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Запиши и уничтожь: психологи проверили простой способ побороть гнев
Существует немало методик, помогающих справиться с гневом и схожими негативными эмоциями. Однако многим из них не хватает эмпирических, то есть подтвержденных опытным путем, обоснований. Психологи из Японии в эксперименте показали, как нехитрый прием почти полностью избавил людей от раздражения и злости после нанесенной обиды.
Люди с незапамятных времен пытаются взять под контроль гнев, поскольку он отрицательно влияет как на работу, так и личную жизнь. Еще древнеримский философ Сенека отмечал разрушительное действие гнева. «Ни одна чума не обошлась человеческому роду так дорого», — писал он в своей работе De Ira («О гневе») в 45 году нашей эры.
Способы управления эмоциями предлагаются разные, но не все из них могут работать в действительности. Например, ученые из Университета Огайо в США недавно пришли к выводу, что «выпускать пар», то есть давать волю злости, неэффективно, поскольку это не снижает физиологическое возбуждение. Более действенными методами исследователи признали практики, снимающие возбуждение, такие как глубокое дыхание, медитация, постепенное расслабление мышц и занятия йогой.
Специалисты в области когнитивных и психологических наук из Нагойского университета проверили еще один известный способ успокоиться, предполагающий изложение своих чувств на бумаге. В новой работе, вышедшей в журнале Scientific Reports, ученые немного доработали методику, предложив половине испытуемых уничтожить письмо.
Для двух серий эксперимента пригласили 57 и 48 добровольцев, преимущественно из числа учащихся местного вуза. Исследователи попросили участников написать краткое эссе по социально значимой тематике — например, выразить мнение о необходимости запрета курения в общественных местах.
Затем испытуемым сказали, что их работы оценит специалист с учетом таких критериев, как интеллект, логика, интересность, благожелательность, респектабельность и рациональность. На самом же деле экспериментаторы намеренно поставили участникам низкие баллы, а для убедительности добавили словесный отзыв с оскорбительной фразой «Трудно поверить, что подобное мог написать образованный человек».
Когда участники ознакомились с нелестными оценками сочинений, их попросили высказаться о произошедшем на бумаге, выразив пережитые эмоции. Вызванные оскорблением чувства описывали с помощью пяти прилагательных: злой, обеспокоенный, раздосадованный, враждебный (негативно настроенный), раздраженный. Также для оценки применили методику PANAS — психометрическую шкалу для сопоставления положительных и отрицательных эмоций человека.
После написания участникам сказали перечитать «гневное послание», а затем половине испытуемых велели скомкать бумагу и выбросить в мусорное ведро (в первой серии эксперимента) либо опустить лист в шредер (во второй серии). Остальные оставили письмо на столе, поместив в файл или пластиковую коробку. В завершении добровольцы повторно оценили свое эмоциональное состояние. Затем им раскрыли детали эксперимента и заверили, что низкие баллы за сочинения выставили заранее и намеренно.
Проанализировав ответы участников, исследователи установили, что у тех, кто избавился от бумаги, выбросив ее или измельчив в шредере, уровень негативных эмоций снизился до исходного. У сохранивших письмо общий уровень гнева тоже уменьшился, но незначительно.
По словам авторов статьи, их поразило, насколько эффективно прием с уничтожением бумаги помог справиться с гневом. Исследователи предположили, что методика пригодится в том числе бизнесменам, которые по роду деятельности часто оказываются в стрессовых ситуациях.
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