  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 часов назад
Редакция Naked Science
12
2 799

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

4.6

Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?

Видео
С точки зрения науки
# наука
# наука и техника
# с точки зрения науки
Сабина Хоссенфельдер, немецкий физик и популяризатор науки / © Wikimedia Commons

В норме научпоп представляет науку в самом лучшем виде: она развивается быстро, ученых и научных работ в несколько раз больше, чем полвека назад. В чисто научной среде разговоры совсем другие. В физике частиц «в курилках» все признают: со времен предсказания бозона Хиггса прорывов в этой отрасли не было. Во множестве других отраслей ситуация не лучше, если не хуже (бозон Хиггса через примерно полвека хотя бы нашли).

Все больше исследователей связывают проблемы с замедлением развития фундаментальной науки с грантовой системой. В своем нынешнем виде она побуждает ученых браться за темы, которые им не интересны, но зато достаточно хайповые, чтобы общество охотно выделяло гранты на них. Получается, ученые часто занимаются тем, чем не хотят, и в итоге не достигают в своих работах существенного прогресса. Их потенциал в значительной степени недоиспользуется, что было редкостью еще в 1960-х годах.

Сабина Хоссенфельдер (Sabine Hossenfelder), до недавних пор физик-теоретик, а ныне популяризатор науки, провела обзор этой ситуации в отдельном видео. Мы перевели его и представляем вашему вниманию:

Почему современная наука в тупике? / © Youtube, Sabine Hossenfelder

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Видео
С точки зрения науки
# наука
# наука и техника
# с точки зрения науки
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Дек
Бесплатно
Сага об антибиотиках
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Дизайнер — природа: как эволюция одевала животных
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Физика: инерция, полная энергия движения тела
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Проектирование будущего и космонавтика XXI века
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Дек
600
Новости биологии: ноябрь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Вода в веществе Солнечной системы
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
350
Спектроскопия – ключевой инструмент астронома
Московский Планетарий
Москва
Лекция
04 Дек
700
Спланхнология: внутренние органы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Искусственный интеллект в химии: предсказание новых веществ и материалов
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
28 ноября
Полина Меньшова

Биологи опровергли представления об эволюции человеческого мозга

Принято считать, что большой мозг, характерный для человека, появился как результат резких скачков развития от одного вида к другому. Однако ученые из Великобритании изучили самый большой в истории набор данных об окаменелостях древних людей и обнаружили, что эволюция мозга происходила по-другому.

Биология
# мозг
# размер мозга
# человеческий мозг
# эволюция мозга
Позавчера, 12:52
Юлия Позднякова

Как замедлить старение и победить рак. Интервью с Ольгой Лаврик

Ольга Ивановна Лаврик — заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, академик РАН. Лаборатория Ольги Ивановны занимается исследованием системы починки генов в клетке — процессами репарации ДНК. Ученые хотят досконально понять, как это работает, чтобы на основе знаний создать новые препараты для лечения онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Интересные данные и даже подлеченные мыши уже есть, однако в будущее российской науки Ольга Ивановна смотрит с некоторым пессимизмом.

Интервью
# ДНК
# рак
# РАН
# старение
Выбор редакции
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
МГПУ

В МГПУ узнали, что любовь работает как замкнутая система мотиваций

Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.

МГПУ
# влюбленность
# влюбленные
# любовь
# мотивация
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
12 Комментариев
Илья Шкверя
Илья Шкверя
11 минут назад
-
0
+
Все значительные научные открытия делались случайно, более того уже все изучено. Изучено в плане того, что самые кашерные сливки сняты. Остались лишь "сусеки", которые скребсти как на галерее и не от скребсти сотнями лет технологических прогрессов... А все потому что масштабы научного познания укатились в либо йотаскопические (макрокосмос), либо планкоскопические (микромир).
Ответить
-
0
+
миша мишин
миша мишин
2 часа назад
-
0
+
Чепуха полнейшая! Развитие идеи семимильными шагами, особенно а областях потребительской техники и нанотехнологий!
Ответить
-
0
+
Ispoved Velosipedista
Ispoved Velosipedista
6 часов назад
-
1
+
А может это и к лучшему? Наука существует лишь несколько тысяч лет, а жизнь на планете уже под угрозой.
Ответить
-
1
+
Zhe Sh
Zhe Sh
7 часов назад
-
2
+
Застой точно есть, причем глобальный. В конце XIX века некоторые вполне авторитетные физики утверждали, что в их науке уже все открыто, осталось только несколько облачков, немного затуманивающих в целом совершенно ясную картину мироздания. В скором времени из этих облачков выросли ОТО и квантовая механика - теории, полностью перевернувшие представления о Вселенной. Сейчас всё наоборот: все прекрасно понимают, что наши знания неполны, а теории дырявы, но никаких революционных прорывов, сравнимых с теми, столетней давности, нет и в помине. Почему? Всё из-за неправильного администрирования науки? Сильно сомневаюсь, простите. Тот же Эйнштейн творил безо всяких грантов, на скромную зарплату клерка в патентном бюро. Тогда в чем причина? Мне кажется, хотя многие со мной не согласятся, что нынешние наиболее важные научные проблемы степенью сложности уже просто превысили возможности отдельного человеческого мозга - возьмите, к примеру, ту же теорию струн. По самым сложным темам учёные работают коллаборациями, насчитывающим иногда сотни человек. Но даже самая большая и хорошо скоординированная коллаборация не в состоянии заменить одного гения, способного уместить всю проблему в свой собственный разум. Но таких гениев не появляется, ибо ресурсы нашего мозга ограничены. В общем, как говорилось в фильме "Мимино" - "я один умный вещь скажу, только ты не обижайся") Теорию Всего открывать будем уже не мы, а сильный ИИ. "Я так думаю!" - тоже из "Мимино"))
Ответить
-
2
+
+ + + + + | + + + + +
+ + + + + | + + + + +
7 часов назад
-
0
+
И по поводу грубых космических процессов - ну по типу Солнцу отрыгнулось - всех детей сдуло в соседнюю галактику - подобное событие очень не вероятно, понимаете НЕ ВЕРОЯТНО, да и даже если сдует, природа продолжит эксперимент "Жизнь" без вас, тараканы, крысы, бактерии и вирусы - мастера эволюционного выживания, эволюция просто начнёт процесс заново. Поэтому не переживайте - структуры природы настолько необъятно гигантские, что у человечества только один метод борьбы - не живи рядом с вулканом! Ну или если ты этрусски - авось пронесёт ;)
Ответить
-
0
+
    Виталий Карпов
    Виталий Карпов
    3 часа назад
    -
    0
    +
    +, жешь чел... Че про нефтяную соску нече не написал?))) энергетика в отсталом состоянии хз скок врем уже... И да есть люди, а есть паразиты которые выглядят также ещё и зачастую речью так виртуозно владеют что сразу пристрелить охото)))
    Ответить
    -
    0
    +
+ + + + + | + + + + +
+ + + + + | + + + + +
7 часов назад
-
1
+
В прошлом веке процессы научных исследований были грубыми - взял килограмм урана в ладонь бросил в Карла Юнга - если он написал новую книгу - значит радиоактивность полезна. Нынешнее время - как эффект Джанибекова - настройка тонкая. Заметил - хорошо, не заметил, жди ещё 1000 лет.
Ответить
-
1
+
Дождиков Антон
Дождиков Антон
8 часов назад
-
0
+
Как правило, открытия делаются случайно и вовсе не по теме гранта. Реликтовое излучение вообще обнаружили при чистке антенны от птичтьего помета. Гранты, Хирши и Скопусы мало связаны с реальными научными открытиями. И зависмость открытий от финансирования мягко скажем, нелинейна и подвержена "закону бензопилы".
Ответить
-
0
+
    Alexander Nazarov
    Alexander Nazarov
    5 часов назад
    -
    0
    +
    Дождиков, Реликтовое излучение не открывали при чистке от помёта ))))) Сам эпизод с этой самой чисткой антенны был, конечно. Антенны, которая, как думали учёные, "шумела" из-за помёта голубей.
    Ответить
    -
    0
    +

Последние новости:

  1. Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

    12 часов назад

  2. В Африке нашли окаменелые отпечатки стоп двух разных видов гоминин 

    Вчера, 14:07

  3. Образцы грунта с астероида Рюгу «заразились» жизнью

    Вчера, 13:52

  4. В сверхскоростных звездах заподозрили признаки деятельности внеземных цивилизаций

    Вчера, 13:14
Выбор редакции

Секреты астрономической жизни в горах Кавказа. Интервью с Алексеем Моисеевым

Вчера, 11:06

Последние комментарии

Илья Шкверя
11 минут назад
Все значительные научные открытия делались случайно, более того уже все изучено. Изучено в плане того, что самые кашерные сливки сняты. Остались

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

миша мишин
2 часа назад
Чепуха полнейшая! Развитие идеи семимильными шагами, особенно а областях потребительской техники и нанотехнологий!

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Виталий Карпов
3 часа назад
+, жешь чел... Че про нефтяную соску нече не написал?))) энергетика в отсталом состоянии хз скок врем уже... И да есть люди, а есть паразиты которые

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Виталий Карпов
3 часа назад
Zhe, дык даже то что открыто и изобретено не используется))). Вы сами часто патенты читаете??? Ча народ хвает то и продают... Или вы считаете вас кто-то

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Alexander Nazarov
5 часов назад
Дождиков, Реликтовое излучение не открывали при чистке от помёта ))))) Сам эпизод с этой самой чисткой антенны был, конечно. Антенны, которая, как

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Anton Tihomirov
5 часов назад
Не являюсь, большим специалистом, но любопытен. Смущает следующее. Как в одной системе может быть одновременно и живая звезда и мертвая? Ведь они

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звездыПоступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Alexander Nazarov
5 часов назад
Евгений, а нахрена вы заходите на этот ресурс? Ответьте себе сначала на этот вопрос. Возможно, что ответ на ваш вопрос уже не потребуется.

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звездыПоступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Alexander Nazarov
5 часов назад
Равиль, надеюсь вас не поражают штрафы за превышение скорости? А это тоже благодаря радиосигналам.

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звездыПоступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Alexander Nazarov
5 часов назад
Кстати, Максим, вы бы поинтересовались в чём заключается работа астрофизиков. Много интересного и нового узнали.

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звездыПоступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Ispoved Velosipedista
6 часов назад
Zhe, когда развитие науки опережает развитие человека, его моральных качеств - жди беды.

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Ispoved Velosipedista
6 часов назад
А может это и к лучшему? Наука существует лишь несколько тысяч лет, а жизнь на планете уже под угрозой.

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Ispoved Velosipedista
6 часов назад
Это точно учёные? Очевидную вещь доказывали.

Биологи подтвердили восприимчивость ракообразных к боли Биологи подтвердили восприимчивость ракообразных к боли 

Red
6 часов назад
Zhe, prosto zatknis, debil

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Zhe Sh
7 часов назад
Застой точно есть, причем глобальный. В конце XIX века некоторые вполне авторитетные физики утверждали, что в их науке уже все открыто, осталось

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

+ + + + + | + + + + +
7 часов назад
И по поводу грубых космических процессов - ну по типу Солнцу отрыгнулось - всех детей сдуло в соседнюю галактику - подобное событие очень не

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

+ + + + + | + + + + +
7 часов назад
В прошлом веке процессы научных исследований были грубыми - взял килограмм урана в ладонь бросил в Карла Юнга - если он написал новую книгу - значит

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Alex Tiruk
7 часов назад
Rafis, если в радиусе ближайших к нам звездных систем в нашу сторону "стрельнёт" квазар то планету стерилизует

До Земли долетели самые мощные космические электроны в историиДо Земли долетели самые мощные космические электроны в истории

Дождиков Антон
8 часов назад
Как правило, открытия делаются случайно и вовсе не по теме гранта. Реликтовое излучение вообще обнаружили при чистке антенны от птичтьего помета.

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Гена Пастухов
9 часов назад
- Погрелись? - Погрелись. - А теперь за работу!

«Вояджер-1» восстановил постоянную связь с Землей«Вояджер-1» восстановил постоянную связь с Землей

Frisson
10 часов назад
Да по фото видно, что это рептилоиды купол режут.

До Земли долетели самые мощные космические электроны в историиДо Земли долетели самые мощные космические электроны в истории

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно