В Африке нашли окаменелые отпечатки стоп двух разных видов гоминин 

Полтора миллиона лет назад в африканской саванне, по тропе вблизи будущего озера Туркана в Кении в одно и то же время прошли два совершенно разных вида гоминин. К такому выводу палеоантропологи пришли, обнаружив окаменелые отпечатки стоп парантропа Бойса (Paranthropus boisei) и человека прямоходящего (Homo erectus). Это первое свидетельство не только сосуществования гоминин, но и их возможной встречи — обилие диких животных делало эту местность идеальной для охоты.

Человек прямоходящий появился на Земле примерно 1,89 миллиона лет назад, а вымер, по разным данным, от 0,4 до 0,1 миллиона лет назад. Его мозг был меньше, чем у современного человека, но больше, чем у парантропа Бойса — представителя одного из видов массивных австралопитеков. Парантропы населяли планету приблизительно 2,3-1,2 миллиона лет назад, а их рост составлял примерно 137 сантиметров.

В 2021 году во время раскопок в формации Кооби-Фора (Кения) палеоантропологи обнаружили скелет древнего гоминина, следы животных, крупных птиц и отпечаток ноги. С уверенностью сказать, кому он принадлежал — парантропу или раннему Homо, ученые не смогли, поэтому через год вернулись на участок и, проведя дополнительные раскопки, нашли 15 следов возрастом 1,5 миллиона лет.

Теперь международная исследовательская группа во главе с Кевином Хатала (Kevin Hatala) из Университета Чатем (США) проанализировала отпечатки. Результаты работы, представленной в журнале Science, позволили определить не только видовую принадлежность следов, но и массу тела, скорость передвижения и даже возможные поведенческие особенности тех, кто их оставил.

Напомним, окаменелые отпечатки представляют собой надежный источник информации о древних людях и парантропах (после образования переместить или исказить отпечатки невозможно). Нередко следы сохраняются в грязи, вулканическом пепле и иле.

Для анализа формы, размера и микроскопических особенностей отпечатков команда ученых применила высокоточный метод 3D-сканирования и метод цифровой микроскопии. Результаты показали, что 12 следов принадлежат парантропу Бойса, а три других — человеку прямоходящему.

Окаменелые отпечатки стоп парантропа Бойса (вертикальные) и отдельные отпечатки стоп Homo erectus, (образуют перпендикулярную дорожку). На изображении 3D-модель поверхности местности вблизи озера Туркана в Кении / © Kevin Hatala/Chatham University

Выходит, эректус и парантроп сосуществовали в этой части Восточной Африки и находились в одном и том же месте с разницей в несколько часов (время смогли определить путем интерпретации условий накопления осадков на поверхности отпечатков). Более того, они, возможно, встретились. Но так как парантроп Бойса предком человека не является, «свидание» его вряд ли обрадовало.

«Это первые прямые доказательства того, что два разных вида гоминин не только жили в одно и то же время, но и охотились в одних и тех же местах», — объяснил ведущий автор исследования Кевин Хатала.

Особенно интересными стали выявленные различия в прямохождении. В частности, следы эректуса указали на его более современную походку (схожую с нашей), в отличие от парантропа — его отпечатки предполагают иную манеру ходьбы. Различия в анатомии стоп и способах передвижения могут указывать на разные стратегии выживания гоминин и межвидовую конкуренцию. К слову, выглядели эти посетители древнего озера тоже по-разному (ноги парантропа, например, больше напоминали лапы обезьян).

Обнаруженные отпечатки — не просто следы на камне, а значимое достижение в палеоантропологии. Авторы научной работы отметили, что сосуществование, конкуренция и возможное взаимодействие двух совершенно непохожих видов гоминин могло повлиять на становление Homo sapiens. Открытие также подтверждает нелинейную эволюцию раннего Homo, которая представляет собой сложное древо с множеством одновременно пересекающихся ветвей.

Если описанные в работе выводы верны, то 1,5 миллиона лет назад человек прямоходящий и парантроп Бойса жили в одном месте, богатом ресурсами. Исследовательская группа намерена продолжить раскопки в бассейне озера Туркана в надежде обнаружить дополнительные свидетельства сосуществования и взаимодействия разных видов гоминин.

Ранее Naked Science писал о находках зубов парантропа рядом с олдувайскими орудиями и костями разделанных на мясо бегемотов. Хотя там не было следов Homo, такие находки тоже могут указывать на межвидовое взаимодействие предков людей и вымерших парантропов: первые, в теории, могли есть последних.



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