранней диагностики и возможного предотвращения рака:
«Они дают много новых сведений о причинах и биологии различных видов рака, включая понимание того, что происходит за годы до того, как рак будет диагностирован».
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