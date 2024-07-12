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9 минут назад
Росатом
15

В «Росатоме» разработали импортозамещающую технологию производства высокочистого фосфора

4.4

Ученые из НИИ НПО «ЛУЧ» и профильного предприятия атомной отрасли АО «Гиредмет», которые входят в научный дивизион госкорпорации «Росатом», а также специалисты РХТУ и ННГУ создали полностью отечественную технологию очистки фосфора и синтеза его соединений. Метод восполнит дефицит высокочистых элементов, которые используют в производстве материалов для аэрокосмической и компьютерной промышленности.

Росатом
# высокочистые материалы
# производство
# промышленность
# фосфор
фосфор
Образец белого фосфора / © BXXXD, en.wikipedia.org

Высокочистый фосфор, то есть с наименьшей суммарной концентрацией примесей, используют для допирования. Этот процесс нужен для изменения свойств полупроводникового материала — как правило, кремния или германия. С его помощью улучшают электрические характеристики материалов. Поставки таких высокочистых элементов из-за рубежа прекратились, поскольку примерно 80 процентов из них приходилось на недружественные страны.

Отечественных разработок и производств в нет. Поэтому перед российскими промышленниками стоит задача в самые короткие сроки не только обеспечить технологический суверенитет, но и перейти на передовые технологии. Внедрение инноваций и высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке. Как итог — повышается конкурентоспособность атомной отрасли и отечественной промышленности в целом.

«Создаваемая в НИИ НПО „ЛУЧ“ технология позволит получать широкую номенклатуру неорганических и органических соединений, которые, в свою очередь, найдут применение во многих отраслях нашей промышленности», — рассказал начальник группы отделения «Техно-Луч» Сергей Марковин.

По завершении исследований ученые из НИИ НПО «ЛУЧ» подготовят исходные данные для проектирования опытно-промышленной линии. На ней отработают внедрение метода в производственный процесс. К концу следующего года предприятие планирует завершить освоение производства материалов и передать первые партии продукта потребителям.

Разработка призвана повысить уровень технологического суверенитета отечественного производства и предоставить возможности для развития рынка химической и электронной отраслей, а еще дать дополнительные рабочие места.

Исследования проходят в рамках комплексной программы Министерства промышленности и торговли «Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года».

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Росатом
14 статей
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
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Росатом
# высокочистые материалы
# производство
# промышленность
# фосфор
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