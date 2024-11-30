Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?

В норме научпоп представляет науку в самом лучшем виде: она развивается быстро, ученых и научных работ в несколько раз больше, чем полвека назад. В чисто научной среде разговоры совсем другие. В физике частиц «в курилках» все признают: со времен предсказания бозона Хиггса прорывов в этой отрасли не было. Во множестве других отраслей ситуация не лучше, если не хуже (бозон Хиггса через примерно полвека хотя бы нашли).

Все больше исследователей связывают проблемы с замедлением развития фундаментальной науки с грантовой системой. В своем нынешнем виде она побуждает ученых браться за темы, которые им не интересны, но зато достаточно хайповые, чтобы общество охотно выделяло гранты на них. Получается, ученые часто занимаются тем, чем не хотят, и в итоге не достигают в своих работах существенного прогресса. Их потенциал в значительной степени недоиспользуется, что было редкостью еще в 1960-х годах.

Сабина Хоссенфельдер (Sabine Hossenfelder), до недавних пор физик-теоретик, а ныне популяризатор науки, провела обзор этой ситуации в отдельном видео. Мы перевели его и представляем вашему вниманию:

Почему современная наука в тупике? / © Youtube, Sabine Hossenfelder

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