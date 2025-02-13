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36 минут назад
НИУ ВШЭ
39

Создана русскоязычная версия классического теста памяти

4.4

Исследователи из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ и Психиатрической клинической больницы №1 имени Н. А. Алексеева адаптировали для русского языка классический нейропсихологический тест для оценки памяти. Эта версия позволяет оценивать слухоречевую память у взрослых и будет востребована как в медицинской диагностике, так и в научных исследованиях.

НИУ ВШЭ
# деменция
# когнитивные нарушения
# нарушения речи
# память
# речь
# тест Рея
Интеллектуальная активность, в том числе игра в шахматы, и регулярное общение коррелируют со сниженным риском развития деменции / © Оноре Домье, 1863, www.parismuseescollections.paris.fr

Результаты работы опубликованы в журнале The Clinical Neuropsychologist.

Память играет ключевую роль в нашей жизни и часто страдает при различных заболеваниях — от инсульта до деменции. Чтобы врачи могли оценить состояние этой функции, требуются надежные и проверенные инструменты. Один из таких классических методов — тест Рея, разработанный швейцарским психологом Андре Реем еще в середине XX века. Этот тест позволяет оценить слухоречевую память, то есть способность запоминать услышанную информацию. Тест уже давно адаптирован для множества языков, включая норвежский, греческий, арабский и другие, однако русскоязычной версии, подходящей для всех возрастов, до недавнего времени не существовало (год назад вышла версия для молодых взрослых).

Команда исследователей из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ и Психиатрической клинической больницы №1 имени Н. А. Алексеева впервые создала русскоязычную адаптацию теста Рея, универсально подходящую для тестирования взрослых всех возрастов.

Специалисты разработали три варианта списков слов для запоминания, учитывая такие характеристики, как длина слов и частота их использования в речи. Несколько вариантов позволяет использовать тест многократно без риска, что человек запомнит слова с предыдущего тестирования. Более того, русскоязычная версия теста реализована в формате планшетного приложения под названием RAVLT World, которое автоматизирует процесс тестирования и подсчет результатов. Для тех, кто предпочитает традиционные методы, доступна бумажная версия теста.

«Мы надеемся, что русскоязычная версия теста будет активно использоваться специалистами для оценки памяти у самых разных групп пациентов, включая пожилых людей с подозрениями на нейродегенеративные заболевания, взрослых после инсульта или с эпилепсией, — говорит Светлана Малютина, заместитель директора Центра языка и мозга НИУ ВШЭ. — Сейчас материалы теста доступны в бумажном формате, а в 2025 году на RuStore появится мобильное приложение RAVLT World».

Для внедрения теста в клиническую практику необходимы четкие данные о том, какие результаты можно считать нормальными, а какие говорят о нарушениях. Чтобы это определить, исследователи протестировали 354 здоровых русскоязычных добровольца в возрасте от 21 до 89 лет. Полученные результаты помогли установить нормы для разных групп по возрасту, полу и уровню образования. Выяснилось, что пожилые люди запоминают меньше слов, чем молодые, при этом паттерны обучения и забывания схожи. В дальнейшем исследователи планируют сравнить возрастные эффекты при здоровом старении и при когнитивных нарушениях.

«Важно, что в оценке результата теста учитывается уровень образования, — отмечает Виктор Савилов, заведующий отделением «Клиника памяти» Психиатрической клинической больницы №1 имени Н. А. Алексеева. — Такой подход учитывает влияние образования на когнитивные функции и позволяет с большей чувствительностью выявлять когнитивные нарушения».

Кроме того, исследователи адаптировали тест Рея для детей и собрали большую базу данных в группе детей от пяти до 18 лет. Выпуск детской версии теста, который планируется в 2025 году, станет важным шагом в диагностике когнитивных нарушений на ранних этапах развития.

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# деменция
# когнитивные нарушения
# нарушения речи
# память
# речь
# тест Рея
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# галактические нити
# космос
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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