«Выпускать пар» оказалось неэффективно для подавления гнева

Распространено мнение, что, чтобы справиться с гневом, необходимо дать волю негативным эмоциям. Исследователи из США доказали, что такой метод не позволяет снизить уровень агрессии.

Научные работы неоднократно доказывали, что негативные эмоции плохо сказываются на организме человека. Они меняют структуру нейронных сетей в мозге, ускоряют старение и вызывают серьезные заболевания, в том числе деменцию.

Существуют разные способы, которые позволяют управлять эмоциями, например переоценка и подавление. Популяризаторы психологии нередко предлагают «выпускать пар», позволяя себе злиться, и таким образом справляться с негативными эмоциями. Ученые из Университета Огайо в США проанализировали 154 исследования, в которых участвовали более 10 189 человек, и пришли к выводу, что этот метод неэффективен, поскольку не снижает физиологическое возбуждение. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Clinical Psychology Review.

Исследователи придерживались двухфакторной теории Шехтера-Зингера, согласно которой у любой эмоции есть физиологическая и психологическая составляющие. Они изучали, как с гневом помогают справляться занятия, повышающие физиологическое возбуждение и снижающие его. К первой группе относились бег трусцой, езда на велосипеде, плавание. Ко второй — глубокое дыхание, медитация, постепенное расслабление мышц.

Практики, которые снимали физиологическое возбуждение, снижали и уровень гнева. Даже йога, которая связана с физической активностью, действовала на эмоциональное состояние людей положительно, благодаря фокусу на дыхании. Занятия из другой группы в основном усиливали гнев: это происходило, например, при беге трусцой. Однако физкультура и игры с мячом снижали возбуждение. Исследователи допустили, что эти практики благодаря элементу игры усиливают положительные ощущения или нейтрализуют негативные эмоции.

Авторы научной статьи отдельно отметили, что эмоциональные высказывания о предмете гнева и практики, связанные с ударами и разрушением различных предметов, могли приносить временное облегчение, но с физиологической точки зрения организм оставался возбужденным. Из-за этого гнев не прекращался, а либо оставался на прежнем уровне, либо усиливался.

«На наш взгляд, действительно важно развеять миф о том, что если вы злитесь, то вам следует выпустить пар. Выплескивание гнева может показаться хорошей идеей, но нет ни малейших научных доказательств его эффективности», — пояснили исследователи.

Методы, направленные на снижение физиологического возбуждения, были действенными для участников исследований вне зависимости от социально-демографических характеристик: в выборке были представители разных полов, рас, возрастов и культур. При этом, заметили ученые, многие из рассмотренных практик не требуют финансовых вложений.

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