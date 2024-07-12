Ведение дневника надолго повысило стрессоустойчивость

Чтобы легче справляться со стрессом, психологи нередко рекомендуют вести дневник, описывая или анализируя трудные жизненные ситуации. Исследователи из Австралии описали, как с помощью этой практики не только повысить стрессоустойчивость на длительный период времени.

Чтобы эмоции поддавались контролю и не мешали нормальной жизни, люди все чаще проходят психотерапию или используют приемы самопомощи: например, дыхательные практики, привычные успокаивающие ритуалы. Эффект некоторых из них оказывается преувеличенным: например, согласно недавнему исследованию, выплескивание гнева не улучшает состояние. А некоторые методы помогают ненадолго: результат большинства тренингов по жизнестойкости сводится к нулю уже через месяц.

Предыдущие исследования показали, что работа с личным дневником действительно позволяет легче переживать стресс, а cпециалисты из австралийского Университета Маккуори в новой публикации рассмотрели разные техники его ведения и сравнили их эффективность. Результаты их работы доступны в журнале Stress & Health.

В исследовании участвовали 254 служителя церкви. Ученые сосредоточили внимание именно на этом сообществе, поскольку работа в церкви связана с большой эмоциональной нагрузкой: служители сталкиваются с чужим горем (например, болезнями, утратами) и зачастую не разграничивают личную и профессиональную жизнь, общаясь с прихожанами в нерабочее время.

Эксперимент длился пять недель. Участников попросили выделять 15 минут в неделю, чтобы писать в дневник о тяжелых ситуациях, возникавших за последние семь дней. Одна группа священников должна была размышлять о трудностях, которые удалось успешно преодолеть, другая — о том, с чем справиться не получилось, а третья — просто описывать стрессовое событие.

Служителей церкви из выборки опрашивали четыре раза: непосредственно перед началом исследования, сразу после его завершения, а также спустя три и шесть месяцев. Саморефлексивное ведение дневника, когда участники анализировали свое поведение, во всех четырех случаях оказалось эффективнее, чем описательное. А размышления об успешном преодолении трудностей продемонстрировали лучший результат в долгосрочной перспективе: по словам участников эксперимента, устойчивость к стрессовым ситуациям и жизнерадостный настрой после этой практики сохранились даже при проверке через полгода.

Ученые объясняют эффект тем, что размышление о собственных успешных действиях помогает человеку сохранять веру в свои силы: «Если вы уже сталкивались с чем-то однажды и использовали стратегии, которые оказались эффективными, вам легче поверить, что вы сможете сделать это снова».

Тем, кто хочет рефлексировать стрессовые ситуации в личном дневнике, авторы исследования советуют отвечать на следующие вопросы:

1. Что случилось?

2. Как я отреагировал и попытался справиться с ситуацией?

3. Каковы мои цели в этой ситуации?

4. Приближает ли меня то, что я делаю, к моим целям?

5. Что бы я сделал снова, чтобы справиться с подобной ситуацией?

6. Что еще я мог бы попробовать в следующий раз?

7. Куда я могу обратиться за советом?

Полезно также анализировать, что именно помогло пройти через трудный период. Вероятно, дело было в отношении к происходящему, в грамотном распределении времени или в регулярных занятиях спортом. Когда человек четко знает, какие практики приносят ему пользу, сориентироваться и поддержать себя в стрессовой ситуации будет легче.

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